"Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність"

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми - все суспільство - маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність і доступ до якісної освіти в нашій країні безпосередньо залежить від стартових життєвих позицій дитини. Ми маємо це змінити", - заявила вона.
"Днями ми отримали результати міжнародного рейтингу якості шкільних систем PISA, в якому взяли участь п'ятнадцятирічні підлітки із 78 країн світу", - додала міністерка.
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/12/10/654570/
це вірно до всієї України
так а что не так? если у ребенка на старте позиция "не хочу учиться а хочу жениться"? то как это будем менять?
"от стартовых жизненных позиций ребенка"
не от
"стартовых базовых знаний"
не от
"склонности к учебе или старательности"
или эта курица не умеет формулировать свои мысли или она не понимает что сказала. "жизненные позиции" это как раз желания, цели и стремления человека а никак не материальное положение или статус в обществе
пояснюю
всі розумні прохфесори вже емігрували
всі толкові учні їдуть навчатися в Польщу
все изменицо, если будет "образование" = "больший достаток".
пока эта формула нихрена не работает.
тодо якого світу належить Україна до десятого
і коли урок що дл цього довели посадять за Геноцид
- Тупість вже поглиблена до рівня міністра і президнта- там вже нормально?
Хммм..давайте спорить нобилянты! Итак, складываем пазл манускрипт Войнича стр.88 справа внизу. Видим моду Е11(основная), в центр Земли заходит поток воды, зелёные называют её "речка". Гигантский поток воды, соленой ТЯЖЕЛОЙ воды. Другими словами река мёртвых существует на самом деле и вода в ней аналог первого контура АЭС, мертвая вода. Не верите, попробуйте? И теперь более того британцы неожиданно подтверждают это найдя дельту этой реки на дне Чёрного и Средиземного моря. Подскажем им, аналогичная река с обратной стороны планеты.
Теперь полярники находят пещеру с парами радона! Смотрим справа внизу - да, есть пещера, проход, к кубообразному реактору в центре Земли. Более того, даже расписывается среда, на каждом его уровне. Что любезно и подтверждают наши полярники на Антарктиде. Напомним полярный радиус Земли 6356 км. Разумеется пещерка идёт кругами, а тяжёлая вода это охладитель реактора.
А теперь, любой реактор имеет ресурс топлива, сколько осталось у нашего не знаю! А узнаю - не скажу!
Ну фьот вам и металлическое ядро в обнимку с нобилянтами. Гы-гы-гы.
Скажімо, якийсь совок з Кривого Рога може купити диплом юрист_запитайте_у_ста_людей, а потім стати преЗЄдєнтом. І це, на її думку, несправедливо.
3) безоплатна освіта - освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством;
3. Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих.
никакого
выводы из тобой написянного равны нулю
чтото звиздонул лишь бы 5 копеек заработать
чудиха написала что освита х евая и неравноправная
а ты что написал на эту тему
видно что уже не бояру а керосин пьеш
раз зарплата професора равна зарплате грузчика