 Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Мінекономіки вивчає ситуацію, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава міністерства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають", - йдеться в повідомленні.
За словами Милованова, Міністерство вивчає ситуацію і буде вживати всіх можливих дій повністю відповідно до закону.
Президент сказал, что много времени на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже было уделено именно этому вопросу.
"Я пока не хочу говорить всех деталей, но уже действительно не говорится о контракте - на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть - на столько-то лет", - отметил он.
Зеленский сообщил, что он настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - соглашении на 10 лет.
"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на десяти. Я думаю, что мы найдем что-то посредине", - пояснил он.
Зеленский сказал, что "в принципе, был снят вопрос о 3 миллиардах, которые мы выиграли".
"Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно. Why not?" - сказал он.
В свою очередь президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи в «нормандском формате» сказал, что договориться действительно можно, и вспомнил стихи Михалкова.
«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?»
Родила вчера котят
Растут цены, на вопрос почему всегда отвечают - так доллар пАднялся...
Цены не падают, на вопрос почему не снижаете ведь доллар упал, ответ - да при чем тут доллар...
- рост курса доллара (или мировых цен на нефть);
- стабильность курса доллара (или мировых цен на нефть);
- падение курса доллара (или мировых цен на нефть).
Верхівка української влади продовжує жити по "заветам Иллича" и заводи-пароходи по обслуговуванню себе коханих, на при3,14здоватизацїю не пускає...
Ви навіть уявлення не маєте в якому маслі вони там катаються!
АМКУ не працює.
Милованов,на кого скаржишся,тупак Шукур?
бо там уряд а не урки
імпортери теж не общипані-- поверненя пдв отримують аж бігом.
в любому випадку хуже всих тут живучим-- при любих розкладах --дупа.