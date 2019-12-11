 Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава міністерства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають", - йдеться в повідомленні.

За словами Милованова, Міністерство вивчає ситуацію і буде вживати всіх можливих дій повністю відповідно до закону.

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