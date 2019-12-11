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Все про:Крим (6892) прокуратура (1999) суд (5659) державна зрада (257)

 Ексдепутатку ВР Криму, депутатку Держдуми Савченко заочно засудили до 14 років в'язниці за держзраду, - прокуратура АРК

Заочним вироком Святошинського районного суду міста Києва 10 грудня 14 років позбавлення волі отримала колишня депутатка Верховної Ради АР Крим VI скликання Світлана Савченко.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, жінку засудили за скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

"За вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною у державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. Принциповим обов’язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання" - зазначив Ігор Поночовний, прокурор АР Крим.

Також читайте: Двох ексдепутатів ВР Криму, які сприяли окупації півострова, судитимуть за держзраду, - прокуратура АРК

У суді прокуратура АР Крим довела вину депутата у вчиненні дій спрямованих на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Вироком суду встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим на яких прийнято постанову "О независимости Крыма", згідно з якою створено нелегітимне державне утворення "Республика Крым", а також постанову "О правоприемстве Республики Крым". Ці дії в подальшому призвели до окупації півострова Крим.

Крім того, Світлана Савченко взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу "Державна Рада Республіки Крим", чим забезпечила функціонування зазначеного незаконно створеного органу, і своїм голосуванням в засіданні, на якому прийнято так звану "Конституцію Республіки Крим", згідно з якою "Республіка Крим стала невід'ємною частиною території Російської Федерації".

Також читайте: Кримського суддю заочно засудили до 12 років в'язниці за держзраду, - ГПУ

Зазначимо, що Світлана Савченко - чинна депутатка Державної думи Російської Федерації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164735
 
   
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надо дело обьединить как групповуха - там сроки побольше
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В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Министра обороны Украины, экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестованИсточник: https://censor.net.ua/n3164677

ответочка прилетела
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значит 100 или сколько там у них животных было невиновны..а вот одну вычислили... а менты? а сбу?
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Какие мы грозные заочно. А если бы она была тут - домашний арест, поруки, условный срок 1-2 года.
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у фамилии савченко , явно какая то нездоровая карма.
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