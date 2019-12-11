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 Економіка, Суспільство
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Все про:Кабмін (3107) прожитковий мінімум (30) Гончарук_Олексій (356)

 Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць

Кабінет Міністрів України 11 грудня схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.

Про це повідомив у Telegram український прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 грн на місяць", - написав прем'єр.

За його словами, "це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників".

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"Це - важливий крок боротьби з бідністю в Україні", - додав Гончарук.

Нагадаємо, на цей момент прожитковий мінімум становить 2102 грн.

Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164711
 
   
 Топ коментарі
 
ти давай законопроект про 4000 долларів кожному в місяць! а то тільки вчителям пообіцяли!
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Файна Бородянка
@StahivUA

Аж сльози на очах! Шкода мужика! Мабуть одною мівіною харчуються...

"Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - міністр Малюська."


https://24tv.ua/yakshho_zarplata_ne_pidnimetsya_hocha_b_do_80_tisyach_nadovgo_mene_ne_vistachit__ministr_malyuska_n1246819
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ти давай законопроект про 4000 долларів кожному в місяць! а то тільки вчителям пообіцяли!
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я отрмую якщо 1 дол рівен 1 гривні бо ціни в магазинах саме такі
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в раде драка
побили депутанга из "слуг уродов". я так понял за закон про продажу земли
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Файна Бородянка
@StahivUA

Аж сльози на очах! Шкода мужика! Мабуть одною мівіною харчуються...

"Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - міністр Малюська."


https://24tv.ua/yakshho_zarplata_ne_pidnimetsya_hocha_b_do_80_tisyach_nadovgo_mene_ne_vistachit__ministr_malyuska_n1246819
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интересно, а как же простой смертный умудряется жить на з/п в разы меньшую?
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Да вы там не очень торопитесь, выживаем и при этом минимуму. Все равно пенсии платят не по прожиточному. Платят, что бы лишь ноги не протянуть.
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пенсии не с неба падают.
и если в пенсионном фонде хер да нихера...
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Пора пенсии уже через месяц платить, а то на воровство не хватает. Геноцид пенсионерам--так геноцид по-серьёзному. А то обнаглели.
Да и пенсии пора уменьшить.
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та ти оптіміст зелений у мене знайомі отр по 1800 дай сюда розрахунок як прожити
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В дальнейшем это завуалированное светлое будущее, которое может и не наступить или цены прыгнут так, что за эти деньги можно купить раз в месяц буханку хлеба и 1 литр молока.
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А можна спочатку мінімальну пенсію зробити 4200 грн, а потім прожитковий мінімум? Що значить - ніт?! Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц - Цензор.НЕТ 4554
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Друг ситный, ты или крестик сними, или трусы надень!

"10.12.19 12:16 Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук" - из каких хренов будет "11.12.19 12:06 Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум" ???
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все захребетники свои офшоры вернут в Украину, налоги начнут платить, воровать перестанут
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Ото 1000-ные бумажки печатают Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць - Цензор.НЕТ 21
Чтобы ты смело взял их в руку и купил себе хлебушка с колбаской.
Ну может еще бутылочку хватит, если повезет
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"позволит в дальнейшем повысить..."

Гончарук, дозволить збільшити чи збільшить - це різні питання. Але ти й надалі 73% зелохам локшину на вуха вішай, вони все схавають. Але спочатку Нефьодову скажи, нехай ще одну фуру затримає, бо грошей на всі твої мрії не вистачить.
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Надоело быть народом, хочу стать его слугой......
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Знищують неньку Україну!! Всі на майдан!! З собою брати красні фламастєри, будемо лініі рисовать!!
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Найкраще пенсіонери жили при Кучмі в 1994-1996 роках, навіть найбідніші отримували по 4 000 000 купоно-карбованців, 20 у.е...
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Опять не договаривают. В планах еще и отвязать "прожиточный минимум" от ВСЕХ выплат. Т. е. это "повышение" будет только на бумаге. Правда при этом 70% народа окажется за чертой прожиточного минимума, но то такЭ.
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И толку? Минимальная пенсия, если чел не имеет нужный стаж - 900 грн. А у нас большинство не имеет полного стажа, потому что работали по договорам. И что, они виноваты? А попробуй найди работу официально,- у нас безработица. И никто не предупреждал раньше, что всех, кто не работал официально лишат пенсий.
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ну, тут надо было головой изначально думать, если образование и интеллект позволяют.... а то налоги платить никто не хочет, а пенсии и соцвыплаты подавай и побольше....
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А Юзик себе УЖЕ "заработал" 16 000 гривен пенсии, и стажа 35 лет не нужно... Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць - Цензор.НЕТ 3609
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