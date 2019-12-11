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 Політика України
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 Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу"

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань агрополітики стався зухвалий напад групи осіб на народного депутата України, члена фракції "Слуга Народу", ветерана АТО Андрія Богданця.

Вважаємо цей інцидент свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам. Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними.

Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики – у тому числі, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань.

Дивіться також: Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. ВIДЕО

Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу – із застосуванням сили.

Ми нікому не дозволимо у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України", - йдеться в тексті заяви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164740
 
   
 Топ коментарі
 
100% !!!!! Сівохою клянусь! Нападение на нардепа Богданца - сознательная провокация пророссийских и называющих себя патриотическими политсил, - заявление "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8290

навибирали зебілів- жуйте!
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З яких це пір СН вже прокраїнська партія? Нападение на нардепа Богданца - сознательная провокация пророссийских и называющих себя патриотическими политсил, - заявление "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4287
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.Депутат Верховной рады от Слуги народа Андрей Богданец в августе 2015 был осужден за избиение водителя в Тернополе, которое произошло 18 ноября 2014 года. Мало вломили
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категорически против насилия и драк в парламенте, за исключением случаев, когда п....т рыгов или слуг урода.
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Був фігурантом кількох кримінальних справ: побиття людини, невиплата аліментів та має несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху. Сам депутат побиття людини називає провокацією потерпілого та тяжким психологічним станом, пов'язаним зі службою в АТО]. Однак, колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомляє, що Богданець перебував в зоні проведення АТО трошки більше місяця

коротше типова зебільна падлюка...
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Не понимаю, ты ублюдок народ Украины уродом назвал, тогда ты урод пороха.
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пророссийских и называющих себя патриотическими политсил

в горячке не разобрались кто же ему пи..дюлей навешал. Или касабы, или патриоты, или и те, и другие одновременно, дебилы, мля... Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1195
Впрочем, кем бы они ни были - браво и бис!
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6(8)-відсотковий маргінес вирішив,що когось задавить?
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Пропоную Кварталу 95 заспівати разом із хором Вірьовки пісню про те, що, а звідки у слуг мізки...
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Так вот какие они, руки кремля, проросийцы
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Ну, він і сам любитель помахати кулаками, а потім розказати байку про "провокацию потерпевшего и тяжелое психологическое состояние, связанным со службой в АТО" - - Биография Андрея Богданца: что известно о слуге народа ...

https://fakty.com.ua › ... › Украина › Политика
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Саме цікаве, що той Богданець, власник птахофабрики, яка знаходиться в селі Великі Гаї, близько Тернополя.А Тернопільська, то аграрна область.
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Как аукнится так и откликнется.За выпучиными стекляными очами думали слуги сороса отседеться и продать землю. Защищать землю от преступной власти можно везде и всегда.
Вот Свобода и подняла прапор борьбы на нужную высоту.
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Не провокація, а відточення майстерності. Як гартувались кулаки свободівців на мордах ригів і комуняк див відео:
https://intvua.com/news/politics/87862-svoboda-pobila-simonenka.html
https://vid6.tsn.ua/2013/03/19/383758896-2.mp4
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а пропукінські гніди аж всераються!! ТАК ЇМ хочеться осудити ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО за те що він визволив 70% ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ окупованой фєдєрастією фашистів Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8830
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з останніх новин "пропагандистських фронтів"

Жлоб Пєтя оптом закупив "відходи пропагандистського виробництва"

"паляться " відразу Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6466
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ТЕРІТОРІЇ
окупованой

гніди Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6466 Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6466
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Ванятко козломордое , Иван Иванов 1f0e171f, ты опять олигофрен методички перепутал. Та что рядом с твоим журналом с гей-порно уже устарела, бери ту, что с пятнами чечнской спермы на твоем гросс-дилдо для фистинга лежит.

Ну как выпадет очередная скрепа даговская из ануса лаптеногого, так он и начинает фонтанировать малофьей кавказской. Марш за поребрик, тебя анальное наказание ждет от твоего чичевского властелина и новая бутылка для сидения.
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Эта Свобода приняла заказ от кураторов ФСБ, ********* кого-то из окружения Зеленского. ************** обиделся что Зеленский не плясал под его дудку. Или эти провокаторы из Свободы отомстили что Зеленский не пошёл на уступки ВВХ. Эти провокаторы всегда картинно всё делают, а потом это на Раша ТВ показывают
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сєрґєй не дуркуй - у тебе роги з-під бабетки стирчать
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В Раде должны за законы цепляться, а не за кулаки и ноги.
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ЗЕЛЕНЬ соровска Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве диня .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой )
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