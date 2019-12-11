 Курченко програв позов до АМКУ про скасування штрафу в 15 млн у справі про купівлю "Брокбізнесбанку"

Про це повідомляє Finbalance, інформує Цензор.НЕТ.

Суд вирішив, що Курченко не надав доказів, які спростовують його вплив на діяльність "Брокбізнесбанку".

Генпрокуратура повідомляла, що Курченко придбав 80% акцій "Брокбізнесбанку" у братів Буряків за рахунок кредитів, отриманих у "Брокбізнесбанку".

НБУ визнав "Брокбізнесбанк" неплатоспроможним ще в кінці лютого 2014 року, а в червні того ж року регулятор відправив фінустанову на ліквідацію.

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Вкладникам банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на суму 2,6 мільярда гривень.