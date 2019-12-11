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Все про:Зеленський (3790) Пєсков (540) Путін (3415) Росія (14099) телебачення (380)

 Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу"

Президент Росії Володимир Путін не дивився і, ймовірно, не знайде час, щоб подивитися серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Я не думаю, він не дивиться серіали. Тому я переконаний, що він не дивився і також переконаний, що дивитися не буде, бо часу в нього немає", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання про показ серіалу на телеканалі ТНТ, який почнеться сьогодні, Пєсков зазначив, що "ТНТ - це приватний канал, по-перше, він ніяк не державний, і для того, щоб показувати якийсь серіал, жодного дозволу у Кремля не потрібно. Тут головне придбати цей серіал, дотримуватися всіх авторських прав, от і все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу"

Нагадаємо, на 11 грудня заплановано показ відразу трьох серій "Слуги народу". Фільм про пригоди шкільного вчителя Голобородька, який став президентом, покажуть у прайм-тайм - з 19 до 20:30. Перед "Слугою народу" в програмі стоїть серіал "Інтерни", головну роль в якому зіграв пособник терористів НЗФ "ДНР" Охлобистін.

У травні стало відомо, що російська компанія "Яндекс" придбала ексклюзивне право на показ серіалу "Слуга народу" на території РФ. Студія "Квартал 95" тоді запевнила, що не продавала право на показ серіалу росіянам. Його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.

До кінця літа серіал "Слуга народу" увійшов до трійки найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

На початку листопада про плани показати серіал "Слуга народу" заявив головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1".

Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів (51 серія). Прем'єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі "1+1" у листопаді 2015 року, другого сезону - 23 жовтня 2017 року, а прем'єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів - 27 березня 2019 року.

Згідно з оприлюдненою президентом Володимиром Зеленським декларацією про доходи, йому належить 100% корпоративних прав ТОВ "Кіноквартал", 99,99% корпоративних прав ТОВ "Студія Квартал-95" (ще 0,01% - О.Зеленській), 25% ТОВ "Зеларі ФІШ ", 16,7% ТОВ" Продюсерський центр "Ліга сміху", 22,5% ТОВ "Анімаційна студія 95", 12,5% ТОВ "Квартал ТВ", 18% ТОВ "студія Квартал 95", 15% ТОВ "Фіш-Хаус"(ресторанний бізнес). 12,5% ТОВ "Інвест-Аніма", він також володіє 13% ТОВ "Гауді Студіо", 18,75% ТОВ "Квартал-Концерт".

Зеленський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кіноквартал" (Україна), ТОВ "Студія квартал-95" (Україна), Ельдоранте Лімітед (Aldorante Limited, Кіпр), Вілхар Холдінгс Лімітед (Vilhar Holdings Limited, Кіпр), Фільм Херітейдж інк. (Film Heritage inc, Беліз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Італія).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164710
 
   
 Топ коментарі
 
давным давно встретил очень толковую очепятку в программе - телесрал )). вторая, не менее прикольная, попалась в названии минералки - боржопи )).
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А вот зря - тогда бы он точно уверовал в нашего молодого перспективного президента из народа, как это сделали посмотревшие сериал!
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Дебіл у дебіла спитав, чи буде дебіл дивитися серіал про дебілів, знятий дебілами.
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давным давно встретил очень толковую очепятку в программе - телесрал )). вторая, не менее прикольная, попалась в названии минералки - боржопи )).
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ахаха, чуть не обосрался, нормальный прикол то))) Песков: Убежден, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7587
о б*же Песков: Убежден, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1623
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В 1648 году в пренеприятнейшую историю попал теолог Флавиньи, который в своем трактате имел неосторожность процитировать знаменитую фразу из Евангелия от Матфея по поводу человека, который видит ***** в глазу соседа и не замечает бревна в своем глазу. Текст и цитата были написаны, как тогда водилось, на латыни, и не иначе как по дьявольскому вмешательству Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8376 в наборе в обоих случаях исчезла буква "о" из слова oculo (глаз). Получившееся же culo по-итальянски значит совсем не "глаз", а очень даже "задница". Флавиньи спасло только публичное покаяние, во время которого он поклялся, что не имел умысла так паскудно каламбурить в Священном писании.
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Розповідала мені віруюча юдейка, що свитки Тори має право переписувати лише спеціально підготована людина - сойфер - і жодної помилки в текстах не допускається. В тому числі виправлень. Помилився - пиши наново.
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я все дивуюсь твоїй ерудиції - настільки ... ну, то шо у мене нема - логічно мислиш, це круто(заздрить бо правословний)))

як Вольнов - опускає кацапів смердючих так хо аж димлять зади у вати.
правда його викинули вже з Ютубу Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4514
але я вважаю шо в тому серіалі агент Малдер був правий - істина посередині(десь)
те ж саме з Петром і Вовою(Зелею) - он, Шапошніков чехвостить як Петка, так і Вову, а особливо Авакова - він був побитий тітушками за то шо робив.
от йому напевно мона вірити - а Дубінський, як і Пєтушарій - обсирають "строго по списку".
якось так, "тащемта"
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Смерть за букву
Выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква в слове «главнокомандующий». Тираж всего выпуска был спешно изъят из продажи, а по квартирам подписчиков ходили чекисты, учиняя обыски и конфискуя найденные газеты. Экземпляр на фото - один из шести уцелевших, которые теперь бережно хранят коллекционеры.

Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3955
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Вже після смерті вусатого був випадок коли судили художника-афішника за помилку: "Динамо (Київ) - Зеніт (Ленінгад)"
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Ще був випадок за життя вусатого:

В середине 1930-х годов в газете "Известия" прошел материал о встрече вождя всех народов с послом Польши. К несчастью, буква "п" в слове "послом" из верстки улетучилась. Редакторов и наборщиков спасло только то, что встреча прошла с так себе успехом (якось приблизно як ота, що позавчора... Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1180 ). Сталин был раздражен и, прослушав доклад о скандальной опечатке, ответил: "Не надо наказывать газету. Она написала правду".
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Ну это не единственный случай...в Ленинграде в газете был допущена роковая ошибка..писали о Сталинграде...а получился "Сталингад"!Правда о судьбе наборщика и начальства газеты,ничего не писалось!!!!
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Вести из-за поребрика

Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5203

Список таких граждан Дмитрий Сергеевич, как обычно, не огласил.
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Також у нас ********* тролювання "их вяличеств" ))))))

В 1910 году в газете "Киевская мысль" на первой полосе хотели напечатать заголовок: "Пребывание вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Финляндии", да вот только вместо "р" в первом слове оказалось "о". Так случился скандал, из-за которого редактора отдали под суд.

Информируя горожан о праздновании 300-летия царствования династии Романовых, газета "Одесские ведомости" от 13 января 1913 года опубликовала такое сообщение: «Вчера при исполнении Государственного Гимна в Московском Кремле на Головы Их Императорских Величеств была возложена ворона
Разумеется, опечатка была замечена, и на следующий день редакция поместила в газете должные извинения с уточнением: "Уважаемые одесситы. В последнем выпуске нашей газеты, увы, допущена (среди прочих) весьма досадная опечатка: вместо слова "ворона" следует читать: "корова"
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б*же, я старався, але розшифрувати дуже важко.
хай Зевс думає, у нього кое-шо більше(за розповідями), ну, булава - як махне, так всі титани - в утиль Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7416
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Но в данном случае это не только "телесрал"-но и "телеобсерал" о "смешных ,нелепых и недалёких бунтующих малороссах"!!!Поэтому российской публике этот "телесрал"(как и сваты) должен понравиться!
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да кгбшники уже его по кадрам изучили.Как так прошла не их консерва???!!!
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А вот зря - тогда бы он точно уверовал в нашего молодого перспективного президента из народа, как это сделали посмотревшие сериал!
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Многие не смотрели сериал, но был выбор между болтуном и сатириком.
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Дебіл у дебіла спитав, чи буде дебіл дивитися серіал про дебілів, знятий дебілами.
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А вот все порохоботы уже пересмотрели сериал трижды. И даже уверовали что Зеленский должен быть таким же президентом, как экранный Голобородько, а теперь возмущаются почему это не так.
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А ты, конечно, назло прахаботам не смотрел?
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Ти ще скажи що усі порохоботи запрошували клоуна на корпоративи та дні народження. А на підтанцівку - анілорак, білик, повалійку та могилевську. Когось пропустив з бидлячих кумирів?
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Путин еще "Скотов" не досмотрел. Там же сезонов сколько! А ему еще работать...
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Я убежден что Песков - тридварас(в плохом смысле))
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а для чего это все было эта встреча переговоры
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Он перед ним в живую выступает, нах ему смотреть
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Грубость портит хорошую фразу! Надо так:
"А зачем Путину смотреть Зеленского в телевизоре? Он перед ним вживую выступает!"
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Может мокшане насмотрятся телика и выберут Зелю своим преЗедентом?
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Я тоже не смотрел и не буду смотреть этот сериал . Кино для даунов .
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после всего что у них было смотреть это порно уже не интересно*)))
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Второй раз за день Цензор вспоминает про сериал в РФ и опять по "скабеевски" хочет привязать сюда Охлобыстина.
Не спорю - на дурной активности порохоботов новость соберет 3-5 страниц комментов с проклятиями, ругательствами, зрадой и капитуляцией. Но это дурно пахнущий хайп - вам не кажется, Бутусов?
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Т.е. зеля делает деньги на крови, торгуя с врагом и получая от него деньги? Ау, зебилы, я все правильно излагаю?))
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где Парасюк,Билецкий,Семенченко,Соболев,Сракаашвилле? почему не возмущаются торговли на крови? Или бабки уже не платят вот и не тявкают налево и направо?
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Це зєля зомбує кацапів, щоб стати наступним царьом раші.
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А чи сняться ЗеВовці, кадри коли він розстрілює своїх слуг у ВР? Як легко було знімати дублі фільму й як нелегко зараз подивитсь йому на себе самого за столом з Путіним . Та 4 місяці минуть швидко, а міжнародку й надалі буде тягти на своїх прокркмлівських плечах Єрмак. Що там кричав Сурокв - не тє він йому обіцяв??? То може вони почнуть тягти з полоненними ще 4 місяці , доки Вовка таки зробить те, що пообіцяв Єрмак ?
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Та хай пісок не боеше, стопудово вже передивилися усим своїм кремлівським кодлом Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8872 Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8872 Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8872
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3а то это они каждый день смотрели--
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шо тут скажешь, ху йевый разведчик ху йло
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Не знаю. Цей серіал я розглядаю як елемент війни проти України. Мене в 2015 вистачило на 3 серії. В третій вже було зрозуміло що це не сатира і гумор, а нахабне глумління з України на замовлення ***** і сценарій пишуть за поребриком... 51 серія. 3 сезони українців дегуманізували в рогулів. І рогулі смачно чавкали смакуючи лайно... а потім проголосували за "Голобородько" і тепер мають Зегенерата прєзідєнтом... Ну тепер ще й кацапам заднім числом мізки промиють і замість ***** ті проголосують за жиріка або якогось блазня... Бумеранг "однако"... Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7527
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не дивився жодної серії. не цікаво. але ненависть до потроха просто патологічна
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Все о Расиюшке царь-батюшка думает, нету у няво времени
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