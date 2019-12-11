 Кабмін схвалив правила поставки гарячої води, - Гончарук

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми визначили чіткі параметри якості послуги, зокрема температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм", - йдеться в повідомленні.
Крім того, визначено порядок оплати послуги.
За словами Гончарука, взаємини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими.
якщо менше див фото парабелума
я встиг до постанови і висновок що за г воду деруть 1000% навару
бо я разом з бойлером вкалдаюсь в 100 квт
я просто опломбировал г воду и все забіл
а щас ті должен иметь счетчик и ежемесячно подавать 0 а то начнут считать как без счетчика
и раз в три года вся недешовая икотня с поверкой
С такой системой даже счетчики с температурным датчиком.
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цензор такие новости цензурирует