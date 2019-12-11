 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, бойових втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Массированные обстрелы позиций ВСУ гибридной армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
В зоне боевых действий на временно оккупированном Донбассе за минувшие сутки 10 декабря боевики незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" 11 раз атаковали позиции украинских войск, информирует Диалог.UA. Согласно утренним сообщениям штаба Операции Объединенных сил, Вооруженные силы Украины были обстреляны в районе Лебединского, Павлополя, Широкино, Майорска, Кондрашевской Новой, Шумов, а также недалеко от Луганского, Катериновки и Новолуганского.
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