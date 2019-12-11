 Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Погодили цю зміну з Мін’юстом, Мінеко, Мінфіном та іншими органами - і проголосували", - зазначив він.
За словами Дубілета, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватися.
"Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається. По-друге, ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху Гуглу, зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все рівно часто нічого не можна розібрати", - додав міністр.
та потвор ґидотніше та паскудніше ґебельсів пукіна в світі НЕМА
Если зачитывают, то и появляются обязательные требования к наличию данных...
Нех делать больше?
Минус - что вся страна из таких мелочей.
Куда не посмотри, все какое-то косое, кривое..