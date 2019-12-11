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 Невиразна вимова і хитка хода: поліція затримала у Львові п'яного співробітника СБУ за кермом автомобіля

Учора у Львові співробітники патрульної поліції затримали працівника УСБУ у Львівській області, який, за інформацією працівників поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

За цим фактом начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області ініційовано службове розслідування. У випадку підтвердження зазначеного інциденту буде вирішуватися питання щодо звільнення цього співробітника з органів СБ України.

Начальник управління висловив готовність надати повне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні цього інциденту.

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Як повідомила Zaxid.net представниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила, що співробітник СБУ їхав на автомобілі BMW 528. Про те, що водій може бути нетверезим, у поліцію повідомив небайдужий львів'янин. Машину патрульні зупинили на вул. Каховській.

"Водій перебував з ознаками сильного алкогольного сп‘яніння: запах алкоголю з порожнини рота, нечітка вимова, нестійка хода. 36-річний водій відмовився надавати будь-які документи на авто і демонстрував поліцейським посвідчення працівника однієї зі служб. Від перевірки на стан сп‘яніння він відмовився", – повідомила Рибій.

На працівника СБУ винесли постанову за відсутність документів і склали протокол за керування в нетверезому стані.

Невиразна вимова і хитка хода: поліція затримала у Львові пяного співробітника СБУ за кермом автомобіля 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164679
 
   
 Топ коментарі
 
Який Баканов, такі і баканята.
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Ну вот пишут шо в Дании и прочих бенилюксах если чел вышел шатаясь с ресторана и сел за руль, то тут же 10 звонков в полицию и через 1 квартал его поймают полицейские.
Аргумент - а если он моего ребенка собьет?

Считаю шо это правильно. Правда если бы так попался, то считал бы позвонивших - "стукачами" Невнятная речь и шаткая походка: полиция задержала во Львове пьяного сотрудника СБУ за рулем автомобиля - Цензор.НЕТ 8881 мне мона - я правословный)
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Русский журналист-международник, в советские времена, описывая «контрасты загнивающего Запада», на полном серьезе возмущался «свинством», «заподлизмом» и «бескультурьем» американцев: «Пригласила одна американская семья в гости другую семью, недавно эмигрировавшую в США из России (по-видимому, «от большого счастья» и «радости от жизни в СССР»). Те приехали на машине. Посидели, выпили спиртного. Пора домой. Хозяева предлагают: «Давайте, мы вам такси вызовем, вы же алкоголь употребляли…». А те отвечают:«Да фигня все это… Сколько мы тут выпили…».
Гости сели в машину и уехали. Законопослушные хозяева, беспокоясь, как об их жизни и здоровье, так и о других людях, которым «пъяный автомобиль» на дороге проблемы мог создать, позвонили в полицию и сообщили о том, что за рулем машины номер такой-то, пьяный водитель. (Посчитали, что штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде - меньшее зло, чем возможная гибель людей и повреждение имущества в результате ДТП).
Оштрафованные гости, у которых на время отобрали автомобиль и поставили на штрафплощадку, «смертельно обиделись» на «заподлянку» и больше в гости к этим людям не ходили…Вот такая разница в менталитетах…
У нас пьяный за рулем - «герой», а у американцев - простой «правонарушитель»…
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за синьку його повинні вигнать з роботи.
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А шо Баканов тоже был замечен? Ну а в СБУ ещё много быдла работает, это наследие которое оставил Свинорылый )))
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обалденная новость... ну выпивши, ну за рулем... так менты начали за ним, наверное, гоняться и делать из себя героем... если человек ничего не нарушил - какого хрена его остановили... менты становятся все бараней и бараней...
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так по заказу же, а так они ни ни. Начальник в ранге святых.
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о чем Вы любезный? что значит выпил и ничего не нарушил? так уже ж сразу нарушил - ибо пьяным вперся за руль... жать когда кого-то собьет?
или Вы шутите... и я не понял сарказма?
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Русский журналист-международник, в советские времена, описывая «контрасты загнивающего Запада», на полном серьезе возмущался «свинством», «заподлизмом» и «бескультурьем» американцев: «Пригласила одна американская семья в гости другую семью, недавно эмигрировавшую в США из России (по-видимому, «от большого счастья» и «радости от жизни в СССР»). Те приехали на машине. Посидели, выпили спиртного. Пора домой. Хозяева предлагают: «Давайте, мы вам такси вызовем, вы же алкоголь употребляли…». А те отвечают:«Да фигня все это… Сколько мы тут выпили…».
Гости сели в машину и уехали. Законопослушные хозяева, беспокоясь, как об их жизни и здоровье, так и о других людях, которым «пъяный автомобиль» на дороге проблемы мог создать, позвонили в полицию и сообщили о том, что за рулем машины номер такой-то, пьяный водитель. (Посчитали, что штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде - меньшее зло, чем возможная гибель людей и повреждение имущества в результате ДТП).
Оштрафованные гости, у которых на время отобрали автомобиль и поставили на штрафплощадку, «смертельно обиделись» на «заподлянку» и больше в гости к этим людям не ходили…Вот такая разница в менталитетах…
У нас пьяный за рулем - «герой», а у американцев - простой «правонарушитель»…
 показати весь коментар
 
 
Ну вот пишут шо в Дании и прочих бенилюксах если чел вышел шатаясь с ресторана и сел за руль, то тут же 10 звонков в полицию и через 1 квартал его поймают полицейские.
Аргумент - а если он моего ребенка собьет?

Считаю шо это правильно. Правда если бы так попался, то считал бы позвонивших - "стукачами" Невнятная речь и шаткая походка: полиция задержала во Львове пьяного сотрудника СБУ за рулем автомобиля - Цензор.НЕТ 8881 мне мона - я правословный)
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Короче, если бы в 42-м году такое говно бы остановил полицейский, то дворник Вася бы матерился(соскребая мозг деятеля с проезжей части)
И так - 20 ублюдков в расход - и более не будут бухать за рулем.
Был такой се графок - Дракула, умел бороться с ворами и прочими криминальными массами.
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Дурак ты, "Боря", был, дураком и остался... В 42-м милиционер-бы, "под козырёк" взял, увидев "корочку" "органов"...
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"милиционеров", Ярик, во Львове, в 42-ом(1942), поверь мне, уж точно не было Невиразна вимова і хитка хода: поліція затримала у Львові п'яного співробітника СБУ за кермом автомобіля - Цензор.НЕТ 3633
я вам говорил - не срись со мной?
говорил
я вам говорил шо вы обосретесь?
говорил
ну вот щас поищу памперсы для вас Невиразна вимова і хитка хода: поліція затримала у Львові п'яного співробітника СБУ за кермом автомобіля - Цензор.НЕТ 5718
кстати, Антиколорадос тоже юрист, но логическое мышление у Него = напр. 100%, а у тя - где-то на уровне 10-ти. где вы учился то? в церковно-преподском училище для дуристов шоле? Невиразна вимова і хитка хода: поліція затримала у Львові п'яного співробітника СБУ за кермом автомобіля - Цензор.НЕТ 3633
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Дурачок, а при чём здесь "Львов"? Я тебе вообще положение НКВД-шников разъяснил...А "полицаев", настоящих, в 42-м, во Львове, тоже не было... Были военные патрули и "вспомогательная полиция"(из местных поляков и украинцев)... И они пьяными эсесовцами, не занимались - "себе дороже... ССовцы вели себя не лучше НКВДшников... Знаю из "первоисточника" - бывшего бандеровца, работавшего в подполье УПА с 1943-го...
А насчёт "Антиколорадоса" - мне тебя "нах.." сколько раз посылать? Ты уже меня "задрал" своими ссылками на него... Он для меня - не авторитет, сколько тебе объяснять? (это ещё одно подтверждение твоей тупости...).
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то есть у немецких военнослужащих не было "орднунга"? ты это сказать хотел?

а как тебе "бувальщина" шо село освободили немцы и попросили не выливать помои на дорогу и поравнять парканы(заборы)?
на другой(второй) день идиот вылил помои - и был убит. и долго еще в селе, даже после повторной совковой оккупации царил порядок.

Антиколорадос 2 бабкии деда(1, или д2) имел на Днобассе - рассказывали что после освобождения от чумы, жить стало в разы лучше чем было при Сралине.
или мне верить тебе, а не патриоту?
или ты "забыл" что виявили немецкие правоохранители и военные во Львове на Лонцкого(в пыточных НКВД)?
или в Виннице в 43-м раскопали на месте детского майданчика?
ты либо совок, либо оооочень сочувствуешь этому сброду.
и мне наважно шо ты там будто юрист - Антиколорадос это авторитет - тысячи статей, а ты - просто писун комментов на Цензоре.
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"Если у тебя есть фонтан - заткни его... Дай отдохнуть и фонтану...". (Козьма Прутков)
"Понос словесный" выключи... Ты мне ещё напиши о "цивилизаторской роли бремени белого человека"...
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"звільнення" перекладається на рашейську "увольнєніє", "освобождають" з тюряги Невнятная речь и шаткая походка: полиция задержала во Львове пьяного сотрудника СБУ за рулем автомобиля - Цензор.НЕТ 1371
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ви єврей?
мона ж сказати - "звільнив(звільнили, звільнення з ....) обійману посаду"(типу вилетів з крісла)
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"Данный инцидент" нужно "расследовать"?Хотя да.Нужно.Назначат экспертизу на 28 декабря,она ничего не покажет.А то шо шатался,ну то такое,уставший был.И фсё.Чист,как белый лист.Б..я,о чём мы тут вообще?
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когда уже прохождение экспертизы станет обязательным..., никто ж не бегает за постановлением суда, чтобы отобрать у отморозка нож или пистолет, которым он размахивает в людном месте, а тут - засада прямо - отказался проходить проверку...
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