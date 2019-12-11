 ФСБ РФ затримала українця в окупованому Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
В інформації управління російської ФСБ по Криму говориться, що житель Херсонської області "намагався перетнути кордон з підробленою міграційною картою".
"У ході опитування чоловік спочатку плутався у свідченнях, проте пізніше розповів, що з метою продовження дозволеного терміну перебування на території Російської Федерації він придбав бланк міграційної карти в Московській області за чотири тисячі рублів", - йдеться в повідомленні.
У ФСБ також повідомляють, що чоловіка передали "правоохоронним органам" окупованого Армянська.
Який з нього заручник? Він справжній злодій - купив підробний документ, аби якомога довше бути в рф. Його мрія збулась.
пускай зв свою тупость торгует жопой на расейской зоне!
,попала к мокшанам в застенки НКВД, все закономерно 😁😁😁
Зараз за цей обмін скасовують закон про мови.
Наступним обміном внесуть зміни в Коснтитуцію.
І так до нескінченності, доки від України нічого не зостанеться.
Що продасть
нетвій ЗЕ на наступних торгах, коли буде звільняти цього ідіота?
В среду, 11 декабря, прогремели взрывы и произошел масштабный пожар в Свердловской области РФ, передает телеграм-канал Mash и пресс-службу МЧС РФ.
Стало известно, что на заводе лакокрасочных изделий вспыхнули бочки с краской, затем последовали взрывы.В МЧС сообщили, что разлилась краска - горит на площади 600 квадратных метров.
По словам очевидцев, рядом с источником пожара находится станция с газовыми баллонами.
До кінця року слуги урода збираються скасувати закон про мови. Мотив такий - "Іначє пуцін не атдаст наших рібят!"