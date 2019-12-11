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Все про:Одеса (2234) пожежа (1938) суд (5659)

 Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі

Запобіжний захід керівниці згорілого одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі обиратимуть у суді 11 грудня.

Прокуратура вимагатиме для неї цілодобовий домашній арешт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Також вирішується питання про відсторонення Любові Кочерги з посади.

Нагадаємо, вчора директрисі вручили підозру про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

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За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164688
 
 
 Топ коментарі
 
Пашинский побил рожу парню - сидит в сизо. Тетка сожгла больше десятка людей - под домашний арест.
Ну никакой политики в правосудии?
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Зря вы так. Одесситы моментально мобилизовались и приносили на пожарище вещи тёплые, чай, даже простые стулья и скамейки, чтоб было на чем передохнуть тем, кто практически руками вначале разбирал завалы. Преподаватель, выведшая больше всех детей из пожара, погибла сама.

Это трагедия. При чем уже не первая. Мы будем гореть до тех пор, пока в городе будет править коррупция. У жены труханова набу при обыске нашли просто так налом 300 тысяч долларов, а у города нет ни лестниц нужной высоты , ни батутов.
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Пожарный осмотр проводили?Наверное да. Акты или прочие документы подписывали о том, что всё ок?Наверное да. Кто подписывал, пуцын подписывал?уборщица подписывала?
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Пашинский побил рожу парню - сидит в сизо. Тетка сожгла больше десятка людей - под домашний арест.
Ну никакой политики в правосудии?
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Побил рожу путём пистолетного выстрела в ногу? Гениально, ящетаю, я вас за такое даже лайкнул
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давай не утрируй, сколько детей сгорело???тут садить нужно не только директрісу а і тех, кто закрьвал очі на сію халатность
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Пашинский отдельно, котлеты отдельно)))Садить нужно всех причастных, но она-среди первых в кандидаты на посадку.
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да шо ви говорите, а то министерство ні в хрен не дует, что по всех заведениях такой бардак?
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Обвиним во всём министерство?Акты о том, что в плане пожарной безопасности всё ок кто подписывал?Дюк подписывал?
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Почему вы забываете про Пожинспецию? Кто должен выписать предписание: "Соответствует" или "Не соответвует" пожарным нормам? Включайте мозг Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі - Цензор.НЕТ 2711
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А согласно какому предписанию произошёл пожар, согласно предписанному нахождению хранения огнетушителей под кроватью у коменданта?И вы мне ещё предлагаете мозг включить..)))
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Умиляет вопрос об отстранении её от должности. Какая уже должность, директор сгоревших руин?Я вообще да, за шкирку надо брать.
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Директор поджигал? Директор сделал перепланировку этого здания? Директор устанавливал перегородки из камыша? Сколько лет техникуму, и когда родился директор? После этого, Скрепа, включите мозг (если он у Вас есть). Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі - Цензор.НЕТ 3344
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Пожарный осмотр проводили?Наверное да. Акты или прочие документы подписывали о том, что всё ок?Наверное да. Кто подписывал, пуцын подписывал?уборщица подписывала?
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Предписание вы видели? Шо там написано? Если там написано "Не соответствует пожарным нормам", тогда нужно браться за директора, на каком основании там проводили занятии.
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В Одессе почти везде так...местный колорит - на все пох главное сдать подороже квартиру
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Зря вы так. Одесситы моментально мобилизовались и приносили на пожарище вещи тёплые, чай, даже простые стулья и скамейки, чтоб было на чем передохнуть тем, кто практически руками вначале разбирал завалы. Преподаватель, выведшая больше всех детей из пожара, погибла сама.

Это трагедия. При чем уже не первая. Мы будем гореть до тех пор, пока в городе будет править коррупция. У жены труханова набу при обыске нашли просто так налом 300 тысяч долларов, а у города нет ни лестниц нужной высоты , ни батутов.
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