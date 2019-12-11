 Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця багаторічна історія тягнулася в судах. Держава виграла суд. Подальшу долю повинні визначати за загальними правилами реформи управління державним майном. Приватизація має бути прозорою і в умовах чесної конкуренції!" - зазначив прем'єр.
В часи ПОРОШЕНКО пройшли суди і у хуцпатих марамоїв ПОВІДБИРАЛИ ВКРАДЕНЕ!!! Зараз,виконуючі весняні рішення судів, процесс ЗАВЕРШЕН ! майна ЗАБРАЛИ.. ШТРАФИ ЗДЕРЛИ і паскуд відправили в буцегарню
і тебе це дуже засмутило?
А ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ коли гнід=марамоїв ДУШАТЬ
------
Де фаміліЇ паскуд?