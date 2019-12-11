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 Суспільство
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Все про:хабар (2821) ГПУ (3231) Львів (1127) вирок (564) СБУ (4894)

 Слідчий СБУ отримав 7 років в'язниці за хабар у 300 тис.

Військова прокуратура відстояла в суді реальний термін позбавлення волі на 7 років співробітнику Служби безпеки України, обвинуваченому в отриманні 300 тис. грн хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Верховний Суд 5 грудня 2019 року розглянув касаційні скарги сторони захисту на вирок Сихівського районного суду м. Львова та ухвалу Львівського апеляційного суду, якими співробітника слідчого підрозділу СБУ засуджено за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Слідчий СБУ обвинувачувався в одержанні 300 тис. грн неправомірної вигоди за кваліфікацію дій підозрюваного за менш тяжкою статтею Кримінального кодексу України та непритягнення його до кримінальної відповідальності за іншими епізодами злочинів.

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Засуджений своєї вини не визнав. У касаційних скаргах захист вимагав вирок та ухвалу апеляційного суду скасувати, а кримінальне провадження закрити.

Заслухавши позицію прокурорів, Верховний Суд зменшив призначене покарання до 7 років позбавлення волі і залишив вирок без змін у частині позбавлення військового звання та права обіймати посади в органах державної влади на 3 роки з конфіскацією майна засудженого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164689
 
 
 Топ коментарі
 
А Насиров миллиарды и на свободе,Розенблат миллиарды и на свободе
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при пеце получил бы повышение по службе
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11 рублей, ты этим комментом заработал. Сходи, купи доширак.
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300 штук гривен за 7 лет.. Та да, не чемпионская зарплата.
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без реальных посадок и не только стрелочников коррупцию не остановить.Основа государства -соблюдение законов и неотвратимость наказания.Украину превратили на сегодня в медузообразное состояние
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А Насиров миллиарды и на свободе,Розенблат миллиарды и на свободе
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Так он же не просто так получил эти бабки, он кому-то жизнь поломал.
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Ну, мы ведь не знаем, что натворил тот персонаж. Всякое случается.
У меня товарищ 5 лет назад подписал поручительство за чужую торговую операцию. Кинули всех в результате. И что? Вот 5 лет под следствием. Тоже СБУ занимается. И тоже предлагают решить за взятку. Но это тоже развод. Как бы не сел надолго за чужое. Говорю ему, семью к теще, сам на лыжи.
Життя бентежне...
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Ну ему же наверное, что-то обещали за подпись, или он на шару полез в дерьмо?
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Это у них профессинольное, от привычек быстро не избавляются ))))
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11 рублей, ты этим комментом заработал. Сходи, купи доширак.
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3571 гривны в месяц. Ей-богу, овчинка выделки не стоила.
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а если он брал 5 лет каждую неделю то очень даже стоила
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соевый шизофреник ты лучше посчитай сколько мальдивский мародер заработал в росии во время войны.патриоты недоделанные
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