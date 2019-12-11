 Арахамія пояснив зміст законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО: "31 грудня 2019 року" змінюється на "31 грудня 2020 року"

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Суть нашого законопроєкту: в першій статті існуючого закону про особливий статус змінюється 2019 на 2020. Прошу утримуватись від маніпуляцій", - написав Арахамія.
У нинішній редакції першої статті цього закону йдеться, що "на термін до 31 грудня 2019 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".
орки с сепарами хотели особый статус, получите
до 31.12.2020
то же самое можно и с автономией сделать
предоставить автономной республике лугандон автономию до 31.12.2020
в минских соглашениях ведь не написано шо этот особый статус должен быть вечным
зачистить там всю мразоту и вернуть всё взад как было, как вариант)
реально рад тебя видеть, без тебя тут так скучно(
ты мне про бюстгалтер уже третий раз намекаешь
тебе выслать? какой размер нужен?
... а мамкин точно не подходит, чи вона тобi нi дае?
или снегурочкой на новый год быть его очередь?)
или сам приедешь?) я типа водила злого карлика
от ты хитрун))
давай реквизиты новой почтой тебе отправлю))
задармо) т.е. безкоштовно))
ты у меня лифон третий день просишь
водилу собрался высылать
а замкнуло меня)
Можешь хоть в снегурочку, хоть в деда, хоть в санта клауса, результат один-утром тебе к проктологу.(с)
держитесь там)
псы. от ты ***** без комплексов) на такие темы тут трёшь) уважаю)
это будет после местных выборов и после того как мы установим контроль над нашей территорией
а пока пускай выбирают, хоть гиви с мотороллой отапывают если хочут
а рыгов нужно запретить, как комуняк
других вариантов нет
но они же ссуки тогда в евросолидарность все перебурутся, к своему создателю
короче сам не знаю шо делать
точнее знаю, но не скажу
лучше им уже не придумать
так шо слуги как всегда на халяву занимаюся плагиатом трудов великого Поро
сха
По завершении саммита «нормандской четверки» в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем, пишет «Коммерсант».
По данным издания, когда лидеры Франции, Украины, РФ и Германии завершили ужин и направлялись на пресс-конференцию по итогам саммита, Меркель сказала именно эту фразу Владимиру Путину, но «без особой радости».
«Сегодня ты победитель», - цитирует ее газета.
https://iz.ru/952999/2019-12-11/merkel-nazvala-putina-pobeditelem-na-sammite-v-parizhe
После саммита «Нормандской четверки», возникает один вопрос - а в чем, собственно, заключаются обязательства РФ?
Президент РФ Путин вновь неуклонно продвигает «прямой диалог», «изменения в Конституцию», «местные выборы» и «защиту русскоязычных» - и почти все из этого попадает в новый документ, который на 90% должна выполнять именно Украина, в иезуитский фон «скидки на газ» и фактический шантаж с обменом заложников.
Московская гибридная дипломатия по факту ослабляет украинские позиции.
И лучшая тактика остановить это сползание - по-прежнему интерпретировать договоренности в пользу продолжения санкций, душить российский «Газпром», выводить из спячки и активизировать работу украинского МИД, ведь все предыдущие пять лет на дипломатическом фронте наши дипломаты достойно указывали России на ее место.
Руководство фракции "СН" В Верховной Раде Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в аппарате парламента законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
Как сообщает Цензор.НЕТ законопроект зарегистрирован на официальном сайте ВР.
Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет, но, вероятно, речь идет о продлении действия закона.
Проект закона о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.
До того времени, пока не будет объявлена полная амнистия на территориях Луганской и Донецкой областей, которые временно не контролируются Киевом, никакого возвращения Украине контроля над границей между Донбассом и Россией не будет. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества, а также правам человека.
Таким образом, глава Кремля подчеркнул, что он обсуждал с Владимиром Зеленским, украинским лидером, вопрос относительно возможного уголовного преследования членов незаконных вооруженных формирований, акцентируя внимания на то, что Украиной не был введен в действие закон относительно амнистии.
Путин также заявил: «Я вчера тоже говорил об этом. Постоянно Киев ставит вопрос так: предоставьте нам возможность закрыть границу Вооруженными силами Украины. Однако лично я даже представить не могу, что начнется после этого. Будет Сребреница. Вот и все
В итоговом документе также говорится, что в украинское законодательство должна быть интегрирована «формула Штайнмайера» (названа именем предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера; предполагает вступление в силу на постоянной основе закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, если ОБСЕ признает их свободными и честными).
https://www.kommersant.ru/doc/4188396
В Славянске- Сребреницы никакой не произошло, так что нехр пукинские мантры повторять. А "внедрить в законодательство Украины «формулу Штайнмайера» можно только сидя на толчке в Ростове , РФ.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
«Сегодня в Париже прошел саммит «Нормандской четверки», который в Киеве приближали как могли. Для Владимира Зеленского эта затея и раньше была не очень понятной: слишком много вопросов предполагалось решить.
И сегодняшний день лишь подтвердил, что нахрапом «взять Москву» не удалось.
Непонятно, правда, на чем были основаны гипотезы, что Россия согласится отбросить минские соглашения и отдать Зеленскому то, чего не отдавала Порошенко.
<...>
Но факт остается фактом: стороны не решили ни одного концептуального вопроса. Такого, что поменял бы расклады на Донбассе. <...>
И нельзя сказать, что такой результат не был предсказуем заранее.
«Переговоры, где встретились юморист, недавно ставший президентом, без опыта международной дипломатии и расчетливый бывший агент КГБ, который находится у власти уже несколько десятилетий, происходят в решающий момент украинского конфликта на востоке страны.
Гражданские лица и солдаты все еще гибнут на линии фронта, а Зеленский пришел к власти, пообещав обеспечить мир.
Но некоторые наблюдатели опасаются, что его могут подтолкнуть к уступкам, которые еще больше придадут смелости Путину.
Зеленский сейчас в глубоком одиночестве.
Некогда железная поддержка США сходит на нет.
Канцлер Германии Ангела Меркель стала посредником на нормандской встрече, но ее внимание отвлекают внутренние дела своей страны. Макрон, который пытался строить из себя лидера Европы, выступал за перезагрузку с Россией, заявляя, что хотя у него «нет иллюзий» по поводу поведения Кремля, он ему не враг».
Заскучаешь от такой перспективы, как не заскучать.
Все, чего добивалась Украина годами, слито Зюзей в унитаз
Україну почали зливати, тонко, поступово, по-тихому, щоб уникнути Майдана.
Принагідно - Порошенко відвоював третину Донбасу. І створив, по-суті, західну коаліцію на підтримку України.
Так от в той час, як Порошенко та патріоти воювали за Україну, клоун Зеленський її проституткою обзивав.
Ну а тепер буде сам проституткою
"В ДНР изобрели новое оружие
В Народной милиции ДНР сообщили об успешном испытании новой системы ПВО «Мантия АРП». Она войдет в средства артиллерии, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В частности, «Мантия АРП» будет противостоять беспилотникам.
Кроме того, донецкие оружейники модернизировали ракетный комплекс «ОСА-АК(М)» и внедрили в систему ПВО комплекс радиоэлектронного подавления «Террикон-М2Н»."
(Московский Комсомолец, сегодня)
О, какие талантливые то оказались шахтеры с парикмахерами и таксистами в ЛДНР.
Невже здоровий глузд пробився крізь зелену масу скаженого популізму?
Хоч до чогось поставились розважливо та не стали ламати ту непросту хатку, яку для України будували кляті папєрєднікі...
Звідки взагалі цього поца витягли.