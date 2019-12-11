 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, бойових втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.