 Арахамія пояснив зміст законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО: "31 грудня 2019 року" змінюється на "31 грудня 2020 року"

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суть нашого законопроєкту: в першій статті існуючого закону про особливий статус змінюється 2019 на 2020. Прошу утримуватись від маніпуляцій", - написав Арахамія.

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У нинішній редакції першої статті цього закону йдеться, що "на термін до 31 грудня 2019 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".



