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Все про:Одеса (2234) впізнання (22) пожежа (1938) Бедрега (1)

 Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега

Упізнано ще одну жертву пожежі в будинку Асвадурова на Троїцькій, 25 в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Як повідомила на сьогоднішній сесії міськради віцемер Світлана Бедрега, це 48-річна викладачка Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Наталія Третьякова.

За словами чиновниці, жінку впізнали родичі.

Наталя Олексіївна Третьякова була завідувачкою відділення правового напряму коледжу.

Щодо інших жертв пожежі все складніше.

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"Проводяться експертизи ДНК, без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих", - зазначила Бедрега.

Тепер упізнано п'ятеро загиблих під час пожежі. Всього на цей момент рятувальники знайшли 10 тіл при тому, що спочатку зниклих було 14. Пошуки тривають.

Світлана Бедрега додала, що сім'ї загиблих отримають від міської ради по 120 тисяч гривень. Постраждалим, які поступили до лікарень з легкими травмами, виплатять по 20 тисяч, в стані середньої тяжкості - по 40 тисяч гривень, у важкому - по 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

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За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164720
 
 
 Топ коментарі
 
Пищет шо мона только 1 вдох сделать и все, отключается мозг от "чадного газа".
так шо хотя бы не мучились.

другое дело что тварей "инспектировавших" эту халабуду - надо садить, причем лет на 25.
с правом продолжения срока, а не с правом "УДО"
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Тут причина не только в инспекции, а и в руководителях объектов, которые проверяются. Проще ведь взятку дать инспектору, чем отвечать за нарушения и тратить средства на устранение несоответствий. Вывод - причина в людях, которые предпочитают коррупцию, чем порядок
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кстати ПОГИБШАЯ ( скорей всего и есть)?! 2 ЛИЦО- КОТОРУЮ ПОЛИЦИЯ СОБИРАЛАСЬ ПРИВЛЕЧЬ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ИМЕННО В ЕЕ КАБИНЕТЕ ВСЫХНУЛ ПОЖАР УДЛИНИТЕЛЬ ПОШЕЛ ДОМ, НО ОНА УВИДЕВ СИЕ ЗАКРЫЛА КАБИНЕТ И ПОБЕЖАЛА ИСКАТЬ ДИРЕКТОРА... ТИПА ЧТО ДЕЛАТЬ???!!!! мда уж.... пока бегала пожар охватил 700 кв. метров площади....и не сказала о задымлении пожаре и вовремя не началась эвакуация...
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Пищет шо мона только 1 вдох сделать и все, отключается мозг от "чадного газа".
так шо хотя бы не мучились.

другое дело что тварей "инспектировавших" эту халабуду - надо садить, причем лет на 25.
с правом продолжения срока, а не с правом "УДО"
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Придурок, какие 25 лет, какое "продолжение срока"?!!! Ты в своём уме? Где ты подобное в законодательстве видел?! Опять на "Антиколорадоса" сошлёшься?...Хоть УК Украины открой, и посмотри сроки за "преступную халатность"!!! А "инспектировавшим", кроме этого, инкриминировать нечего... (Разве что докажут, что взятку получили... ТОгда можно и "хабар" прилепить, и "злоупотребление должностным положением"... Но кто же признаваться будет, и себе "срок наматывать"?).
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А вы видел как садят детей в норм. странах?
30 лет дают за убийство.
спецом расшифрую для "юристов" - ребенок, 13 лет, убил соседа, пусть лет 10 и т.п.(и тому подобное) - получает десятки лет за решеткой.

и теперь че ты скажешь то? ты как Мертвечук шоле - за слова давать 8 лет каторги, а за то шо люди поджарились - бла-бла-бла, 3 года "общего"?
ты поехавший? нам надо именно - романскую систему, а не то совковое говно шо щас.
вот я задавлю на велосипеде твою внучку и получу 3 "условно" - устроит тя, сэр?(причем умышленно задавлю ) Опознана еще одна жертва пожара в одесском колледже - 48-летняя преподавательница Наталья Третьякова, - вице-мэр Бедрега - Цензор.НЕТ 5392
ты чем больше пишешь, тем больше у тя штаны спадают....
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"Спадают штаны" у тебя... У нас и есть "романо-германская система права". Объясняю для "тупых" - это система права, созданная на основе древнеримского права. Современной её основой стал так называемый "Кодекс Наполеона". Относительно уголовного права он предусматривает перечень правонарушений, их признаки и определённую меру наказания, в отличие от "англосаксонской системы", так называемой "прецедентной", где основа базируется на подобных решениях судебной системы, устоявшихся в обществе...
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так я же написал - нам надо латинскую, или как там эта прецедентая система называет ся то

или тебе тогда "харчеваться" будет трудно то? Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 7489

за посадки детей ты не имеешь шо ответить?
а я поддерживаю(твои спадающие штаны)
лучше бы вы занялся чем-то полезным, например собаку выгулял, или внучке планшет обновил.
нет - лезешь сюда шоб обосраться то)
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Боже, какой же ты дурак!!! Да нет "латинской" системы!!! Есть "римская", происходящая от "12 таблиц" античного Рима. От них родились "прецедентная", используемая в Великобритании, США и странах Британского содружества", и романо-германская, континентальная, используемая в странах континентальной Европы и Латнской Америки... Ну, не соображаешь - какого чёрта чушь пишешь?!!!
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а, ок.
но ты "козыряешь" своими профессиональными знаниями совковыми.
это например как я щас те буду "козырять" знанием пранков и цитировать Вольнова.
но я ведь не лезу к людям со срачами на предмет пранков то?
не лезу.
а ты лезешь с умничаньем. плюс, высрал выше шо немцы = почти то же шо и НКВД. Ты бы пошел и увидел закатованого деда своего, он просто носил вышыванку - что бы ты сказал?
совок это навсегда, извини. если ты ездил в норм. страны - это чувствуется, как и ненависть к совку(по своих повадках то).
и это х.з., как "убить" до конца. ну и ободрение - нам Европа не светит. там не дураки сидят то.
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Да пошёл ты "нахрен", идиот... Задрал уже своим "умничаньем"... Я тебе "стриженое", а ты мне "бритое"... При чём здесь "совок"? Ты малейшего понятия не имеешь в юриспруденции, а пытаешься "рассуждать". Юриспруденция - это наука, а не "политическая система"!...
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ну так, господинчик хороший, я вёдь нё лёзу со своими знаниями сраться на нормальных мужиков то?
а понятиё "идиот", вы должён знать просто в силу проФФёсии мёдвёдчуковской Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 8360
че не так то? разве я неправ то?
че, за деда уже базара нету? может вы - потомок катов?
а кстати, обилие, как раз "умничанья", - ознака то шо челевек чем-то тяготится...
запомни это и не пробуй дальше сраться со мной(я типо патриот и т.д. и т.п.) Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 8759
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Это ты - "нормальный"? Да таких "нормальных" - полная "психушка"! Нормальный человек, поняв, что написал глупость, или извинился, или расспросил-бы, в чём его ошибка, а не бросался, "как бык на красную тряпку", и не "рыл рогом землю...".
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ну так и жду извинений.
в чем проблема то? Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 8323
признать что обосрался и сказать шо не будешь больше так активненько писать гадости, восхваляя:
1. свою "грамотность"
2. (вскользь) совок
3. обвиняя других что те - тридварасы, а сам писун - д.Артаньян

готов простить, так как вы иногда пишешь про историю и слегка опускаешь совок.
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Пшёл вон, "засранец"! Буду я перед тупым "быком" извиняться... За что? Что ты дурак? Ну, извини, не имел возможности твоему папе подарить презерватив, чтобы ты на свет не появился...
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ну, шЁ я и хотел услышать - ку-ку-ка-ре-ку, все тридварасы - я д.Артан.янчег Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 4755

аргументов оказалось столько же как если бы Жукова судить за фарш из дидов то Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 3522
живи с этим и помни как ты тока шо обосрался то. Памперсов подкинуть?
а за презерватив - да, мне жаль. серьезно.
ибо этот цирк я терпеть не могу более.
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Тут причина не только в инспекции, а и в руководителях объектов, которые проверяются. Проще ведь взятку дать инспектору, чем отвечать за нарушения и тратить средства на устранение несоответствий. Вывод - причина в людях, которые предпочитают коррупцию, чем порядок
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