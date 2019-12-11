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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Європа (331) США (5807) вишкіл (1318) військовослужбовці (2596)

 США проведуть у Європі наймасштабніші за 25 років військові навчання, щоб "застерегти Росію від повторення анексій"

Сполучені Штати збираються в 2020 році провести в Європі наймасштабніші військові навчання з часів закінчення "холодної війни", щоб "застерегти Росію від повторення анексій". У навчаннях візьмуть участь 37 тис. військовослужбовців.

Про це заявив американський генерал-майор Беррі Сігуїн, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У Європу для навчань перекинуть 20 тис. американських військових. Солдати висадяться в Бельгії і Нідерландах. Звідти через територію Німеччини їх передислокують у Польщу й уздовж східних кордонів НАТО. Всього в навчаннях візьмуть участь 37 тис. особового складу.

За словами американського генерал-майора, проведуть навчання, щоб застерегти Росію від повторення анексій, подібних до захоплення Криму в 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні військові дипломати відвідали підрозділи ОС на Приазов'ї. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164695
 
   
 Топ коментарі
 
Вы б школьную географию подучили, а то сразу экономические и психо-биологические аспекты рассматривать.
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О , мокшанская вата , типа бори казлофа вылазить начала. Это замечательно. Горите ватные пердаки, поярче горите ☝️☝️☝️
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ахаха, всегда эту Рашку кормили и тут типо "опозишн форсес" к Рашке
кто положил во Вьетнаме и с.Корее сотни тыс. штатовского пушмяса?
не совок ли?
кто получил за это по зубам?
не никто ли?
пошли вы в..... марианскую впадину, "демократопитеки"
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От би зброю і амуніцію після навчань нам залишили... Чи продали чи подарували
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О , мокшанская вата , типа бори казлофа вылазить начала. Это замечательно. Горите ватные пердаки, поярче горите ☝️☝️☝️
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Украина тоже Европа,мы ждём вас в Харьковской и Сумской области, и ближе к Беларуси,чтобы оттуда авно не пёрло
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Украина не Европа. На данный момент наш уровень это ближняя Азия и страны Африки. Ментально и экономически между нами и Европой огромная пропасть.
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Вы б школьную географию подучили, а то сразу экономические и психо-биологические аспекты рассматривать.
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Ты всё прекрасно понял, со мной дурачка корчить не получится, на ком-нибудь другом пробуй. Если раньше ещё позиция нашего государства была предметом дискуссии, то сейчас это уверенный уровень стран Африки и похер, где мы находимся физически.
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Ну тогда не впадайте в маразм, вы тоже в таком случае прекрасно поняли начальный пост но стали корчить дурачка. Вам можно, а другим нельзя это чья такая знакомая идеология?
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То есть ты сейчас сделал однозначный вывод и за автора изначального комента и за меня. А ты уверен в себе, я себе такого уже лет с 14 не позволял. Впрочем зря я тебе вообще отвечал, диагноз уже по первому коменту ставить можно, хватит этого флуда.
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У вуличній бійці перемагає не той, хто сильніший, а той, хто готовий убити.
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Кацапов можно предостеречь только одним способом:
- хорошей пи#дюлиной
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