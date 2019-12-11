 Кабмін створив Офіс фінансового контролю, він захищатиме бізнес від шахрайства, - Гончарук

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно Уряд створив Офіс фінансового контролю. Він захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, а Україна як держава стане передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами. Це - цілі Програми діяльності Уряду", - йдеться в повідомленні.
Новий орган створюється на основі Держаудитслужби, яка передає у спадок своє майно і функції. Її штат буде скорочено на 30%.
шо Ахметов сегодня подал в комитет предложение повысить с нового года тарифы на электроэнергию для населения на 33% ... говорит денех мало облэнерго ему зарабатывают
... все бы ничего, если бы не знать что с момента прихватизации этого сектора украинской экономики он не вложил туда ни копейки, в прочем как и в остальные отрасли которые он прибрал к своим рукам
Спасибо Леониду Данилычу за это! начинаю реально верить в ту историю шо Ринат его сын)
много букв
завтра почитаю
Ахахахахахахахахах
единственная самая большая угроза для бизнеса - это государство
"За ініціативи Юлії Тимошенко київська міська організація партії «Батьківщина» відкрила в столиці «Центр захисту киян».
На його відкритті лідер партії наголосила, що головна умова успішності будь-якої діяльності - це любов до людей.
«Хочеться, щоб душа і серце були в усьому, що ми робимо, бо без цього жодна робота та жодна діяльність не має сенсу», - сказала Тимошенко.
Політик зазначила, що «Батьківщина» має силу, необхідну для того, щоб «разом з людьми відновити Україну та зробити її успішною».
Юлія Тимошенко нагадала про нещодавно оголошений «Новий курс України» та його чотири складові: стратегію миру, новий суспільний договір, новий економічний курс та екосистему життя людини.
Головним завданням лідер «Батьківщини» назвала втілення стратегії миру: «Ніхто не буде заробляти на війні і залишати окуповані території темними зонами для чорної контрабанди. Ніхто не прикриватиме війною безлад та корупцію. Ми розпочнемо справжній та сильний переговорний процес задля повернення миру в Україну та звільнення окупованих територій - Криму та Донбасу».
Аккурат на бывшей Карла-Марла, в бывшей "украинской колбасе"