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 Політика України
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Все про:стратегія (62) Новак Наталія (15) НАЗК (670)

 Антикорупційну стратегію НАЗК буде подано до весни 2020 року, - т.в.о. голови Новак

У Національному агентстві з запобагання корупції (НАЗК) триває розробка антикорупційної стратегії, яку обіцяють подати до Верховної Ради до весни наступного року.

Про це повідомила т.в.о. голови НАЗК Наталія Новак під час публічної дискусії "Виконання парламентом антикорупційного порядку денного", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос України.

"Є попередні напрацювання, відбулися зустрічі з громадськими антикорупційними організаціями, - сказала Новак. - НАЗК зобов'язане подати стратегію, і вона буде подана не пізніше весни наступного року".

Наталія Новак також повідомила, що на сьогодні в НАЗК створений єдиний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, налагоджений зв'язок ще з 13 реєстрами для перевірки електронної декларації. Цього року НАЗК підключається ще до трьох реєстрів - зокрема, актів цивільного стану, довіреностей. З Мін'юстом підписано угоду про підключення до реєстрів. Нещодавно Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) було підключено до реєстру е-декларацій для проведення розслідувань.

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За словами Новак, проведено аудит НАЗК, який виявив низку порушень, що стосуються оплати праці керівного складу. Однак його досі не розглянула і не затвердила Рахункова палата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164718
 
 
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Да пора уже разгонять все эти паразитические НАПК НАЗК,ГБР, НАБУ. которые , кроме высасывания бабла с бюджета ничего путного не сделали.
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только стратегия... т.е активной борьбы в ближайшие месяцы не предполагается
гуляй коррупция.. .еще стратегия не готова! )))))
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