 Так, я був політично призначеним прокурором. І плюс у тому, що лише так можна було зруйнувати систему, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо НВ.
За його словами, йому "було дуже неприємно", що для його призначення були внесені зміни до закону Про прокуратуру.
"Мені справді було дуже неприємно, що для того, щоб мене призначити, було змінено закон про, скажімо, межі, умови, які має виконати комітет. Так, я був політично призначеним прокурором. У цьому є мінуси, але в цьому є і плюси. Тому що лише політично призначений прокурор міг зруйнувати систему, яка була незмінною всі роки незалежності", - заявив Луценко.
12 травня 2016 року тодішнього лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка було обрано генеральним прокурором України. Заради його призначення до закону Про прокуратуру були ухвалені зміни, що дозволяють обіймати пост глави ГПУ громадянину країни без вищої юридичної освіти.
Відповідний законопроєкт проходив перевірку в парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
какую систему еще разрушил?
......
за триллион лет может быть, разрушишь парочку кирпичей там. дефективный прокужоп
Конечно это не только вина Луценко, но на нем несомненно лежит большая ответственность.
Правда смысл сейчас говорить об этом сбитом летчике? Очевидно же, что он политический труп.
Де можна подивитися на її руїни?
Якщо він має на увазі офшорно-олігархічну, то до її руйнації він ніяким чином не причетний, до того ж, зараз вона, як ніколи, в дуже активному і життєздатному, якщо не життєрадісному, стані.
Хіба, що своїми фантастичними мареннями він вирішив ще раз протестувати лохів на стійкий дебілізм.
Такі стани бувають після надмірного вживання алкоголю і асоціюються з сутінками душі, яка прагне маленького реваншу.
А что в Англии ему отказали ПМЖ????...и в Америку не пускают)))))