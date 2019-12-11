 Рахункова палата проведе повторний аудит НАЗК, - Новак

"Цього року ми підключаємося ще до трьох реєстрів - реєстр актів цивільного стану, реєстр довіреностей і реєстр спадщини. Ми зараз вже підписали з Мін'юстом угоду про підключення до цих трьох реєстрів", - нагадала Новак у середу в Києві під час публічної дискусії "Виконання парламентом антикорупційного порядку денного", говорячи про діяльність агенції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Новак розповіла, що раніше було проведено аудит роботи НАЗК.
"Аудит виявив низку порушень, особливо ці порушення стосувалися оплати праці в НАЗК. На жаль, коли цей звіт мала затверджувати Рахункова палата, сталося те, чого ніколи не відбувалося з Рахунковою палатою - вона не змогла відкрити своє засідання... З огляду на те, що, напевно, результати перевірки треба було передавати в правоохоронні органи, можливо, керівництво Рахункової палати не захотіло, щоб матеріали на колишнє керівництво НАЗК передавалися до правоохоронних органів", - розповіла Новак.
Вона повідомила, що зараз "аудиторський звіт Рахункової палати досі залишається незатвердженим і Рахункова палата обіцяє провести ще одну перевірку, щоб чітко встановити, які там були порушення".
Також вона висловила жаль з приводу того, що більшість міжнародних організацій у зв'язку з втратою репутації НАЗК відмовилися від співпраці.
Водночас вона зазначила, що в бюджеті на наступний рік передбачені кошти на модернізацію реєстру декларацій, щоб забезпечити його безперебійну роботу.
Також, за її словами, в бюджеті закладено 26 млн грн, щоб запрацював автоматизований розподіл обов'язків з перевірки декларацій.
... интересно что они будут делать когда весь народ в польшу свалит памидоры собирать,
сами себя жрать начнут?
-де б не був зареєстрований бізнес резидента США (хоч в офшорах), але податки на його підприємницькі доходи він зобов'язаний декларувати і сплачувати - в казну США...
(не плутати з доходами від заробітної плати і стипендіями резидентів - мігрантів)
-У нас українське майно (активи) олігархи зареєстрували в офшорах, отримують від них доходи за кордоном, продають , перепродають його, а доходи в казну саме України не поступають. Більше того, український парламент понаприймав масу законів (ратифікував угод) про "уникнення подвійного оподаткування", але суть їх зводиться до того , що доходи олігархів не оподатковуються саме і лише в Україні... уникають оподаткування саме в Україні! Наприклад від багатосот мільйонних продаж (в долярах) українських активів (але зареєстрованих в офшорах) ні Потрох, ні Ложкін, ні Тигіпко, ні Хорошковський і інші олігархи саме в українську казну не сплатили ні копійки. Але справно сплатили лише "за бугром"..!
-І навпаки - закон про оподаткування репатріації прибутків іноземцями, отриманими в Україні, - досі не імплементований в податкову систему України...Чому ?
.... нічого цікавого, весь нарід не свалить, на крайняк китайцями замінять чи маскалів запустять, кордон же просто пересувають.
китайцi такого терпити не будуть шоп чужи iх *****=)
па любви
як у кацапiв)