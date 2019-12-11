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 Політика України, За кордоном
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 На саміті Євросоюзу заслухають доповідь про виконання Мінських угод

Лідери ЄС зберуться 12-13 грудня на саміт у Брюсселі. На порядку денному - зміна клімату, Brexit, бюджет та інші економічні питання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на лист-запрошення президента Ради Європи Шарля Мішеля главам держав і урядів ЄС, 12 грудня, серед іншого, в контексті санкцій буде заслухано доповідь про ситуацію з виконанням Мінських угод.

"Перший день завершиться заслуховуванням доповіді про реалізацію Мінських угод одночасно з короткими висновками щодо СОТ, Африки і Туреччини", - йдеться в документі.

Зазначимо, що на засіданні Європейської ради мають ухвалити рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

Нагадаємо, економічні санкції, що стосуються окремих секторів економіки Росії, були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на російську агресію проти України. Поточний термін дії санкцій завершувався 31 січня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз і Україна обговорили санкційну політику щодо окупованого РФ Криму

Крім того, Європарламент нещодавно прийняв резолюцію із закликом зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164686
 
   
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политика зедебилов это увести в сторону ответственность агрессора и оккупанта от ответственности и перевести все в гражданский конфликт.
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Предательство подписано шмарклей. Теперь ЕС еженедельно будет проверять, как мы выполняем указания Путера. Когда принимаем Закон об Особом Статусе на постоянной основе?
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Просто подражнити ПО кидьків України мене не влаштовує,бо вони мають сісти до буцигарні за ЗРАДУ України,яка відбулася у Мінську та за мирний план з 14-и пунктів:https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
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