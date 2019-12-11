 Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця багаторічна історія тягнулася в судах. Держава виграла суд. Подальшу долю повинні визначати за загальними правилами реформи управління державним майном. Приватизація має бути прозорою і в умовах чесної конкуренції!" - зазначив прем'єр.

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