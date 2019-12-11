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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3107) реклама (88) Дмитро Дубілет (56)

 Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати

Кабінет Міністрів скасував обов'язкове зачитування номера та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових і будівельних компаній і для інших груп від початку наступного року.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодили цю зміну з Мін’юстом, Мінеко, Мінфіном та іншими органами - і проголосували", - зазначив він.

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За словами Дубілета, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватися.

"Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається. По-друге, ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху Гуглу, зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все рівно часто нічого не можна розібрати", - додав міністр.

Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164722
 
   
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Статки "дубілета" почнуть рости зі швидкістю "ефекту перемотки" зачитування ліцензій компаній. Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе - Цензор.НЕТ 2094
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та шо ж ґебельси пукіна тут свою жадібність та падлючисть міряють на УКРАЇНЦІВ? Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати - Цензор.НЕТ 8206

та потвор ґидотніше та паскудніше ґебельсів пукіна в світі НЕМА
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Если радио берется рекламировать, пусть на себя берут обязательство проверки документов.
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Ну так как бы так и есть.... "Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается." Источник: https://censor.net.ua/n3164722
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Дебилет, не все умеют пользоваться google в особенности те, кого и обдирают...
Если зачитывают, то и появляются обязательные требования к наличию данных...
Нех делать больше?
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ідійотам допоможе медсестра в палаті псих лікарні...
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Хоть какой-то плюс.
Минус - что вся страна из таких мелочей.
Куда не посмотри, все какое-то косое, кривое..
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а поц=мотя знов хуцпуэ... хитродупе "швидке читання" то було ПОРУШЕННЯ закону (бо нічого не ррозібрати) а не Є причиною того що треба прибрати оголошення установчих даних. Що до самого читання - дійсно.. якось воно рків на 10 застаріло ВЖе Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати - Цензор.НЕТ 9094
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Приключения Электроника в кабинете министров ой вэй
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це не дрібниця, дурниця. всі дані, як і реклама повинні бути правдивими. іі ще заборонити такі словосполучення, як перший, №1 ітд
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