 Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Я не думаю, він не дивиться серіали. Тому я переконаний, що він не дивився і також переконаний, що дивитися не буде, бо часу в нього немає", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання про показ серіалу на телеканалі ТНТ, який почнеться сьогодні, Пєсков зазначив, що "ТНТ - це приватний канал, по-перше, він ніяк не державний, і для того, щоб показувати якийсь серіал, жодного дозволу у Кремля не потрібно. Тут головне придбати цей серіал, дотримуватися всіх авторських прав, от і все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу"

Нагадаємо, на 11 грудня заплановано показ відразу трьох серій "Слуги народу". Фільм про пригоди шкільного вчителя Голобородька, який став президентом, покажуть у прайм-тайм - з 19 до 20:30. Перед "Слугою народу" в програмі стоїть серіал "Інтерни", головну роль в якому зіграв пособник терористів НЗФ "ДНР" Охлобистін.

У травні стало відомо, що російська компанія "Яндекс" придбала ексклюзивне право на показ серіалу "Слуга народу" на території РФ. Студія "Квартал 95" тоді запевнила, що не продавала право на показ серіалу росіянам. Його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.

До кінця літа серіал "Слуга народу" увійшов до трійки найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

На початку листопада про плани показати серіал "Слуга народу" заявив головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1".

Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів (51 серія). Прем'єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі "1+1" у листопаді 2015 року, другого сезону - 23 жовтня 2017 року, а прем'єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів - 27 березня 2019 року.

Згідно з оприлюдненою президентом Володимиром Зеленським декларацією про доходи, йому належить 100% корпоративних прав ТОВ "Кіноквартал", 99,99% корпоративних прав ТОВ "Студія Квартал-95" (ще 0,01% - О.Зеленській), 25% ТОВ "Зеларі ФІШ ", 16,7% ТОВ" Продюсерський центр "Ліга сміху", 22,5% ТОВ "Анімаційна студія 95", 12,5% ТОВ "Квартал ТВ", 18% ТОВ "студія Квартал 95", 15% ТОВ "Фіш-Хаус"(ресторанний бізнес). 12,5% ТОВ "Інвест-Аніма", він також володіє 13% ТОВ "Гауді Студіо", 18,75% ТОВ "Квартал-Концерт".

Зеленський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кіноквартал" (Україна), ТОВ "Студія квартал-95" (Україна), Ельдоранте Лімітед (Aldorante Limited, Кіпр), Вілхар Холдінгс Лімітед (Vilhar Holdings Limited, Кіпр), Фільм Херітейдж інк. (Film Heritage inc, Беліз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Італія).