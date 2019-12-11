 Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Як повідомила на сьогоднішній сесії міськради віцемер Світлана Бедрега, це 48-річна викладачка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Наталія Третьякова.
За словами чиновниці, жінку впізнали родичі.
Наталя Олексіївна Третьякова була завідувачкою відділення правового напряму коледжу.
Щодо інших жертв пожежі все складніше.
"Проводяться експертизи ДНК, без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих", - зазначила Бедрега.
Тепер упізнано п'ятеро загиблих під час пожежі. Всього на цей момент рятувальники знайшли 10 тіл при тому, що спочатку зниклих було 14. Пошуки тривають.
Світлана Бедрега додала, що сім'ї загиблих отримають від міської ради по 120 тисяч гривень. Постраждалим, які поступили до лікарень з легкими травмами, виплатять по 20 тисяч, в стані середньої тяжкості - по 40 тисяч гривень, у важкому - по 80 тисяч гривень.
Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.
Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.
.
так шо хотя бы не мучились.
другое дело что тварей "инспектировавших" эту халабуду - надо садить, причем лет на 25.
с правом продолжения срока, а не с правом "УДО"
30 лет дают за убийство.
спецом расшифрую для "юристов" - ребенок, 13 лет, убил соседа, пусть лет 10 и т.п.(и тому подобное) - получает десятки лет за решеткой.
и теперь че ты скажешь то? ты как Мертвечук шоле - за слова давать 8 лет каторги, а за то шо люди поджарились - бла-бла-бла, 3 года "общего"?
ты поехавший? нам надо именно - романскую систему, а не то совковое говно шо щас.
вот я задавлю на велосипеде твою внучку и получу 3 "условно" - устроит тя, сэр?(причем умышленно задавлю )
ты чем больше пишешь, тем больше у тя штаны спадают....
или тебе тогда "харчеваться" будет трудно то?
за посадки детей ты не имеешь шо ответить?
а я поддерживаю(твои спадающие штаны)
лучше бы вы занялся чем-то полезным, например собаку выгулял, или внучке планшет обновил.
нет - лезешь сюда шоб обосраться то)
но ты "козыряешь" своими профессиональными знаниями совковыми.
это например как я щас те буду "козырять" знанием пранков и цитировать Вольнова.
но я ведь не лезу к людям со срачами на предмет пранков то?
не лезу.
а ты лезешь с умничаньем. плюс, высрал выше шо немцы = почти то же шо и НКВД. Ты бы пошел и увидел закатованого деда своего, он просто носил вышыванку - что бы ты сказал?
совок это навсегда, извини. если ты ездил в норм. страны - это чувствуется, как и ненависть к совку(по своих повадках то).
и это х.з., как "убить" до конца. ну и ободрение - нам Европа не светит. там не дураки сидят то.
а понятиё "идиот", вы должён знать просто в силу проФФёсии мёдвёдчуковской
че не так то? разве я неправ то?
че, за деда уже базара нету? может вы - потомок катов?
а кстати, обилие, как раз "умничанья", - ознака то шо челевек чем-то тяготится...
запомни это и не пробуй дальше сраться со мной(я типо патриот и т.д. и т.п.)
в чем проблема то?
признать что обосрался и сказать шо не будешь больше так активненько писать гадости, восхваляя:
1. свою "грамотность"
2. (вскользь) совок
3. обвиняя других что те - тридварасы, а сам писун - д.Артаньян
готов простить, так как вы иногда пишешь про историю и слегка опускаешь совок.
аргументов оказалось столько же как если бы Жукова судить за фарш из дидов то
живи с этим и помни как ты тока шо обосрался то. Памперсов подкинуть?
а за презерватив - да, мне жаль. серьезно.
ибо этот цирк я терпеть не могу более.