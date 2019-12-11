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 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, бойових втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби на Донбасі не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164729
 
 
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Ну да, ***** прикрывает своего агента бубочку-буратино, но долго не выдержит, т.к. оно не может чтобы не бехать каждую секугду, равно как и наш **********.
Массированные обстрелы позиций ВСУ гибридной армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
В зоне боевых действий на временно оккупированном Донбассе за минувшие сутки 10 декабря боевики незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" 11 раз атаковали позиции украинских войск, информирует Диалог.UA. Согласно утренним сообщениям штаба Операции Объединенных сил, Вооруженные силы Украины были обстреляны в районе Лебединского, Павлополя, Широкино, Майорска, Кондрашевской Новой, Шумов, а также недалеко от Луганского, Катериновки и Новолуганского.

киздит и ***** и мониканелох

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/196500_1576046717
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Что Мир настал на пол дня-а слугу народа ,, Украинского,, будут транслировать в расеи на ТНТ говорит одно а делает то что не знают Украинцы-какие то договорняки
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Так фиксировать надо в Горловке , а не в Киеве . А то как в анекдоте - ищут потерянное кольцо не там , где потеряли , а под столбом с фонарём .
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