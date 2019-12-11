 Пєсков: Переконаний, що Путін не дивитиметься серіал "Слуга народу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.
"Я не думаю, він не дивиться серіали. Тому я переконаний, що він не дивився і також переконаний, що дивитися не буде, бо часу в нього немає", - сказав Пєсков.
Відповідаючи на запитання про показ серіалу на телеканалі ТНТ, який почнеться сьогодні, Пєсков зазначив, що "ТНТ - це приватний канал, по-перше, він ніяк не державний, і для того, щоб показувати якийсь серіал, жодного дозволу у Кремля не потрібно. Тут головне придбати цей серіал, дотримуватися всіх авторських прав, от і все".
Нагадаємо, на 11 грудня заплановано показ відразу трьох серій "Слуги народу". Фільм про пригоди шкільного вчителя Голобородька, який став президентом, покажуть у прайм-тайм - з 19 до 20:30. Перед "Слугою народу" в програмі стоїть серіал "Інтерни", головну роль в якому зіграв пособник терористів НЗФ "ДНР" Охлобистін.
У травні стало відомо, що російська компанія "Яндекс" придбала ексклюзивне право на показ серіалу "Слуга народу" на території РФ. Студія "Квартал 95" тоді запевнила, що не продавала право на показ серіалу росіянам. Його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.
До кінця літа серіал "Слуга народу" увійшов до трійки найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.
На початку листопада про плани показати серіал "Слуга народу" заявив головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1".
Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів (51 серія). Прем'єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі "1+1" у листопаді 2015 року, другого сезону - 23 жовтня 2017 року, а прем'єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів - 27 березня 2019 року.
Згідно з оприлюдненою президентом Володимиром Зеленським декларацією про доходи, йому належить 100% корпоративних прав ТОВ "Кіноквартал", 99,99% корпоративних прав ТОВ "Студія Квартал-95" (ще 0,01% - О.Зеленській), 25% ТОВ "Зеларі ФІШ ", 16,7% ТОВ" Продюсерський центр "Ліга сміху", 22,5% ТОВ "Анімаційна студія 95", 12,5% ТОВ "Квартал ТВ", 18% ТОВ "студія Квартал 95", 15% ТОВ "Фіш-Хаус"(ресторанний бізнес). 12,5% ТОВ "Інвест-Аніма", він також володіє 13% ТОВ "Гауді Студіо", 18,75% ТОВ "Квартал-Концерт".
Зеленський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кіноквартал" (Україна), ТОВ "Студія квартал-95" (Україна), Ельдоранте Лімітед (Aldorante Limited, Кіпр), Вілхар Холдінгс Лімітед (Vilhar Holdings Limited, Кіпр), Фільм Херітейдж інк. (Film Heritage inc, Беліз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Італія).
о б*же
як Вольнов - опускає кацапів смердючих так хо аж димлять зади у вати.
правда його викинули вже з Ютубу
але я вважаю шо в тому серіалі агент Малдер був правий - істина посередині(десь)
те ж саме з Петром і Вовою(Зелею) - он, Шапошніков чехвостить як Петка, так і Вову, а особливо Авакова - він був побитий тітушками за то шо робив.
от йому напевно мона вірити - а Дубінський, як і Пєтушарій - обсирають "строго по списку".
якось так, "тащемта"
Выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква в слове «главнокомандующий». Тираж всего выпуска был спешно изъят из продажи, а по квартирам подписчиков ходили чекисты, учиняя обыски и конфискуя найденные газеты. Экземпляр на фото - один из шести уцелевших, которые теперь бережно хранят коллекционеры.
В середине 1930-х годов в газете "Известия" прошел материал о встрече вождя всех народов с послом Польши. К несчастью, буква "п" в слове "послом" из верстки улетучилась. Редакторов и наборщиков спасло только то, что встреча прошла с так себе успехом (якось приблизно як ота, що позавчора... ). Сталин был раздражен и, прослушав доклад о скандальной опечатке, ответил: "Не надо наказывать газету. Она написала правду".
Список таких граждан Дмитрий Сергеевич, как обычно, не огласил.
В 1910 году в газете "Киевская мысль" на первой полосе хотели напечатать заголовок: "Пребывание вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Финляндии", да вот только вместо "р" в первом слове оказалось "о". Так случился скандал, из-за которого редактора отдали под суд.
Информируя горожан о праздновании 300-летия царствования династии Романовых, газета "Одесские ведомости" от 13 января 1913 года опубликовала такое сообщение: «Вчера при исполнении Государственного Гимна в Московском Кремле на Головы Их Императорских Величеств была возложена ворона
Разумеется, опечатка была замечена, и на следующий день редакция поместила в газете должные извинения с уточнением: "Уважаемые одесситы. В последнем выпуске нашей газеты, увы, допущена (среди прочих) весьма досадная опечатка: вместо слова "ворона" следует читать: "корова"
хай Зевс думає, у нього кое-шо більше(за розповідями), ну, булава - як махне, так всі титани - в утиль
"А зачем Путину смотреть Зеленского в телевизоре? Он перед ним вживую выступает!"
Не спорю - на дурной активности порохоботов новость соберет 3-5 страниц комментов с проклятиями, ругательствами, зрадой и капитуляцией. Но это дурно пахнущий хайп - вам не кажется, Бутусов?
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