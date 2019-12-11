 Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць

Про це повідомив у Telegram український прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 грн на місяць", - написав прем'єр.

За його словами, "це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників".

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"Це - важливий крок боротьби з бідністю в Україні", - додав Гончарук.

Нагадаємо, на цей момент прожитковий мінімум становить 2102 грн.