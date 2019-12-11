 Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "НАШ", передає Цензор.НЕТ із посиланням "Новости Донбасса".
"Я думаю, що такий законопроєкт знайде понад 226 голосів у залі", - підкреслила вона.
Верещук зазначила, що після Нового року буде розпочато роботу з написання нової версії закону.
Зазначимо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 11 грудня розгляне законопроєкт про особливий статус Донбасу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.
хотя, это одно и то же
Зеля таки змовився з фуйлом ?
Зебилы после выборов: О, Верховна Рада продила закон Порошенка об особом статусе Донбасса!!! Круто!!!!
Зеленский: Должен ли быть у Донбасса особый статус? Нет.
Нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-dolzhen-li-byt-u-donbassa-osobyy-status-net-nam-pridetsya-dolgo-vyhodit-iz-etoy-kriminalnoy-situacii-mozhet-byt-nam-pomozhet-imenno-informacionnaya-voyna-896851.html
зима 2019: остановить войну быстро не получится, за крым поговорить не успели.
Кучка ватных идиотов и проплаченных провокаторов - возможно. Но это далеко не всё население Донбасса. И даже не сколь-нибудь значительная его часть.
Усі інші або прихильники ******** (більшість, нажаль), або - пристосуванці та ватний баласт.
Тут ось воно що:
4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби)
Странно.
Но слуги соседнего народа могут авансом его проголосовать