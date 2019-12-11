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 Політика України
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Все про:ГПУ (3231) Луценко (2098)

 Так, я був політично призначеним прокурором. І плюс у тому, що лише так можна було зруйнувати систему, - Луценко

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що його призначення на посаду було політичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, йому "було дуже неприємно", що для його призначення були внесені зміни до закону Про прокуратуру.

"Мені справді було дуже неприємно, що для того, щоб мене призначити, було змінено закон про, скажімо, межі, умови, які має виконати комітет. Так, я був політично призначеним прокурором. У цьому є мінуси, але в цьому є і плюси. Тому що лише політично призначений прокурор міг зруйнувати систему, яка була незмінною всі роки незалежності", - заявив Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не мав права вносити в Раду подання про моє звільнення, - Луценко

12 травня 2016 року тодішнього лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка було обрано генеральним прокурором України. Заради його призначення до закону Про прокуратуру були ухвалені зміни, що дозволяють обіймати пост глави ГПУ громадянину країни без вищої юридичної освіти.

Відповідний законопроєкт проходив перевірку в парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164703
 
   
 Топ коментарі
 
печень
какую систему еще разрушил?
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Порошенко залез в кресло Януковича, сел на потоках, и коррупционер Луценко ему сильно помог в этом. Никаких реформ не случилось, убийцы Майдана не были покараны, коррупционеры только расцвели.
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Боролись с волонтерским движением что есть сил. И трагедия Иловайска все еще не расследована.
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует... (c)
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Один "політичний труп" призначив другого...Клуб політичних мерців.....
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А чого це адепти попередника не задоволені його вибором? Його ж назначив Порошенко і він робив лише те, що накащзував йому порошенко, тобто не розслідував справи майдану і резонансні справи проти країни і окремих вукраїнців. Що вам не подобоеться? Робота Луценко це відзеркалення Порошенко.
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Боролись с волонтерским движением что есть сил. И трагедия Иловайска все еще не расследована.
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Югик же говорит *можно было*,,, но не говорит, что *разрушил*.
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Сердечно-сосудистую систему свою он разрушил.
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Это он о чем,? Что опять на стакан присел?
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Порошенко залез в кресло Януковича, сел на потоках, и коррупционер Луценко ему сильно помог в этом. Никаких реформ не случилось, убийцы Майдана не были покараны, коррупционеры только расцвели.
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и как... разрушил систему? или систему укрипил?
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иди, Дурик, "разрушай" Великую Китайскую Стену та же.
......
за триллион лет может быть, разрушишь парочку кирпичей там. дефективный прокужоп
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Это же шо получается, хотел разрушить систему, чью? ПОРОШЕНКА?
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таки хрен ты разрушил юрик она как была днищем так и бубочку переживет Да, я был политически назначенным прокурором. И плюс в том, что только так можно было разрушить систему, - Луценко - Цензор.НЕТ 976
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не ври , ты туда соевым был поставлен возглавить её ,и собирать дань......... но не конфетами
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Картавий ти ії не зруйнував а посилив корупцію...брехло...
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Кроме печени,это комсомольское д..рьмо ничего не посадили и не разрушило.
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Не, все таки РУШИЛ. Не даром развалилась империя Порошенка. Его заслуга в єтом есть.
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Разрушить систему, возможно, можно было "только так", но где Луцик хоть пытался эту систему разрушить?
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шо этот биоматериал несет, кто то панимает а чем ано?
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Проблема в том, что подстроили все под тебя, а толку ноль. Система не только не разрушилась, система разрослась до масштабов времен януковоща.
Конечно это не только вина Луценко, но на нем несомненно лежит большая ответственность.
Правда смысл сейчас говорить об этом сбитом летчике? Очевидно же, что он политический труп.
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Говорити стоїть бо знову спрацює закон граблів..
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Другими словами, вмісті з Петрушкою при підтримці Ради, грубо порушили закон і плюнули в лице всьому суспільству поставивши вмісто Генпрокурора держави Україна кишенькового недоумка. Стали організаторами небувалої корупції в державі.... Ніхто нікому не заважав ні президент бандитам, ні бандити президенту...
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И? Разрушил? После скандалов, которые сопровождали его как Ген.прокурора, спутавшего право и политику, Луценко еще долго будет сидеть в засаде и ждать команды от единомышленников (Порошенко и иже с ним). Что он в дерьме, что его супруга.
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Вчера только говорил, что есть еще у украинцев общие интересы. Значит не все еще потеряно. Если оно ЧМО, то для всех ЧМО.
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Что там было, что там стало - знают только те, кто внутри СИСТЕМЫ. Остальные только трындят.
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Кум Петра Порошенко ненадолго вышел из запоя. До праздников.
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Хтоб сумнівався.Гнида продажна.Ніколи не поважав.
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Це яку систему він руйнував?
Де можна подивитися на її руїни?
Якщо він має на увазі офшорно-олігархічну, то до її руйнації він ніяким чином не причетний, до того ж, зараз вона, як ніколи, в дуже активному і життєздатному, якщо не життєрадісному, стані.
Хіба, що своїми фантастичними мареннями він вирішив ще раз протестувати лохів на стійкий дебілізм.
Такі стани бувають після надмірного вживання алкоголю і асоціюються з сутінками душі, яка прагне маленького реваншу.
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Так если можно было разрушить систему, почему не разрушили?
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после мародера югко самая мерзкая гнида
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Оті всі луценки давно говорять аби що,бездумну загальну фразу...А ми всі хвилюємось,як же так,адже бреше,нічого ж він не зруйнував...А тут не хвилюватись треба,а просто і спокійно бити в чоло...Впевнений,ми цього навчимося,як начились в більшості країн Європи,де політики відповідають за свої слова...
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разрушил??...он эту систему возглавил,перенаправив откаты на себя,поэтому и обогатился.
А что в Англии ему отказали ПМЖ????...и в Америку не пускают)))))
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каЛтавый пЛидуЛок, теперь рябАшапка после тебя идиота тоже рушит систему?
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