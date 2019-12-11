 Офісу президента запропонували зробити три типи контрактної військової служби в ЗСУ, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадянського руху "Сила права".

Він підкреслив, що призов - це неефективна форма вирішення проблеми некомплекту в армії, а також проблеми підготовки резервів.

"Я спілкувався з тими, хто пройшов строкову службу. Один - кулеметником його зарахували, а інший - водій бензовоза. За рік строкової служби водій бензовоза так і не побачив свого бензовоза, а кулеметник стріляв тричі по 10 патронів. Це брехня, а не підготовка", - заявив Сенченко.

За його словами, Офісу президента запропонували змінити підходи до контрактів в Збройних силах. Сенченко вважає, що повинні бути три типи контрактів.

"Перший – основний контракт на службу в ЗСУ на 3 – 5 років. Його підписує людина, яка визначилась. Другий – додатковий контракт для дуже дорослих людей, що вже мають бойовий досвід, своє вже відслужили, але готові захищати країну. Якщо, не дай Боже, буде загострення на війні, без них країна не впорається", - розповів він.

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Але потрібен ще один тип контракту – "попередній контракт на службу в армії".

"Йдеться про контракт, за яким люди ідуть служити на 3 місяці, але цей час із першого до останнього дня повинні присвятити дуже-дуже інтенсивній військовій підготовці, як кажуть, за натовськими стандартами. Ми навіть запропонували кілька типів програм: загальна програма для сухопутних військ, спеціальна програма для сухопутних військ з елементами гірсько-піхотної підготовки, спеціальна програма для морської піхоти і спеціальна програма для десантно-штурмових військ", - продовжив Сенченко.

Цю систему необхідно запропонувати як альтернативу строковій службі.

"До речі, ми запропонували ввести такий порядок, що без проходження служби за попереднім контрактом людина не може підписати основний контракт на службу в армії. Якщо людина, що пройшла цей курс, не має бажання далі служити в армії, вона автоматично стає підготовленим резервістом", - розповів він.

Сенченко заявив, що необхідно ввести правило: якщо придатний за станом здоров'я, але не пройшов службу за попереднім контрактом, - не маєш права на роботу в поліції, прокуратурі, НАБУ, ДБР, Прикордонній службі та інших подібних структурах.

"Вважаю, що такі ж обмеження повинні бути і для державної служби", - підсумував він.

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