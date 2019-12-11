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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3107) ДПЗКУ (6)

 Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ

Уряд повернув у державну власність 14 майнових комплексів Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), які були незаконно приватизовані раніше.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця багаторічна історія тягнулася в судах. Держава виграла суд. Подальшу долю повинні визначати за загальними правилами реформи управління державним майном. Приватизація має бути прозорою і в умовах чесної конкуренції!" - зазначив прем'єр.

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Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164726
 
   
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розкрадають страну...раніше такого не не було!!
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тупорилий совок=пєрдовєц ТАК те що ти тут бзднув НЕ СПІВПАДАЄ З ДІЙСНІСТЮ!!! Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ - Цензор.НЕТ 1200
В часи ПОРОШЕНКО пройшли суди і у хуцпатих марамоїв ПОВІДБИРАЛИ ВКРАДЕНЕ!!! Зараз,виконуючі весняні рішення судів, процесс ЗАВЕРШЕН ! майна ЗАБРАЛИ.. ШТРАФИ ЗДЕРЛИ і паскуд відправили в буцегарню
і тебе це дуже засмутило?
А ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ коли гнід=марамоїв ДУШАТЬ Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ - Цензор.НЕТ 1800
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ШТРАФИ ЗДЕРЛИ і паскуд відправили в буцегарню

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Де фаміліЇ паскуд? Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ - Цензор.НЕТ 1842
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Це тебе так від шоколадки плющить? Корвалольчика випий)))
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Бистро Петро Порошенко вийшов із засновників агропромислової компанії "Укрпромінвест-Агро", її кінцевим бенефіціаром став його старший син Олексій.
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