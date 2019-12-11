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 Економіка, Суспільство
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Все про:бензин (46) Милованов Тимофій (103) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (4)

 Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вивчає ситуацію з цінами на нафтопродукти.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава міністерства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають", - йдеться в повідомленні.

За словами Милованова, Міністерство вивчає ситуацію і буде вживати всіх можливих дій повністю відповідно до закону.

Також читайте: Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов

Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов 01
Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164723
 
   
 Топ коментарі
 
то зеленський таки барига!
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Але не збрехав! У бензотрейдерів скінчилася епоха бідності!
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ну я ж трускавців не закінчував як ви, хєнії. Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают. Минэкономики изучает ситуацию, - Милованов - Цензор.НЕТ 4732
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Зебіли, не чіпайте бензотрейдерів! Ті хто їздить не на бляхах, дбають про свої автівки і не хочуть заливати на АЗС віслючу сечу.
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Сеча, принаймні, екологічно чиста. Ґрета її схвалює.
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не здивуюся якщо зебобіки видадуть указ про перехід на пальне зі вмістом спирту. Ото буде білий полярний лис.
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Так там и так со спиртом вроде что то бодяжат.
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Це коли на АЗС є хоч один резервуар з "еко-біо-Е40". тоді можуть набодяжити. Але якщо клієнт знайде хоч сліди спирту у бензині, який не має його містити, то така АЗС може мати серйозні проблеми. Раніш я на початку зими іноді заливав 200 мл спирту у порожній бак безпосередньо перед заправкою (щоби забрало вологу зі стінок баку), а потім полишив цю практику.
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То це-ж спершу треба довести що ти не верблюд щоб на "ослині сечі" їздити, а вже потім у АЗС проблеми почнуться...
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Достатньо вчасно стуканути кому треба і ті зроблять контрольну закупку.
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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше чем на один год.

Президент сказал, что много времени на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже было уделено именно этому вопросу.
"Я пока не хочу говорить всех деталей, но уже действительно не говорится о контракте - на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть - на столько-то лет", - отметил он.
Зеленский сообщил, что он настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - соглашении на 10 лет.
"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на десяти. Я думаю, что мы найдем что-то посредине", - пояснил он.
Зеленский сказал, что "в принципе, был снят вопрос о 3 миллиардах, которые мы выиграли".
"Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно. Why not?" - сказал он.
В свою очередь президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи в «нормандском формате» сказал, что договориться действительно можно, и вспомнил стихи Михалкова.
«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?»
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"Президент Украины Владимир Зеленский"- и можно хохотать))))

Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов - Цензор.НЕТ 9534
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У торгашей всегда одна и та же отмазка.
Растут цены, на вопрос почему всегда отвечают - так доллар пАднялся...
Цены не падают, на вопрос почему не снижаете ведь доллар упал, ответ - да при чем тут доллар... Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов - Цензор.НЕТ 7580
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К стати не только на топливо, а на все, еще и не падают, а растут!?
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Так это потому что курс доллара падает, американская валюта так сказать обесценивается, поэтому и цены растут!.. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов - Цензор.НЕТ 3608
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А налог не бензин, который когда-то ввели и не отменили и все водители при каждой заправке его исправно платят. А это почти половина стоимости заправить автомобиль. Позвольте спросить - Где деньги??? А деньги немалые, за сколько лет мы должны ездить по таким дорогам как в Германии.
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Деньги вложены в яхты, недвижимость монте-карло, испании, UK,USA итд бентли, ламбурджини, выведены в офшоры кипра, мальдивов, багам, люксембурга.
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Милованова назначил себе месячную премию в 16 раз превышающую зарплату. Наверное, это из-за падения курса.
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Отскок бакса ,как окопная жизнь,примирять всех.Всем будет херово
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Наступила нагальна необхідність запросити китайських суддів і розстрільну роту!
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Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают"- попросту говоря ******* украинского народа продолжается...ибо если не падают цены на топливо,то усиление курса и снижение инфляции -лапша на уши народа Украины...
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Бла-бла-бла. Я вообще удивлён, что цены на топливо не растут. Ведь в нашей стране есть три основных причины роста цен на топливо:
- рост курса доллара (или мировых цен на нефть);
- стабильность курса доллара (или мировых цен на нефть);
- падение курса доллара (или мировых цен на нефть).
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пусть сходят в любой продуктовый маркет , цены растут и снижаться не собираются.
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Ну що ви за наївна людина"!? В ***ОПе Президента є ДУСя, а в ДУСі є купа "колгоспів" і навіть власний "самогонний" заводик.., товариш Милованов отоварюється там, він по задрипаним магазинам не ходить!..
Верхівка української влади продовжує жити по "заветам Иллича" и заводи-пароходи по обслуговуванню себе коханих, на при3,14здоватизацїю не пускає...
Ви навіть уявлення не маєте в якому маслі вони там катаються!
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Висновок.

АМКУ не працює.

Милованов,на кого скаржишся,тупак Шукур?
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кагда в Германии догнали цену до 1_7 євров Меркель откріла Министерство топлива и чз месяц цена уже біла 1-25
бо там уряд а не урки
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Цены ни на что не падают, в этом суть ненасытного нутра барыг, БОЛЬШЕ! БОЛЬШЕ! БОЛЬШЕ!
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Чего этот дяденка все время на люди в ночных сорочках выходит?
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Хто встановлює курс національної валюти до долара США та Евро? Чому в 2014 курс стрибнув до 40, а потім відкотився до 29, а зараз нижується?. Яка методика визначення курсу грн-дол, грн-євро? Хто приймає рішення по його встановленню і затвердженню? Хто відповідає за валютні спекуляції? А з того що зараз є, то це вигідно тільки продавцям, які реалізовують продукцію імпортерів на внутрішньому ринку. Вони при рості цін заробляють більше і купляють валюти більше. А от це кому не вигідно, то це українським виробникам, які відправляють продукцію на експорт і всім іншим громадянам, особливо тим хто зараз на заробітках, миє унітази в москві, польщі чи ізраілі. Вони там отримують мінімалку і приїжджають сюди, де їх обдирають на курсі і на рості цін. То де ж вигода для громадян України? Я не бачу, а ви?
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черга в магазинах за дорогим імпортом не стоіть, не дуже хватають,
імпортери теж не общипані-- поверненя пдв отримують аж бігом.
в любому випадку хуже всих тут живучим-- при любих розкладах --дупа.
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Курс доллара спекулятивный и искуственный, остальное результат рынка.
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Ну так завезите свое топливо и пустите по сниженным ценам.
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Милованову нужно завести хорошего бой-френда ,можно Ляшка .
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Возьмите из госрезерва и сбейте цены. А крутелики пусть сидят, ждут.
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