"Новосад: Ми маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність"

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми - все суспільство - маємо визнати, що наша система освіти поглиблює нерівність і доступ до якісної освіти в нашій країні безпосередньо залежить від стартових життєвих позицій дитини. Ми маємо це змінити", - заявила вона.

"Днями ми отримали результати міжнародного рейтингу якості шкільних систем PISA, в якому взяли участь п'ятнадцятирічні підлітки із 78 країн світу", - додала міністерка.

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