EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  781  19
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2947) розвідка (1510) Донбас (12645) вербування (106)

 Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка

Російське окупаційне командування продовжує активні заходи щодо особового складу з'єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Для підвищення ефективності агітаційної роботи на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях окупанти створюють виїзні вербувальні команди, до складу яких залучають працівників військкоматів та військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в українській розвідці, основними об’єктами пропагандистських заходів є працівники підприємств з великою заборгованістю іх заробітної плати та мешканці шахтарських поселень (промислових районів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ активно обладнують нові вогневі позиції на Донбасі, - розвідка

"Водночас продовжується набір на військову службу осіб, які скоїли злочини та ухиляються від кримінального переслідування або в минулому притягались до кримінальної відповідальності", - повідомили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164736
 
 
 Топ коментарі
 
повідомьте про це бубочці, бо він впевнений як у миролюбності хуйлопії, так й у відсутності кадрових свинособак на окупованих територіях.
 показати весь коментар
 
Тю. Які "уголоники", що ви таке кажете? То - "представители территориальных общин" . Аваков планує разом з ними кордон "контролювати"
 показати весь коментар
 
кгбшники тоже вышли из уголовников с кликухами,сроками.Вспомните:сталин,котовский,ленин,путен....Одели галстуки но суть та же
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кгбшники тоже вышли из уголовников с кликухами,сроками.Вспомните:сталин,котовский,ленин,путен....Одели галстуки но суть та же
 показати весь коментар
 
 
повідомьте про це бубочці, бо він впевнений як у миролюбності ********, так й у відсутності кадрових свинособак на окупованих територіях.
 показати весь коментар
 
 
Ты на самом деле такой тупой или притворяешься?
 показати весь коментар
 
ну от ти тупий і тобі навіть не треба прикидатися Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка - Цензор.НЕТ 9000
 показати весь коментар
 
 
А че, мудро. Интересный метод борьбы с преступностью. Чем больше их на удобрения пойдет- тем меньше процент преступности
 показати весь коментар
 
Так они "мудро" поступают и с утилизацией боеприпасов с истёкшим сроком годности - отправляют на Донбасс. До трети боеприпасов, которые туда везут, или не взрываются, или летят, как-попало, или вообще, в стволах разрываются...
 показати весь коментар
 
 
Тю. Які "уголоники", що ви таке кажете? То - "представители территориальных общин" . Аваков планує разом з ними кордон "контролювати"
 показати весь коментар
 
 
Усиленно "готовятся" к реинтеграции и возвращения в Украину с поглощением всей луганщины и донеччины на основе "особого статуса" на постоянной основе.
 показати весь коментар
 
 
*****, я більше скажу вони їх там вимуштрують, підготують і впарять владі як засуджених які захотіли повернутись в Україну, або по обміну.
 показати весь коментар
 
Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка - Цензор.НЕТ 6427

В России обвиняемый едва не скрылся от правоохранителей прямо из зала суда, причем прямо из клетки для заключенных.

https://youtu.be/TLLRwS0ht9I
 показати весь коментар
 
для мирного их вхождения на территорию Украины"зе слуги" должны обустроить еще три перехода согласно с международными стандартами...
 показати весь коментар
 
 
будущая зе команда депутатов от стающего на колена лохандона
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору