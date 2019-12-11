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 Політика України
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Все про:Одеса (2234) пожежа (1938) Гончаренко (206)

 Кабмін виділив допомогу постраждалим під час пожежі в Одесі: 200 тис. - сім'ям загиблих, 50 тис. - постраждалим

Кабінет Міністрів України виділив матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі в Одесі.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, родини загиблих під час пожежі в одеському коледжі отримають від держави по 200 тис. гривень. Постраждалі отримають по 50 тис. гривень.

Кабмін виділив допомогу постраждалим під час пожежі в Одесі: 200 тис. - сімям загиблих, 50 тис. - постраждалим 01

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідоме. 5 виявлених тіл наразі не вдалося ідентифікувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164741
 
 
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Схерали? Меня завтра собьет машина, Кабмин будет моей семье давать помощь? Нет. Так какого другим дают?
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Социальное страхование - неотъемлемая часть социальной политики и деятельности государства, главным направлением которого является забота о человеке и гражданине. В Конституции Украины (ст. 46) записано что право граждан на социальную защиту гарантируется обеспечивается общеобязательным государственным социальным страхованием.

Статья 254. Средства социального страхования.
Государственное социальное страхование работников осуществляется за счет государства. Взносы на социальное страхование уплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями без каких-либо вычетов из заработной платы работников. Неуплата предприятием, учреждением, организацией страховых взносов не лишает работника права на обеспечение по государственному социальному страхованию.
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И что? Если я попаду под машину, государство даст моей семье 200 тысяч?
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Если это произойдет во время учебы, работы, лечения, отдыха на территории или в помещении производственной, учебной, лечебной части какого либо зарегистрированного учреждения, то есть там где гарантированно не должно быть движущихся автомобилей (учебный класс, больничная палата, фойе кинотеатра).
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Так если даньги на это есть в соцстрахе, с какого Кабмин выделяет специальным постановлением?
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Для долбодятлов из т.н."братской" сраны - погибли украинские дети и преподаватели, которые были на занятиях. За их безопасность в это время отвечает государство Украина! Во всяком случае, это у нас. А как у вас, это ваши проблемы! Исходя из реалий вашей жизни - никаких проблем!
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