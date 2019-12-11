 Кабмін схвалив правила поставки гарячої води, - Гончарук

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми визначили чіткі параметри якості послуги, зокрема температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм", - йдеться в повідомленні.

Крім того, визначено порядок оплати послуги.

За словами Гончарука, взаємини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими.

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