 Кабмін створив Офіс фінансового контролю, він захищатиме бізнес від шахрайства, - Гончарук

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Уряд створив Офіс фінансового контролю. Він захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, а Україна як держава стане передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами. Це - цілі Програми діяльності Уряду", - йдеться в повідомленні.

Новий орган створюється на основі Держаудитслужби, яка передає у спадок своє майно і функції. Її штат буде скорочено на 30%.

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