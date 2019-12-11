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Все про:армія (2636) контракт (179) призов (176) Сенченко (47)

 Офісу президента запропонували зробити три типи контрактної військової служби в ЗСУ, - Сенченко

Чинна влада перед виборами обіцяла скасувати призов, не зовсім розуміючи суть питання. Потім прийшли, злякалися і призов залишили. Почали хапати призовників, молодь побігла до Польщі, бо не хоче бути рабами. Адже призовників не направляють на схід, а використовують у тилу як завгодно.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадянського руху "Сила права".

Він підкреслив, що призов - це неефективна форма вирішення проблеми некомплекту в армії, а також проблеми підготовки резервів.

"Я спілкувався з тими, хто пройшов строкову службу. Один - кулеметником його зарахували, а інший - водій бензовоза. За рік строкової служби водій бензовоза так і не побачив свого бензовоза, а кулеметник стріляв тричі по 10 патронів. Це брехня, а не підготовка", - заявив Сенченко.

За його словами, Офісу президента запропонували змінити підходи до контрактів в Збройних силах. Сенченко вважає, що повинні бути три типи контрактів.

"Перший – основний контракт на службу в ЗСУ на 3 – 5 років. Його підписує людина, яка визначилась. Другий – додатковий контракт для дуже дорослих людей, що вже мають бойовий досвід, своє вже відслужили, але готові захищати країну. Якщо, не дай Боже, буде загострення на війні, без них країна не впорається", - розповів він.

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Але потрібен ще один тип контракту – "попередній контракт на службу в армії".

"Йдеться про контракт, за яким люди ідуть служити на 3 місяці, але цей час із першого до останнього дня повинні присвятити дуже-дуже інтенсивній військовій підготовці, як кажуть, за натовськими стандартами. Ми навіть запропонували кілька типів програм: загальна програма для сухопутних військ, спеціальна програма для сухопутних військ з елементами гірсько-піхотної підготовки, спеціальна програма для морської піхоти і спеціальна програма для десантно-штурмових військ", - продовжив Сенченко.

Цю систему необхідно запропонувати як альтернативу строковій службі.

"До речі, ми запропонували ввести такий порядок, що без проходження служби за попереднім контрактом людина не може підписати основний контракт на службу в армії. Якщо людина, що пройшла цей курс, не має бажання далі служити в армії, вона автоматично стає підготовленим резервістом", - розповів він.

Сенченко заявив, що необхідно ввести правило: якщо придатний за станом здоров'я, але не пройшов службу за попереднім контрактом, - не маєш права на роботу в поліції, прокуратурі, НАБУ, ДБР, Прикордонній службі та інших подібних структурах.

"Вважаю, що такі ж обмеження повинні бути і для державної служби", - підсумував він.

Повністю інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164687
 
   
 Топ коментарі
 
Штош

Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4621

Смена власти произошла, причём полная. Президент, кабмин, монобольшинство в Раде, СБУ, НАБУ, ДБР, ГПУ, суды - везде зелёные утырки. Всех "ястребов" прошлой власти отстранили, на некоторых даже завели уголовные дела. Путину на уступки пошли, войска местами развели, стрелять запретили, теперь вот встретились и поговорили тет-а-тет.

Настало время задать вопросы:

1. Вова, почему вчера переговоры с ВВХ закончились ничем? Порошенко больше нет, только ты и Путин. Где результат, Вова?.. Или война тебе выгодна, поэтому не заканчивается?
2. Кто теперь наживается на войне? Ты? Братья Шефиры? Богдан? Коломойский? Кто, Вова - назови? Ведь война не заканчивается исключительно потому что кто-то наживается! Ты и твои квартальные гниды несли этот бред всю избирательную кампанию, может ответишь за слова своей команды, Вова?

Признавать свои ошибки - это нормально. Выйди к людям и скажи: "я был неправ, Путин - хуйло, и война не заканчивается именно из-за него".

А если не скажешь - то значит это ты виноват.

https://ibigdan.livejournal.com/24465769.html
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вони на#бали на всьому - сподіваєшся що саме тут будуть чесними?
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Может сперва задать простой вопрос - а ЧТО "должен уметь солдат" кроме кричать "ура"?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ тренировок потребуется, чтобы оторванный от компостера школьник смог пробегать 3 километра, не задыхаясь?

А КТО будет подметать плац? специально нанятые лица? А кто картошку чистить? А туалеты мыть? А платить этим "специально нанятым лицам" - бюджета хватит?
Может некоторый простейший физический труд солдата будет взносом в обороноспособность за счёт экономии военного бюджета на мойщиков-подметальщиков?
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а может лучше экономить на генералах а? по мне намного больше экономии будет!!
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При соврке пенсии платили. Будем отменять?
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Еще добавлю. В 2014-2015 г.г. никто из фирм, которые обеспечивали питание в ВЧ в местах ППД не хотел обеспечивать в районах БД. Вспомнить целесообразно. Заставить гражданского двинуть на войну , согласно договора о прод- обеспечении, невозможно.\
Я помню всю эту "муйню". Ничего, в звании полковника и картофан чистил и дрова рубал это необходимо. Просчитайте ВОП (взводный опорный пункт), да и то не штатного состава. Копать, готовить, принимать продукты, стоять на постах, чистка оружия, стирка, и ведение боевых действий, связь.
Класс? Я "контрик", с этим столкнулся по необходимости.
Яр, поясни, что войнушки ..... это сложная работа в ******** условиях.
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Вот вообще нужно такой " взводный опорный пункт" ввести в программу обучения? Не всё в казармах сидеть или на соседнем полигоне день грибы собирать, а закидывать пару раз новичков в такой ВОП как на необитаемый остров на неделю - эвакуация только в случае угрозы жизни!
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Як я розумію, ті офіцери і солдати, хто нині звільняються з армії, жаліються не на умови контракту, а на дебільних командирів совкового розливу. Тому починати потрібно з великої всебічної чистки генералітету. Крім того, пропозиція по трьох видах контракту якось не передбачає особливі умови контракту на військові посади з високим рівнем підготовки, наприклад, пілотів. І також не розумію, чому досі не ввели звання бригадного генерала, як в країнах НАТО. Це була б хороша перспектива для нинішніх комбригів у званні полковників. От такі мої міркування, сидячи на дивані.
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якби ми не були такою бідною країною і були в нато тоді можна було б собі дозволити невеличку контрактну армію. з іншого боку навряд чи можна назвати строкову військову службу дуже ефективною. може спочатку зменшити строкову службу до року для всіх. а далі вивчаючи досвід розвинених країн і враховуючи наші можливості шукати оптимальний для нас варіант. але такі реформи не повинні робити молоді і самовпевнені невігласи.
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А кто будет делать то, что сейчас делают срочники? От охраны арсеналов, перегрузки боеприпасов до уборки территории? Нанятые робочме? Огогогог сколько бабла надо!
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