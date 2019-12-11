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 Політика України, Суспільство
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Все про:бізнес (388) Кабмін (3107) Держаудитслужба (21) Гончарук_Олексій (356)

 Кабмін створив Офіс фінансового контролю, він захищатиме бізнес від шахрайства, - Гончарук

Офіс створено для захисту громадян і сумлінного бізнесу від фінансового шахрайства.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Уряд створив Офіс фінансового контролю. Він захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, а Україна як держава стане передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами. Це - цілі Програми діяльності Уряду", - йдеться в повідомленні.

Новий орган створюється на основі Держаудитслужби, яка передає у спадок своє майно і функції. Її штат буде скорочено на 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість працівників Держаудитслужби буде скорочено із 3212 до 400, - Дубілет

Кабмін створив Офіс фінансового контролю, він захищатиме бізнес від шахрайства, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164717
 
 
 Топ коментарі
 
перейменування державних установ в офіси та невиважені скорочення то не є реформи.
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Опять популизм. Будут плодить всякие конторы для создания видимости реформ
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да, вот будет интересно проконтролить сколько налогов уплатит Зеля и его братия из 95 квартала от продажи прав на показ сериала СН в РФ, который по странным стечении обстоятельств начинается сегодня по ТНТ в РФ. и сколько заработает обладатель прав Рамблер... Видимо с Пуйлом на встрече Тет-а-тет догооврились в Париже
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перейменування державних установ в офіси та невиважені скорочення то не є реформи.
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Кантора на Канторі і Канторою поганяє. Де результат?
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по радио сказали сегодня
шо Ахметов сегодня подал в комитет предложение повысить с нового года тарифы на электроэнергию для населения на 33% ... говорит денех мало облэнерго ему зарабатывают
... все бы ничего, если бы не знать что с момента прихватизации этого сектора украинской экономики он не вложил туда ни копейки, в прочем как и в остальные отрасли которые он прибрал к своим рукам
Спасибо Леониду Данилычу за это! начинаю реально верить в ту историю шо Ринат его сын)
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Все правильно, надо создавать, где то, кого то трэба пристраивать.Не всем же быть безработными.
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Опять популизм. Будут плодить всякие конторы для создания видимости реформ
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и должен его возглавить представитель от игарьвалерича
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Государственный орган будет защищать бизнес от государственных органов?! Кабмин создал Офис финансового контроля, он будет защищать бизнес от мошенничества, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7105
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Украине нужно снизить налоги. Это привлечет в Украину бешеные деньги! То бишь могут задать вопрос сразу, а за что пенсии выплачивать и т.п. Ответ прост! Тут как читал Генри Форда и он рассказывал, как увеличивал прибыль за счет снижения цены на автомобили. Когда понижаешь цену на автомобиль, он становится доступным для большего числа людей и авто покупают больше людей. Точно так же и с налогами! Когда налоги снижаются - это привлекает деньги в страну и когда с много денег брать по чуть-чуть, что налогов собирается больше, чем брать денег много с чуть-чуть. Снижение налогов приведет к росту огромному экономики, как это произошло в том же Сингапуре и Дубай в которых низкое налогообложение привело к открытию там сразу кучи компаний и туда хлынули деньги. Тоже самое должна делать Украина!
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"будет защищать бизнес от мошенничества"

Ахахахахахахахахах
единственная самая большая угроза для бизнеса - это государство
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Хе-хе-хе. Это "держаудит" переименовали?
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Надеюсь, Forex & Co наконец-то запретят, правильно?
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Фигня! Вот Юля открыла:

"За ініціативи Юлії Тимошенко київська міська організація партії «Батьківщина» відкрила в столиці «Центр захисту киян».
На його відкритті лідер партії наголосила, що головна умова успішності будь-якої діяльності - це любов до людей.
«Хочеться, щоб душа і серце були в усьому, що ми робимо, бо без цього жодна робота та жодна діяльність не має сенсу», - сказала Тимошенко.
Політик зазначила, що «Батьківщина» має силу, необхідну для того, щоб «разом з людьми відновити Україну та зробити її успішною».
Юлія Тимошенко нагадала про нещодавно оголошений «Новий курс України» та його чотири складові: стратегію миру, новий суспільний договір, новий економічний курс та екосистему життя людини.
Головним завданням лідер «Батьківщини» назвала втілення стратегії миру: «Ніхто не буде заробляти на війні і залишати окуповані території темними зонами для чорної контрабанди. Ніхто не прикриватиме війною безлад та корупцію. Ми розпочнемо справжній та сильний переговорний процес задля повернення миру в Україну та звільнення окупованих територій - Криму та Донбасу».

Аккурат на бывшей Карла-Марла, в бывшей "украинской колбасе"
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