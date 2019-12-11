 Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі

Прокуратура вимагатиме для неї цілодобовий домашній арешт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Також вирішується питання про відсторонення Любові Кочерги з посади.

Нагадаємо, вчора директрисі вручили підозру про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

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За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.