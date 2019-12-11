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 Політика України
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Все про:аудит (148) Рахункова палата (53) Новак Наталія (15) НАЗК (670)

 Рахункова палата проведе повторний аудит НАЗК, - Новак

Рахункова палата обіцяє провести ще одну перевірку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Результати попередньої так і не були затверджені, мабуть, через встановлені порушення, зазначає т.в.о. голови НАЗК Наталія Новак.

"Цього року ми підключаємося ще до трьох реєстрів - реєстр актів цивільного стану, реєстр довіреностей і реєстр спадщини. Ми зараз вже підписали з Мін'юстом угоду про підключення до цих трьох реєстрів", - нагадала Новак у середу в Києві під час публічної дискусії "Виконання парламентом антикорупційного порядку денного", говорячи про діяльність агенції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Новак розповіла, що раніше було проведено аудит роботи НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційну стратегію НАЗК буде подано до весни 2020 року, - т.в.о. голови Новак

"Аудит виявив низку порушень, особливо ці порушення стосувалися оплати праці в НАЗК. На жаль, коли цей звіт мала затверджувати Рахункова палата, сталося те, чого ніколи не відбувалося з Рахунковою палатою - вона не змогла відкрити своє засідання... З огляду на те, що, напевно, результати перевірки треба було передавати в правоохоронні органи, можливо, керівництво Рахункової палати не захотіло, щоб матеріали на колишнє керівництво НАЗК передавалися до правоохоронних органів", - розповіла Новак.

Вона повідомила, що зараз "аудиторський звіт Рахункової палати досі залишається незатвердженим і Рахункова палата обіцяє провести ще одну перевірку, щоб чітко встановити, які там були порушення".

Також вона висловила жаль з приводу того, що більшість міжнародних організацій у зв'язку з втратою репутації НАЗК відмовилися від співпраці.

Водночас вона зазначила, що в бюджеті на наступний рік передбачені кошти на модернізацію реєстру декларацій, щоб забезпечити його безперебійну роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідний перехід на загальне декларування, тому що у нас усі звикли жити в тіні, - т.в.о. голови НАЗК Новак

Також, за її словами, в бюджеті закладено 26 млн грн, щоб запрацював автоматизований розподіл обов'язків з перевірки декларацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164724
 
 
 Топ коментарі
 
Та их можно пересаживать, как угодно: объединять, разъединять, тасовать, раскладывать - ничего не поменяется.
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Нічого. Просто цей "аудит" -- це кругленька сума з бюджету для чиєїсь фірми-аудитора. Only business. Рахункова палата проведе повторний аудит НАЗК, - Новак - Цензор.НЕТ 9958
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интересно хватит у кого то мозгов объединить набу, нпк и дбр в одну контору по примеру фбр, или свинарчуки продолжают плодится как кролики и требуются новые кормушки?
... интересно что они будут делать когда весь народ в польшу свалит памидоры собирать,
сами себя жрать начнут?
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Та их можно пересаживать, как угодно: объединять, разъединять, тасовать, раскладывать - ничего не поменяется.
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прямо как депутаты в верховной раде
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Як варіант. Сподіваються, що їх місце займуть "кормильци понаехавшие" із-за поребріка. Ось тільки, при такому розкладі, ті "понаехавшие", понаїдуть зі своїми свинарчуками. Чи, взагалі, ні про що не думають, бо нічим
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-В Українське податкове законодавство слід імплементувати американську концепцію, а саме :
-де б не був зареєстрований бізнес резидента США (хоч в офшорах), але податки на його підприємницькі доходи він зобов'язаний декларувати і сплачувати - в казну США...
(не плутати з доходами від заробітної плати і стипендіями резидентів - мігрантів)
-У нас українське майно (активи) олігархи зареєстрували в офшорах, отримують від них доходи за кордоном, продають , перепродають його, а доходи в казну саме України не поступають. Більше того, український парламент понаприймав масу законів (ратифікував угод) про "уникнення подвійного оподаткування", але суть їх зводиться до того , що доходи олігархів не оподатковуються саме і лише в Україні... уникають оподаткування саме в Україні! Наприклад від багатосот мільйонних продаж (в долярах) українських активів (але зареєстрованих в офшорах) ні Потрох, ні Ложкін, ні Тигіпко, ні Хорошковський і інші олігархи саме в українську казну не сплатили ні копійки. Але справно сплатили лише "за бугром"..!
-І навпаки - закон про оподаткування репатріації прибутків іноземцями, отриманими в Україні, - досі не імплементований в податкову систему України...Чому ?
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Так свинарчуків нібито усцнцли, нє?

.... нічого цікавого, весь нарід не свалить, на крайняк китайцями замінять чи маскалів запустять, кордон же просто пересувають.
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та нi( не чипають покi( або бздят, або самi такi)

китайцi такого терпити не будуть шоп чужи iх *****=)
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Ну своїх амператорів терплять (це про китайців)

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Звичка, то така штука, що рідко зникає якщо навмисне не її усувати.
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