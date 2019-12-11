 ЗНО з математики буде дворівневим і обов'язковим, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла міністерка освіти та науки Ганна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.
Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. Його зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів.
"У 2020 році змін не буде, а з 2021 року ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є в математичних знаннях", - повідомила вона.
За словами міністерки, це повинно стати результатом зміни змісту освіти і методик викладання.
"Ми маємо в цілому подолати страх дітей перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти і методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. На насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі", - додала вона.
Я ще не бачив ЖОДНОГО математика, який був би здатний прийняти швидке рішення у критичній ситуації.
До речі, перша моя вища освіта технічна і я інженер. Друга гуманітарна. Саме на їх базі, я роблю висновок, що для гуманітарної освіти математика даром не потрібна.
Щодо логіки, то ви мабуть з вікіпедії значення терміну вичитали. А далі статтю читали?
Класична логіка повністю орієнтується на аналіз математичних міркувань. Як ви можете аналізувати те чого не знаєте?
На сьогодні існує розподіл між математичною і філософською логікою, для вас це новина?
Як я бачу, це для вас стало дивиною. Навчіться програвати спір, особливо, коли ви не праві.
можу навіть калькулятора позичити.
XY