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 Політика України, Події
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1269) Керченська протока (212) корабель (655) Росія (14099) трибунал (57)

 "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці

В окупованому Криму збираються провести слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокат, член робочої групи при російському уряді Криму запрошує мене бути "громадським захисником України" на якихось іграшкових слуханнях "міжнародного громадського трибуналу" щодо Керченської протоки, які вони хочуть провести. Можна навіть за гонорар", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Новиков відповів ввічливою відмовою.

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"І я відповів тільки "Спасибі, ні". І дарма. Зранку РІА Новости вже пише, що Новіков відмовився захищати Україну, тому що "справа марна", а дії української влади неможливо виправдати", - розповів Новіков.

"Консервативно налаштовані колеги іноді дорікають мені за вживання енергійних виразів."Можна ж сказати те ж саме літературною мовою, навіщо використовувати мат?" - кажуть вони. Потім, що інфляція експресивних мовних засобів вже привела нас до того, що ввічлива форма об'єктивно сприймається як терпиме ставлення до суті. І чим безумніше ситуація, тим імовірніше, що того, хто говорить про неї в нейтральному тоні, сприймуть так, що він може і не до кінця згоден, але в цілому не має принципових заперечень. "Вирок суду незаконний і обурливий"- говорить адвокат в телекамеру, і це зчитується аудиторією як "у юристів з цього приводу є різні точки зору". "Це п#здець!" з великими шансами сприймуть як сигнал тривоги, навіть якщо саме слово когось різоне", - додав адвокат.

Нагадаємо,  25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Це п#здець: в окупованому Криму проведуть слухання міжнародного громадського трибуналу щодо інциденту в Керченській протоці 01
Це п#здець: в окупованому Криму проведуть слухання міжнародного громадського трибуналу щодо інциденту в Керченській протоці 02
Це п#здець: в окупованому Криму проведуть слухання міжнародного громадського трибуналу щодо інциденту в Керченській протоці 03
Це п#здець: в окупованому Криму проведуть слухання міжнародного громадського трибуналу щодо інциденту в Керченській протоці 04
Це п#здець: в окупованому Криму проведуть слухання міжнародного громадського трибуналу щодо інциденту в Керченській протоці 05
Це п#здець: в окупованому Криму проведуть слухання міжнародного громадського трибуналу щодо інциденту в Керченській протоці 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164742
 
   
 Топ коментарі
 
Альтернатива Гааге. Скоро сумасшедшие Абаму будут судить, за подъезды в немытых городах Немытии
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а що це за хуйлопський цирковий суд?
Ні, свинособаки, тільки Гаазький міжнародний трибунал!!!
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"международный... общественный".)))).. эк как закрутили.. .крымский-межгалактический ))))
а Международного Трибунала по морскому праву... мало было?
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Нояіков потрібен там, де він Україні принесе найбільше користі. Отже, потрібен у лігві ворога. А оці "мєждугчлактічєскіє" трибунали - те саме, що фейковий ЧС з футболу, який показувала лише Північна Корея і який вона ж і виграла. Подивимось, що заспіває Дристайко. Ну і Зєлєнскому на замітку про кацапські договірняки. Не віддадуть кацапи унітази. Конфіскують за моральні збитки.
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Зеленський завів точно таку ж справу проти "кієвскіх властей". Труба розслідує.
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Стесняюсь спросить, а "Международный общественный аукцион украденных унитазов при инциденте в Керченском проливе" будет?
Или они ушли прямиком в личную домашнюю коллекцию *****, как ценный сувенир?

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а що це за *********** цирковий суд?
Ні, свинособаки, тільки Гаазький міжнародний трибунал!!!
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Выпавшие из реальности свинорусы скоро и свой "Гаагский международный трибунал" в каком нибудь Мухосранске или Ватостополе замутят, что с шизофреников взять. Эти полоумные уже настолько заврались и зашкварились по всем фронтам, что только и остается свой альтернативный мирок для расеянского быдло-населения создавать, благо эти говноеды, что угодно сожрут.
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Трешуха... 😁
Мальчик в трусиках - главный свидетель...
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Альтернатива Гааге. Скоро сумасшедшие Абаму будут судить, за подъезды в немытых городах Немытии
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а в "международный общественный трие@ал" по морским инцидентам войдут представители рахеи, Белоруссии, Монголии, Зимбабве, Бурунди и Узбекистана?...
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ні, ще Болівія, Куба та Північна Корея
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Ну якщо Ви наполягаєте, то запрошуть Іран теж))
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Туда войдут представители древнейших народов - ДНР и ЛНР
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Надо в Мухосранске провести трибунал по ущемлению прав кроликов на размножение "Это п#здец": в оккупированном Крыму проведут слушания "международного общественного трибунала" по инциденту в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 228
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"международный... общественный".)))).. эк как закрутили.. .крымский-межгалактический ))))
а Международного Трибунала по морскому праву... мало было?
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а блаЗЄнські з портновом поїдуть свідками того, що Порошенко хотів вчинити провокацію?
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цікаво, участь яких правознавців надасть статус "міжнародний" цьому фіктивному трибуналу ?
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Международный ОБЩЕСТВЕННЫЙ трибунал!)))))))
Прям как общественный туалет)))
Снова будут исходить фекалиями?))))
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,а для чего ж унитазы тогда свинтили? чтоб заседать!
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Господин Молохов! Вопрос: куда можно сходить с решение Международного общественного трибунала по Керченскому инциденту? Как потом можно реализовать его решение? Прошу дать исчерпывающие ответы с ссылками на нормы международного права.
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Сразу вспомнил Бендера в Нью Васюках))))
И первый в мире МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ турнир!))))
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Гребите Киса...гребите
По лицам вижу не в шахматы с нами ьудут играть.!))))
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Бисмарк был прав, но я бы добавил: Рашка = бей пока не обосрется.
"крымская война" доказала что это за гниль то. жаль не освободили Украину(ну мы же православные то, как сцарька православного предать то?) "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9378
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ви всі даремно жартуєте та смієтесь.

росія вперто робить свою справу. комічний та смішний цей суд? а заява портнова та порушення кримінальної справи дбр щодо розслсідування "керченського інцинденту" як провокації влаштованої Україною - теж викликає посмішки?
росія вперто робить свою справу, проросійські в Україні вперто роблять свою справу, ті, що зараз "влада" - мовчать або погоджуючись кивають.
смійтеся.
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Что предлагаешь делать, послать делегацию общественности?
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Предлагаю послать от Украины "Нептун". "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 4338
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От "Украины" будет Труба. Только на стороне "обвинения"...
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для початку перестати сприймати їх як великих жартівників.
жартома сприймали лужкова в Криму, жартома жириновського та інш. руських, сміємося з зеленського, сивохи та інших зе.

жартуємо, а вони геть не смішні.
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Вся эта возня рассчитывается для внутреннего потребления кацабыдлом на мордоре. Им главное втюхать слово, международный, и вата не будет замарачиваться что за этим стоит. Скрепы, знаете ли мешают...
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АБСОЛЮТНО ВЕРНО, ТУПОЙ ПЛЕБС ЗНАЕТ ЧТО ДОЛЖЕН КАКОЙ ТО СУД ПРОИЗОЙТИ, НУ ВОТ ИМ ПОКАЗУХУ И ПОКАЖУТ. Я НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ ОНИ ЕЩЕ И ПОКАЗУХУ ПО СБИТОМУ БОИНГУ СВОЮ ПОКАЖУТ
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Да по Боингу там вроде Эрнст сказал, что ошиблись насчет украинского истребителя. У ваты теперь пуканы рвутся, мол как это так?! Как, мол, Ашиблись?! У них в голове это не укладывается, что по *********** телевизору могут врать "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 8552
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Так украинцы ж не кацапы, Шо им втюхать что то можно. И при чем тут Новиков? Он наоборот говорит, что отказался участвовать в этом кацапсячем фейке "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 4042
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Очередное пропагандонство, рассчитанное на внутреннего рашкинского потребителя.
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Вообще-то єто копия дела заведеного зеленским против Порошенка.
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Вы б ещё дело, сфабрикованное СК рашки на Яценюка вспомнили бы...
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А вони вирішили створити свій "міжнародний трибунал": Абхазія, "ДНР", КНДР, Внесуела... Зара як розслідують за кілька днів, а потім як винесуть вирок за кілька годин, то все! Міжнародний трибунал згорить від сорому, стопудово! "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3308
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А-ха)) "по абвинению киевских властей в инцинденте в Керченском проливе"
А у Трубы точно такое же дело от портнова и ОП зеленского.
Зебилы, шо це?
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Надо было в начале матюкаться. А не в конце.
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І визнають винним Порошенка. Оце зебілам щастя привалило!
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ото у рогатих кокс гарний, колумбійська братва завідує))
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Чем би дитя не тешилась лишь би не забеременила
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Та пофик! Главное чтобы мародёра там признали виновным и посадили за провокацию в керченском проливе. Верим, действующий президент выполнит своё главное предвыборное обещание.
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ты за своего мародера топи ...раз его флаг вывесил! он скоро вас со всеми гнилыми потрохами куйлу на растерзание сдаст! будете сидеть вместе с кацапами в гнилом болоте по подбородок в г а в не и квакать!!! радетель за Украину блин... зеля не такой дурак, он знает что заступил на пост гаранта ненадолго (вечноткакмкуйло не получится) и если он сейчас что то замутит то пройдет его каденция и что дальше, ведь спросят!!! сцыкло твой гарантик......
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какой то суд из параллельных миров!!! зачем, кому, для чего, почему, цель?????? это что рашистсая альтернатива гааги? ну пускай, может унитазы талетную бумагу и малопоношеный труселя с легкими желтыми нимбами вернут.... рашисты совсем умом тронулись!
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Зебіла відправте, воно стане на коліна і покаїться...
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