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 Суспільство
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Все про:гаряча вода (53) Кабмін (3107) Гончарук_Олексій (356)

 Кабмін схвалив правила поставки гарячої води, - Гончарук

У разі неотримання послуг, споживач може оскаржити оплату.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми визначили чіткі параметри якості послуги, зокрема температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм", - йдеться в повідомленні.

Крім того, визначено порядок оплати послуги.

За словами Гончарука, взаємини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими.

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Кабмін схвалив правила поставки гарячої води, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164713
 
   
 Топ коментарі
 
Електробойлери спасуть від всяких хитрожопих пастачальників Кабмин одобрил правила поставки горячей воды, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8748
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Круто, а лічильники які рахують не лише м3, а й температуру, узаконили?
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Оспорить оплату- это хорошо, а получить компенсацию за отсутствие г. воды?
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Круто, а лічильники які рахують не лише м3, а й температуру, узаконили?
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Електробойлери спасуть від всяких хитрожопих пастачальників
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Навіть, якщо 1 Квт буде коштувати 2 грині то все одно буде дешевше гріти бойлером чим користуватись їхньою централізованою по 110-120 грн за куб.
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з першого травня є постанова уряду що бойлер в багатокв будинках тіки при встановленні не менш 50% кватир.
якщо менше див фото парабелума
я встиг до постанови і висновок що за г воду деруть 1000% навару
бо я разом з бойлером вкалдаюсь в 100 квт
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Я маю на увазі індивідуальний бойлер в квартирі.
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ü я про це й пишу- Зараз хй встановиш інд в кватирі
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Чому не вставиш? Для цього не треба ніяких дозволів. Але покази лічильник гарячої води треба дійсно вказувати щомісяця.
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во! А я трубу опломбировал и никакой епли с личылныками!
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Да какая там *пля? Холодную все равно ставишь каждый месяц...
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А, что поверка? Пришел перенек с ноутбуком и устройством для поверки, нацепил свои прибамбасы на счетчики, спустил по 10 литров воды и через 20 минут все поверено...
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а когда счетчик не прошел поверку покупаешь новый платишь за установку 350
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Пока дойдет до того, что он не пройдет поверку и нужна будет его замена он себя окупит в раз 20 а то и больше.
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https://inforesist.org/kabmin-znachitelno-uslozhnil-ustanovku-kotlov-i-bojlerov-v-kvartirah/

я просто опломбировал г воду и все забіл
а щас ті должен иметь счетчик и ежемесячно подавать 0 а то начнут считать как без счетчика
и раз в три года вся недешовая икотня с поверкой
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Так і я також вкладаюсь в 100 Квт за виключенням деяких місяців. Бойлер включаю вночі. Двузонний лічильник у мене. Вночі нагрів на день хватає.
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Зараз уси свидоми украинци йдуть на Майдан. Тильки перевертни-хохлы сиють ворожнечу.
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Вообще то ничего не понятно (деталей нет кто будет определять температуру кто будет решать платить или нет) кроме одного что завтра как всегда наступит коммунизм!!
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Реалии Харькова утром и вечером 45°С, а днём 25°С, спасает бойлер. Вода горячая подаётся только 4 дня после 4 месячного перерыва.
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Оспорить оплату- это хорошо, а получить компенсацию за отсутствие г. воды?
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У нас в платежках за гор.воду стоит "Холодная вода - ***" и "Подогрев холодной воды - ***".
С такой системой даже счетчики с температурным датчиком.
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https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-razoblachila-politseyskih-kryshevanii-1576068881.html
СБУ разоблачила полицейских на "крышевании" притонов в Киеве
цензор такие новости цензурирует
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