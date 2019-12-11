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 Політика України
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 Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Верховна Рада планує продовжити дію закону про особливий статус Донбасу на рік під час позачергового засідання, яке відбудеться завтра, 12 грудня.

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "НАШ", передає Цензор.НЕТ із посиланням "Новости Донбасса".

"Я думаю, що такий законопроєкт знайде понад 226 голосів у залі", - підкреслила вона.

Верещук зазначила, що після Нового року буде розпочато роботу з написання нової версії закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія пояснив зміст законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО: "31 грудня 2019 року" змінюється на "31 грудня 2020 року"

Зазначимо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 11 грудня розгляне законопроєкт про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164730
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы перед выборами: Порошенко зрадник!!!!!!!!!!!!! Нет закону об особом статусе Донбасса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Зебилы после выборов: О, Верховна Рада продила закон Порошенка об особом статусе Донбасса!!! Круто!!!!

Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук - Цензор.НЕТ 6401 Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук - Цензор.НЕТ 6401 Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук - Цензор.НЕТ 6401
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Найдите какую-нибудь другую её фотографию, на которой она выглядит женщиной, а не большевичкой с наганом... Спасибо.
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Найдите какую-нибудь другую её фотографию, на которой она выглядит женщиной, а не большевичкой с наганом... Спасибо.
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Какая нах большевичка)))) на морда лошадиная, из конячего табуна Лаврова.
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Та ну прям!!! После 0,5 очень даже красивая женщина будет я тебе скажу
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Та ця курва і без літри зебілів між собою стравлює, щоб один одному морди чистили.
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Типа Таньки Автоматчицы, наган и правда, то такэ.
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Ну ты птичка)))) По Фрэйду-навязчивые ракеты, циклоны, взлетающие, встающие, в твоей дурной башке, это и есть показатель латентной гомосятины. Выбери на Ролзетке себе ракету, хороший имитатор, и перейди на порнохаб.
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А шо возбуждает оклахомских зенитчиков?
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таких,как ты и сосёстер твоих только кива.
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с языка сорвал, только мне напоминает офицера гестапо с парабеллумом

хотя, это одно и то же Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук - Цензор.НЕТ 9806
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Это не та, из-за которой два еврейских рыцаря за колонной рубились?
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А чому такий поспіх ?
Зеля таки змовився з фуйлом ?
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конечно,а обьявили ровно столько,чтоб шмаркля могла вернуться в Украину
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Особый статус домбаса подразумевает, что там особые дебилы проживают?
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Да , особые . У них нет родины , языка , совести .
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Думаю, особые дебилы проживают здесь. Которые тридцать лет приводят к власти исключительно мудаков, которые, помимо прочего, допускают такой феномен, как "услышать жителей Донбасса"
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Они виноваты только в том , что недебилам было лень принять участие в выборах . Теперь выгребаем .
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А до этого тридцать лет не лень было. И шо? Жили-не тужили? Не выгребали?
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Тоже лень . Овощ пришёл к власти через наше равнодушие .
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Закон приняли при Порошенко, ЗЕ только продлевает, порохо воняйки должны быть ЗА. Вы же не рука Кремля.
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Попроси модера поставить под твоим ником кнопку "вечный бан". Я задолбался уже тебя спамить! Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук - Цензор.НЕТ 1535
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А чем тебе осталось заниматься, спамь на здоровье. Учиться тебе без полезно, а так хоть занятие кое какое.
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"бесполезно" - болван ты косой. Да, лехе срьодеру превед передай!
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Зебилы перед выборами: Порошенко зрадник!!!!!!!!!!!!! Нет закону об особом статусе Донбасса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Зебилы после выборов: О, Верховна Рада продила закон Порошенка об особом статусе Донбасса!!! Круто!!!!


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А че не так, зебил? Или уже купил билетик, шобы ехать протестовать?)
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Зе в период выборов, в апреле 2019 года:

Зеленский: Должен ли быть у Донбасса особый статус? Нет.
Нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации.

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-dolzhen-li-byt-u-donbassa-osobyy-status-net-nam-pridetsya-dolgo-vyhodit-iz-etoy-kriminalnoy-situacii-mozhet-byt-nam-pomozhet-imenno-informacionnaya-voyna-896851.html
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Прошу особых дебилов домбаса не путать с ЗЕбилами! Эти вообще редкий подвид дебилов. Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук - Цензор.НЕТ 1275
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Титул мародера, наживателя на крови и мальдийского барыги в Украине переходящий. Угадайте кто это теперь Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук - Цензор.НЕТ 2813
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весна 2019: вокруг мародеры и торговля на крови, порошенко отдал крым.
зима 2019: остановить войну быстро не получится, за крым поговорить не успели.
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"особливость" статусу полягає у тому, що це - антиукраїнський, ватно-хуйлопський анклав, який дотепер вважає себе "кармильцєм" та люто ненавидить Україну, тому його направді треба усіляко ізолювати від іншої території країни, а не будувати нові КПВВ, мости та платити пенсії.
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с чего это вдруг Донбасс стал антиукраинским ? Эти люди мирно жили и работали в Украине всю жизнь, никому не мешали, да и им никто не мешал. Но тут приехало пуйло на танках, и они вдруг все ВНЕЗАПНО стали ненавидеть страну, в которой они живут всю жизнь ?

Кучка ватных идиотов и проплаченных провокаторов - возможно. Но это далеко не всё население Донбасса. И даже не сколь-нибудь значительная его часть.
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ті, хто вважають себе громадянами України, виїхали звідти. Багато хто зі зроєю в руках захищав та захищає рідну країну - кажу це з особистого досвіду.
Усі інші або прихильники ******** (більшість, нажаль), або - пристосуванці та ватний баласт.
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Чоловіче... Я не впевнений на 100%, але... можливо, саме за ось оце матюччя й забанили.
Тут ось воно що:

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби)
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Твой удел кричать Чечня это круто и сидеть на бутылке Пойди бояры попей лапотник
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Чувырло мокшанское ты унитаз дома поставил или как и все лапотники сереш в кастрюлю
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Вот видишь. А если бы написал "Евгэн" - тебя бы с цветами и 9-ю жизнями тут встречали простые среднестатистические бендеровцы.
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бггг)а нафига все это рядовым свинособакам?вас ненавидят люди всего подсовка...но вы лезете чтоб отобрать кусочек территории - вас убивают,потом вы,рядовые свинособаки,эти кусочки содержите - к тому же и содержите своих олигархов,которые под санкциями оказываются,а сами ходите в сортир на улице и деретесь,чтоб с лопаты блин сожрать...белым людям кацапов не понять)
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Если этого не избежать ( хотя очень жаль) , то нужно вносить альтернативный закон о продлении на 6 месяцев ( а не на год, хватит по году продлевать)
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Шо ж це коїться! Люди добрі, це як же ж? А як же ж те лайно, шо кандидат в Президенти лив на тоді ще діючого Президента? Виявляється шо то все було брехнею, бо кандидат в Президенти вже став презедентом і намагається робити все те, що робив "клятий папєрєднік"? Але з такими скандалами та пройо... шо навіть в московії аплодують!
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А Асобый статус? Знаем. Это......Асобый Северный Алень...
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Кремль еще не прислал текст нового закона?
Странно.
Но слуги соседнего народа могут авансом его проголосовать

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а когда ЗЕдебилы будут принимать особый статус Слобожанщины, Гапичины, Закарпатья, Таврии и так далее?
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