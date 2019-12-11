 Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу"

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань агрополітики стався зухвалий напад групи осіб на народного депутата України, члена фракції "Слуга Народу", ветерана АТО Андрія Богданця.

Вважаємо цей інцидент свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам. Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними.

Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики – у тому числі, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань.

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Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу – із застосуванням сили.

Ми нікому не дозволимо у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України", - йдеться в тексті заяви.