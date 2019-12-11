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Все про:освіта (637) Міносвіти (537) Новосад (55)

 Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад визнає, що українська система освіти поглиблює нерівність і доступ до якісної освіти.

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми - все суспільство - маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність і доступ до якісної освіти в нашій країні безпосередньо залежить від стартових життєвих позицій дитини. Ми маємо це змінити", - заявила вона.

"Днями ми отримали результати міжнародного рейтингу якості шкільних систем PISA, в якому взяли участь п'ятнадцятирічні підлітки із 78 країн світу", - додала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗНО з математики буде дворівневим і обов'язковим, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164707
 
 
 Топ коментарі
 
Выше бери, вся наша жизнь усугубляет неравенство
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Щоб мало заробляти, потрібно довго вчитись.
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На фото видно, що ця нерівність дуже засмучує п.Новосад. Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність - Цензор.НЕТ 8042
Скажімо, якийсь совок з Кривого Рога може купити диплом юрист_запитайте_у_ста_людей, а потім стати преЗЄдєнтом. І це, на її думку, несправедливо. Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність - Цензор.НЕТ 6359
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Выше бери, вся наша жизнь усугубляет неравенство
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Ідеологічний компонент полягає в прагненні Полякова запобігти розвалу дніпровського ракетно-космічного кластеру, основу якого становить "Південмаш". Раніше там працювали 20 тис осіб, зараз - 12 тис. Ще п'ять років - і "українського" космосу не буде, вважає Поляков.
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/12/10/654570/
це вірно до всієї України
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"Мы - все общество - должны признать, что наша система образования углубляет неравенство и доступ к качественному образованию в нашей стране напрямую зависит от стартовых жизненных позиций ребенка. Мы должны это изменить"

так а что не так? если у ребенка на старте позиция "не хочу учиться а хочу жениться"? то как это будем менять?
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не все зависит от старательного изучения предмета. Много других факторов. Способности к освоению, место учебы, возможность нанимать репетиторов.
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еще раз для зеленых клоунов
"от стартовых жизненных позиций ребенка"
не от
"стартовых базовых знаний"
не от
"склонности к учебе или старательности"

или эта курица не умеет формулировать свои мысли или она не понимает что сказала. "жизненные позиции" это как раз желания, цели и стремления человека а никак не материальное положение или статус в обществе
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єслі тєбі на стартє велик тагда как в ЄС БМВ
пояснюю
всі розумні прохфесори вже емігрували
всі толкові учні їдуть навчатися в Польщу
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Это проблема только ребенка и его родителей, которые были не в состоянии привить своему ребенку правильные стартовые жизненные позиции. Система образования дает образование и не обязана заниматься воспитанием, и тем более перевоспитанием.
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так и я об этом говорю. она собирается как то решать проблему того что ребенок не хочет учиться или ему эту любовь не привили родители. поэтому и вопрос - каким образом?
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Почему? Она нормальная, несмотря на то, что из зелёных, но была в команде предыдущей министерши и последняя ее хвалила.
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У прифронтовій Костянтинівці нач. міської освіти О. Барабаш етнічна московитка із своїми підлеглими розмовляє виключно на мові агресора.
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Молодець.Розчідкик у тилу ворога повинен діяти сміливо.
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Етит твою мать,професор. Воно пити,курити і розмовляти почало в один час,а ти йому про якусь математику.
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шо ты поменяешь?

все изменицо, если будет "образование" = "больший достаток".
пока эта формула нихрена не работает.
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Щоб мало заробляти, потрібно довго вчитись.
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зп доцента в Латинській америці 3000 дол
тодо якого світу належить Україна до десятого
і коли урок що дл цього довели посадять за Геноцид
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У нас 4000 долярів має/матиме вчитель, а дОцент ще більше.
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"Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність"
- Тупість вже поглиблена до рівня міністра і президнта- там вже нормально? Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність - Цензор.НЕТ 1039
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"наша система образования углубляет неравенство и доступ к качественному образованию в нашей стране" - тот редкий случай, когда существующую проблему признал и сам министр образования и науки!
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Как вы надоели. Кому надо признать? Вы за это деньги получаете, работайте, меняйте, дайте результат. У нас новосады такие, потому что народ такой, им лишь бы поговорить ни о чем, что-то признать, что-то осудить, ничего в этом направлении не сделать и пойти по своим делам
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Ану поясни, как я могу запретить им менять учебную программу каждый год? Может всеми любимый ЗЕферендум проведем?
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Ты ничего не можешь, это понятно, но она может, а ведет себя, как ты: рассуждает и ничего не делает, хотя может, а ты не можешь, но ты и не должен, а она должна, понятно? Она за это деньги получает, не за разговоры, а за управленческую деятельность, и народ у нас любит разговоры, просто поговорить ни о чем и послушать разговор ни о чем
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Система образования??? Гы-гы-гы,го-го-го!!! Да сплошные ржаки с грустью. Чего стоит только награждение Нобелянтов! Это те, которые авторитетноинам заявляют что ядро у нашей планеты ....металлический шар!
Хммм..давайте спорить нобилянты! Итак, складываем пазл манускрипт Войнича стр.88 справа внизу. Видим моду Е11(основная), в центр Земли заходит поток воды, зелёные называют её "речка". Гигантский поток воды, соленой ТЯЖЕЛОЙ воды. Другими словами река мёртвых существует на самом деле и вода в ней аналог первого контура АЭС, мертвая вода. Не верите, попробуйте? И теперь более того британцы неожиданно подтверждают это найдя дельту этой реки на дне Чёрного и Средиземного моря. Подскажем им, аналогичная река с обратной стороны планеты.
Теперь полярники находят пещеру с парами радона! Смотрим справа внизу - да, есть пещера, проход, к кубообразному реактору в центре Земли. Более того, даже расписывается среда, на каждом его уровне. Что любезно и подтверждают наши полярники на Антарктиде. Напомним полярный радиус Земли 6356 км. Разумеется пещерка идёт кругами, а тяжёлая вода это охладитель реактора.
А теперь, любой реактор имеет ресурс топлива, сколько осталось у нашего не знаю! А узнаю - не скажу!
Ну фьот вам и металлическое ядро в обнимку с нобилянтами. Гы-гы-гы.
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манускрипт Войнича - хрень полная. Посмотри "Железное небо -2" и узнаешь правду о центре Земли! Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність - Цензор.НЕТ 2312
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Неравенство усугубляет то, что олигархи не сидят в тюрьме за нарушение антимонопольных законов.
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На фото видно, що ця нерівність дуже засмучує п.Новосад.
Скажімо, якийсь совок з Кривого Рога може купити диплом юрист_запитайте_у_ста_людей, а потім стати преЗЄдєнтом. І це, на її думку, несправедливо. Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність - Цензор.НЕТ 6359
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Також потрібно визнати що системи лсвіти вже майже не існує. Купівля дипломів без отримання знань за яки работодавці платять гроші є профанацією.
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Какая-то болтливая Зе-девочка, а не министр. Образование - оно РАЗНОЕ бывает

3) безоплатна освіта - освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством;

3. Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих.
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да відна шо ти абразование под шконкой отримав
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А из чего такой вывод, позволь полюбопытствовать?
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rfrjt какое отношение имеет то что тобой написано к теме статьи
никакого
выводы из тобой написянного равны нулю
чтото звиздонул лишь бы 5 копеек заработать
чудиха написала что освита х евая и неравноправная
а ты что написал на эту тему
видно что уже не бояру а керосин пьеш
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Пані Міністр ! Щоб не було необхідності в репетиторах , збільшіть , будь ласка хоча би до 5 годин математики на тиждень у випускних класах, а то за 45 хв геометрії на тиждень учень встигає лише малюнок до задачі в аксонометрії зробити , проаналізувати , а на розв'язання часу не завжди вистачає.
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Самосад, зачем вы мучаете детей, можно их учить считать до 10 и все, все рабы будут равны. Меняют каждый год эту программу, достали уже.
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Всі діти хочуть бавитися і не бажають вчитися. Лише родина може створити дієвий механізм здобуття знань, контролю вивченого та заохочення за здобутки. Якщо Ви віддали свою дитину вчителям які вступили в педуніверситет імені Драгоманов (вступний бал ЗНО - аж 103) то будьте впевнені - "на виході" Ви отримаєте не більше ніж 103 у Ваших дітей яких випускники з мізерною зарплатою "навчать". Тому вчіть своїх дітей самі тому що знаєте і платіть тим хто знає щось краще за Вас. Якщо Ваша дитина вчитися не хоче - то "дурня вчити лише псувати!" - відправляйте в ПТУ і нехай заробляє копійки все своє життя на радість мені та моїм дітям - для моїх конкуренція буде меншою. Якщо ж Ви розраховуєте на державу, то місце "на плантаціях" Вашим дітям гарантоване...
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дык в уркаине чем больше учишся тем меньше зарплата
раз зарплата професора равна зарплате грузчика
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В Британії зарплата професора дорівнює зарплаті зварювальника-висотника, але профессор не ризикує життям...
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