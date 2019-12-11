 Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Як повідомила на сьогоднішній сесії міськради віцемер Світлана Бедрега, це 48-річна викладачка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Наталія Третьякова.

За словами чиновниці, жінку впізнали родичі.

Наталя Олексіївна Третьякова була завідувачкою відділення правового напряму коледжу.

Щодо інших жертв пожежі все складніше.

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"Проводяться експертизи ДНК, без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих", - зазначила Бедрега.

Тепер упізнано п'ятеро загиблих під час пожежі. Всього на цей момент рятувальники знайшли 10 тіл при тому, що спочатку зниклих було 14. Пошуки тривають.

Світлана Бедрега додала, що сім'ї загиблих отримають від міської ради по 120 тисяч гривень. Постраждалим, які поступили до лікарень з легкими травмами, виплатять по 20 тисяч, в стані середньої тяжкості - по 40 тисяч гривень, у важкому - по 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

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За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.