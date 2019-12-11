 Кабмін схвалив законопроєкт, який дозволить збільшити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць

Про це повідомив у Telegram український прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 грн на місяць", - написав прем'єр.
За його словами, "це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників".
"Це - важливий крок боротьби з бідністю в Україні", - додав Гончарук.
Нагадаємо, на цей момент прожитковий мінімум становить 2102 грн.
побили депутанга из "слуг уродов". я так понял за закон про продажу земли
Файна Бородянка
@StahivUA
Аж сльози на очах! Шкода мужика! Мабуть одною мівіною харчуються...
"Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - міністр Малюська."
https://24tv.ua/yakshho_zarplata_ne_pidnimetsya_hocha_b_do_80_tisyach_nadovgo_mene_ne_vistachit__ministr_malyuska_n1246819
и если в пенсионном фонде хер да нихера...
Да и пенсии пора уменьшить.
"10.12.19 12:16 Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук" - из каких хренов будет "11.12.19 12:06 Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум" ???
Чтобы ты смело взял их в руку и купил себе хлебушка с колбаской.
Ну может еще бутылочку хватит, если повезет
Гончарук, дозволить збільшити чи збільшить - це різні питання. Але ти й надалі 73% зелохам локшину на вуха вішай, вони все схавають. Але спочатку Нефьодову скажи, нехай ще одну фуру затримає, бо грошей на всі твої мрії не вистачить.