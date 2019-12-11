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 Політика України
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Все про:ВР (5375) держбюджет (248) Зеленський (3790)

 Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2020 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Основою для розрахунку показників проєкту Державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середню зарплату - 12 497 гривень.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, зокрема погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Доходи Держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закон про держбюджет-2020 передано на підпис президенту, - Разумков. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164733
 
 
 Топ коментарі
 
В корыте пусто, отлизывай бока, зубожилый.
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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О, тепер заживемо .... Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 5856
Цікаво, як скоро його почнуть коригувати, вже в лютому чи дотягнуть до результату 1-го кварталу Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 6992
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Сергей Высоцкий

"Майже згоден з твердженням про те, що «Слуга народу» на російському телебаченні - це Липецька фабрика Зеленського."
А друзі у міжнародці замість МЗС та у РНБО - це ті ж Свинарчуки ?
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О, тепер заживемо .... Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 5856
Цікаво, як скоро його почнуть коригувати, вже в лютому чи дотягнуть до результату 1-го кварталу Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 6992
 показати весь коментар
 
 
В корыте пусто, отлизывай бока, зубожилый.
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Я з учарошньои ночи на Майдани, протестую проти свавилля влади! И жоден порохосмок не вийшав пидтримати мене и Вкраину! Ви уси запроданци!
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И я тоже. Ты на каком, может мы рядом, жопа к жопе? Помаши хвостом.
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Чуму не на мови!? Знаю таких провокаторив як ти!
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Боюсь! А ты смелый, на тебя можно положить?
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У таких як ти гарно виходить "ложить" на Вкраину вже 28 рокив!
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Хватит сопли возить по клаве. Подпрыгивай, тряси маши всем что висит, народ по вебке тебе распознает, подтянется- Веб камера Майдан Незалежности Киев онлайн
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Так не тянется этот нарид! Я всем говорю: давайте протестовать против преступной клики Зеленского! Ни один не согласился - дважды побили меня, обзывая петькиной подстилкой! Что то еще про Свыню и пса вспоминали.. Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 1702
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Значит ты скучный. Больше креатива, сделай дурное лицо как у главЗЕбила, маршируй на ящике, вроде тренажер, и неси любую то х...ню подурней, быдлу нравится, клев пойдет.
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Да? А я уже самое страшное предполагать начал: вдруг людям действительно нравится Зеленский, а Порошенко они считают Свыней воровитой? Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 4802
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Доход 1 093,669 млрд гривен . Расход 1 180,099 млрд гривен . Где процветание ?
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Приэднуйся чоловиче до мене, будемо удвох протестувати проти зубожиння на Майдани!
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А працювати, щоб подолати зубожіння, пррбував, тим більш в Києві де і роботу і зарплату нормальну можно найти, чи ти працюєш вже (на Майдані).
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В усьому винна злочинна влада и лично Зэлэнський! На палю!
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Очередное административное повышение цен на ресурсы первой необходимости от режима Зеленского. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрила повышение с 1 января 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии. Ориентировочное подорожание электроэнергии 8-11%. Мы посвятим отдельное сообщение после окончания работы над этим экономической группы.
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Так это ж срусские санкции. Естественно, они не работают, как и все ваше остальное.
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Дефіцит бюджету у 2020 році складе 94,275 млрд грн.Епоха бідності скінчилася. Вивертайте кишені
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