 ЗНО з математики буде дворівневим і обов'язковим, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла міністерка освіти та науки Ганна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.

Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. Його зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів.

"У 2020 році змін не буде, а з 2021 року ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є в математичних знаннях", - повідомила вона.

За словами міністерки, це повинно стати результатом зміни змісту освіти і методик викладання.

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"Ми маємо в цілому подолати страх дітей перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти і методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. На насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі", - додала вона.