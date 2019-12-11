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 Політика України
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Все про:Брокбізнес (2) Антимонопольний комітет (171) Курченко (156)

 Курченко програв позов до АМКУ про скасування штрафу в 15 млн у справі про купівлю "Брокбізнесбанку"

Господарський суд Києва не задовольнив позов олігарха Сергія Курченка проти Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування штрафу в розмірі 15 мільйонів гривень у справі про купівлю Курченком "Брокбізнесбанку" без дозволу АМКУ.

Про це повідомляє Finbalance, інформує Цензор.НЕТ.

Суд вирішив, що Курченко не надав доказів, які спростовують його вплив на діяльність "Брокбізнесбанку".

Генпрокуратура повідомляла, що Курченко придбав 80% акцій "Брокбізнесбанку" у братів Буряків за рахунок кредитів, отриманих у "Брокбізнесбанку".

НБУ визнав "Брокбізнесбанк" неплатоспроможним ще в кінці лютого 2014 року, а в червні того ж року регулятор відправив фінустанову на ліквідацію.

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Вкладникам банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на суму 2,6 мільярда гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164702
 
 
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Танунафиг! Какой-то неправильный суд )))
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Мало комментов. Нет зрады - значит свиноботам не интересно.))
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Не стало Петра Аліксєйовича, і жизнь прилічного чєловєка катітся под откос. Уже даже дєнєг не може собі отсудить.
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