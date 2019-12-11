EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  579  7
Все про:ГПУ (3231) депутат (949) Київська область (1079) крадіжка (321)

 Депутат однієї з місцевих рад Київщини підозрюється в розкраданні 32,5 млн грн, - ГПУ

Депутат місцевої ради підозрюється в неправомірному видобутку і продажу піску в особливо великих розмірах з озера в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, імовірно, заволодів понад 579 тис. тонн піску з дна озера у Дарницькому районі м. Києва в 2017-2018 роках та організував його подальшу реалізацію. Експертом підтверджено завдані внаслідок цього матеріальні збитки територіальній громаді міста Києва на суму майже 32,5 млн грн.

10 грудня чиновнику повідомили про підозру в порушенні ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Чиновники міськради на Миколаївщині привласнили 1,3 млн грн під час ремонту дитсадка, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164694
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Цензор " почему у меня опять "вверх" а не "вгору"?
 показати весь коментар
 
мародер сам воровал и другим давал воровать.классные были времена..........
 показати весь коментар
 
почитаешь статистику - депутатами и мерами становятся часто какие-то проходимцы и жулики...
 показати весь коментар
 
Государство не может выполнять свои функции на местах.Владу и финансы оставлять в добровольных комунах и громадах.И пусть они договариваются какое государрство им нужно
и сколько отпускать на его содержание. Начинать надо все со второй палаты представителей земель справом вето.
 показати весь коментар
 
тю, та эта он рыбам жилплощадь... жилобъем увеличивал. грин пис...
ниачьом.


 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору