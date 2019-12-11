 Невиразна вимова і хитка хода: поліція затримала у Львові п'яного співробітника СБУ за кермом автомобіля

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
За цим фактом начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області ініційовано службове розслідування. У випадку підтвердження зазначеного інциденту буде вирішуватися питання щодо звільнення цього співробітника з органів СБ України.
Начальник управління висловив готовність надати повне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні цього інциденту.
Як повідомила Zaxid.net представниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила, що співробітник СБУ їхав на автомобілі BMW 528. Про те, що водій може бути нетверезим, у поліцію повідомив небайдужий львів'янин. Машину патрульні зупинили на вул. Каховській.
"Водій перебував з ознаками сильного алкогольного сп‘яніння: запах алкоголю з порожнини рота, нечітка вимова, нестійка хода. 36-річний водій відмовився надавати будь-які документи на авто і демонстрував поліцейським посвідчення працівника однієї зі служб. Від перевірки на стан сп‘яніння він відмовився", – повідомила Рибій.
На працівника СБУ винесли постанову за відсутність документів і склали протокол за керування в нетверезому стані.
или Вы шутите... и я не понял сарказма?
Гости сели в машину и уехали. Законопослушные хозяева, беспокоясь, как об их жизни и здоровье, так и о других людях, которым «пъяный автомобиль» на дороге проблемы мог создать, позвонили в полицию и сообщили о том, что за рулем машины номер такой-то, пьяный водитель. (Посчитали, что штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде - меньшее зло, чем возможная гибель людей и повреждение имущества в результате ДТП).
Оштрафованные гости, у которых на время отобрали автомобиль и поставили на штрафплощадку, «смертельно обиделись» на «заподлянку» и больше в гости к этим людям не ходили…Вот такая разница в менталитетах…
У нас пьяный за рулем - «герой», а у американцев - простой «правонарушитель»…
Аргумент - а если он моего ребенка собьет?
Считаю шо это правильно. Правда если бы так попался, то считал бы позвонивших - "стукачами" мне мона - я правословный)
И так - 20 ублюдков в расход - и более не будут бухать за рулем.
Был такой се графок - Дракула, умел бороться с ворами и прочими криминальными массами.
я вам говорил - не срись со мной?
говорил
я вам говорил шо вы обосретесь?
говорил
ну вот щас поищу памперсы для вас
кстати, Антиколорадос тоже юрист, но логическое мышление у Него = напр. 100%, а у тя - где-то на уровне 10-ти. где вы учился то? в церковно-преподском училище для дуристов шоле?
А насчёт "Антиколорадоса" - мне тебя "нах.." сколько раз посылать? Ты уже меня "задрал" своими ссылками на него... Он для меня - не авторитет, сколько тебе объяснять? (это ещё одно подтверждение твоей тупости...).
а как тебе "бувальщина" шо село освободили немцы и попросили не выливать помои на дорогу и поравнять парканы(заборы)?
на другой(второй) день идиот вылил помои - и был убит. и долго еще в селе, даже после повторной совковой оккупации царил порядок.
Антиколорадос 2 бабкии деда(1, или д2) имел на Днобассе - рассказывали что после освобождения от чумы, жить стало в разы лучше чем было при Сралине.
или мне верить тебе, а не патриоту?
или ты "забыл" что виявили немецкие правоохранители и военные во Львове на Лонцкого(в пыточных НКВД)?
или в Виннице в 43-м раскопали на месте детского майданчика?
ты либо совок, либо оооочень сочувствуешь этому сброду.
и мне наважно шо ты там будто юрист - Антиколорадос это авторитет - тысячи статей, а ты - просто писун комментов на Цензоре.
"Понос словесный" выключи... Ты мне ещё напиши о "цивилизаторской роли бремени белого человека"...
мона ж сказати - "звільнив(звільнили, звільнення з ....) обійману посаду"(типу вилетів з крісла)