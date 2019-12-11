EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  5253  84
Все про:Гриценко Анатолій (264) Росія (14099) суд (5659)

 У Росії вирішили заочно судити Гриценка

Російський слідчий комітет передав до суду кримінальну справу стосовно колишнього міністра оборони України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Про це повідомляється на сайті Слідкому РФ, передає Цензор.НЕТ.

"У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації завершено розслідування кримінальної справи стосовно колишнього Міністра оборони України, екскандидата в Президенти України Анатолія Гриценка. Він обвинувачується в скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації (ч . 2 ст. 205.2 КК РФ). Гриценко був оголошений в міжнародний розшук і в квітні 2019 року заочно арештований. Зараз він продовжує переховуватися на території України, звідки не може бути екстрадований відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України", - йдеться в повідомленні.

"За даними слідства, 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року Гриценко, перебуваючи на території України, публічно виступив в засобах масової інформації із закликами до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву російських поїздів у прикордонних з Україною регіонах, автомашин у містах Москві і Таганрозі у відповідь на проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки і вбивства представників українського силового блоку. Причетність Гриценка до скоєння злочину підтверджується сукупністю зібраних доказів, в тому числі висновками судових експертиз, результатами оперативно-розшукової діяльності та іншими матеріалами справи. Наразі кримінальну справу щодо обвинуваченню Анатолія Гриценка із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - додали в Слідкомі РФ.

Читайте також: До держбюджету конфіскують понад 1 млн грн незаконного внеску на підтримку Гриценка як кандидата в президенти, - НАЗК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164677
 
 
 Топ коментарі
 
цими справами кацапи намагаються продемонструвати, що їхня юрисдикція розповсюджується на українські землі та на наших громадян.
я вже так мрію, коли ту рашку нахрін підірвуть, най вони палають у вічному полум'ї.
 показати весь коментар
 
Мабуть за те що не все розпродав.
 показати весь коментар
 
тот который топил против Порошенко, а теперь Зеленский выдаст его россии в знак дружбы

премию дарвина ему В России решили заочно судить Гриценко - Цензор.НЕТ 1331
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гриценко просто дурачок безмозглый, пошел бы в ВСУ и показывал на фронте свою воинственность, а рассказывать в телевизоре что кто то за него должен устраивать теракты - это давать козыри московским шавкам что Украина поддерживает терроризм.
 показати весь коментар
 
 
Правила форуму.

4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ).

Источник: https://censor.net.ua/f2000002
 показати весь коментар
 
 
Документы об отчуждении имущества из вверенных ему ВСУ подписывал?
 показати весь коментар
 
 
Быдлу не нужно куда-то опускаться, оно опущено само по себе и демонстрирует это.

Министр Гриценко НЕ ЗНАЛ о том, что из ВСУ забиралось и продавалось оружие, имущество?
 показати весь коментар
 
 
При продажу військового майна діє своя процедура,там є підписи представників "Укрспецекспорту",Міністерства економіки,а з міністром оборони там,здається,лише погодження.
 показати весь коментар
 
Погоджував, значить знав і не виступав із протестами на ТВ та прес-конференціях.
 показати весь коментар
 
 
Угу, ну то отримали замість нього Зебіла.
 показати весь коментар
 
Вести из дурдома! а причин спектакля может быть множество -в т.ч. поднять рейтинг -зачем??.Это информвойна
 показати весь коментар
 
тот который топил против Порошенко, а теперь Зеленский выдаст его россии в знак дружбы

премию дарвина ему В России решили заочно судить Гриценко - Цензор.НЕТ 1331
 показати весь коментар
 
 
Ой,не может быть.Это гриценко напоминает о себе.Пасынок разумков не может сдать своего родственничка.Что-то задумали.Наверно,зеленскому скоро конец.
 показати весь коментар
 
 
Почему "наверное"? Богдан же сказал - "До Нового года...".
 показати весь коментар
 
 
Монстр логічних висновків!
Цікаво, премія акась таким геніям є?
 показати весь коментар
 
бо двічі помилково, росссосися, *********, засрашка.
 показати весь коментар
 
 
Мокши такие тупо смешные...заводят уголовные дела на людей, чужой им страны.
 показати весь коментар
 
 
Это всё-равно, что дрочить на портрет Моны Лизы.
 показати весь коментар
 
 
Чергова багатоходівка, щоб зробити в Україні героя із ще одного їхнього агента.
 показати весь коментар
 
 
Слишком толсто. Пан полковник Аталотий Грицацуев консерва-активизируюсь-когда-хозяин-прикажет в Украине слился уже с концами.
 показати весь коментар
 
 
Це ми розуміємо, що товсто. Але ж розрахунок на 73%.
 показати весь коментар
 
 
цими справами кацапи намагаються продемонструвати, що їхня юрисдикція розповсюджується на українські землі та на наших громадян.
я вже так мрію, коли ту рашку нахрін підірвуть, най вони палають у вічному полум'ї.
 показати весь коментар
 
 
Та він "яблуко без передишки не з"їсть...". Він, під час Майдану сидів тихо, як миша, а у 2014-му, коли почали формувать уряд, почав "ногами ******", щоб стать міністром оборони, а його "послали", бо знали, що він - "медуза"... Так він "образився"...
А справи хай порушують... Ярош ще з 2013-го, "у розшуку"... От тільки Інтерпол все наполегливіше "посилає" РФ, у її потугах...
 показати весь коментар
 
 
Тю. Я думал с Яценюком резал бошки рашкованам. Дурныця.
 показати весь коментар
 
 
Всі такі злі У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 6372 Він дуже хотів, прагнув, рвався, на фронт. Та був змушений відсиджуватись у Юлі, під спідницею
 показати весь коментар
 
 
а, интересно есть ли уголовные дела на таких, как пореченков и ему подобных...?
 показати весь коментар
 
 
Всего то? Ну если у нас эту гниду за распродажу техники и вооружения оперативного резерва ВСУ не посадили, так может его за границей отловят и в Параше посадят.
 показати весь коментар
 
 
Гей Труба! (Как любит говорить ЗЕ в обеих смыслах этих слов ) А чё это еще Жирик, Соловьёв и другие мудаки не скрываются от международного розыска на территории РФ?
Если он и труба то только резиновая, в простонародье гандоном зовущаяся
 показати весь коментар
 
 
Кацапи мабуть пробухали весь перший курс юрфаку, коли там розповідали про поняття територіальної юрисдикції...

До речі, Гриценко, Сєня, Турчинов і інші, проти кого кацапи справи порушили, цілком можуть подавати в Європейський суд з прав людини, це завідомо виграшні справи... Ясно, що кацапи не визнають вироки, але хоча б попіаритися на цьому можна.
 показати весь коментар
 
 
Про Сеню-головореза цапы выдумали, а Гриценко реально заявлял такое в интервью 112 каналу.
Не исключено, что отдыхать за рубежом он больше не отважится.
 показати весь коментар
 
 
Пояснюю для тих, хто в танку. Пофіг, що заявляв Гриценко - він говорив це на території України! Юрисдикція правоохоронних органів обмежена кордонами держави, відповідно кацапський слєдком має право розглядати дії/заяви, які відбулися лише на території рашки...
 показати весь коментар
 
 
Заяву він робив щодо росії, тому для Анатоля не все так гладко.
Нехай би та росія вигоріла вся до тла. Але знаючи сміливість Гриценка, який за п'ять років війни не доїхав до лінії фронту, я припускаю, що відпочивати тепер він буде в себе на фазенді.
 показати весь коментар
 
 
Для Інтерполу його заява не доказ, їм важливе місце виголошення заяви... Кацапи що завгодно можуть придумувати, але для Інтерпола важливе міжнародне право.

От Мазура чому в Польщі затримали? Бо його кацапи хотіли звинуватити у злочині на території Чечні і Інтерпол на це повівся, бо Чечня - територія рашки...
 показати весь коментар
 
 
Нехай би на цю тему висловились українські юристи...
Мій коментар більше стосується поведінки самого Гриценко.
 показати весь коментар
 
 
Вот кого нужно было президентом выбрать
 показати весь коментар
 
 
Терміново Анатоліку тікати на Рашку потрібно , доки його там ще не засудили . Бо потім буде пізно 😕
 показати весь коментар
 
 
Українські правоохоронні органи відкривають кримінальні справи проти московитських загарбників і підбурювачів до нападів на Україну і українців ? Якщо ні то чому ? На Путіна і його оточення має бути відкрито сотні кримінальних справ не кажучи вже про інших рашистів.
 показати весь коментар
 
 
Вот это ПОВОРОТ!))))
видно Гриценко насолил своему пасынку Разумкову))))
Выдать АнаТОЛИКА и не очем не жалеть!
 показати весь коментар
 
 
Це така форма розкрутки для вітчима разумкова, перед його призначенням на якусь жирну посаду? Це ще той "борцун з надлишковим майном" армії, Там ціле сімейство "партіотів"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
О , промерзла корка у свинорылых
 показати весь коментар
 
"По данным следствия, ... Гриценко, ... выступил ... с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации ... в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока......", - добавили в Следкоме РФ.

Они именно так и сказали?! Т.е. фактически признали террористическую деятельность своих спецслужб на территории Украины!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Странно, а вот на самого главного поцреота, батька нации, Свиночолого мессию, Петю Поросенко в розыск не подают... уважают и боятся Петра Ляксеича кацапы, не иначе.
 показати весь коментар
 
 
вони його сцять як і півшостий призедент. У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 3993
 показати весь коментар
 
 
точно..їх аж ціпило, коли він на передок приїздив..ні одного обстрілу у цей час..
 показати весь коментар
 
точно, все як і при зеленському. тільки у бійців ще і зброю забирали, щоб бубочку не грохнули.
 показати весь коментар
 
 
Да уж сцять...как скунса... а то оно как испортит воздух! Ух!
 показати весь коментар
 
це ти про перемовини призедента у нормандії? У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 9285
 показати весь коментар
 
 
господи, а этого то бесполезного за что?
приплатил что ли? чтобы дело завели. чтобы не хуже хотя бы рудьковского
 показати весь коментар
 
 
Операція прикриття свого цінного агента?
 показати весь коментар
 
 
публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.


Это как понимать? Они сами признались во всем? Тогда какие претензии к Гриценко?
 показати весь коментар
 
 
Зловив себе на думці, що українські журналісти відвідують пресухи х@йла, але ні Цимбалюк, ні хтось інший не спроможний задати йому дуже просте питання: чому у Рашці садять в тюрму за пости у соцмережах, але ніколи не порушили справу проти Жиріка за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в прямому ефірі... І процитувати пару фраз Жиріка - пресуха ж у прямому ефірі там завжди.
 показати весь коментар
 
Игорь Л напрягся, и пошел собирать тревожный чемоданчик...
 показати весь коментар
 
 
а в Украине не могут завести уголовное дело даже на тех кого поймали на месте преступления
 показати весь коментар
 
видно совсем плохо у анатолика и бабки не отработал как следует мало барыгу топил
 показати весь коментар
 
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg ..
 показати весь коментар
 
 
отам де коммент оставляешь, чуть выше, после буковок и мордочки есть картинка. "Изображение" называется. вставляй туды эти пруфы.
 показати весь коментар
 
А наши хоть на кого-то из кАзлАстана завели уг.дело?там одному жирику 10 пожизненых надо! И остольным путиноидам
 показати весь коментар
 
Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован. В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины"/, - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3164677

Вот и весь бред . Да не скрывается он , а живет спокойно себе и даже в презики баллотируется . И , читая дальше, хрен ему что-то сделаете и тут , и в Европе , и в Америке .

А в Рашу он и не желает проехаться ...
 показати весь коментар
 
 
"И в Таганроге..." Да, в Таганроге - это сильно.
 показати весь коментар
 
Нікчема Гриценко не є небезпечним для кацапів
 показати весь коментар
 
 
Осталось,чтобы портнов или ермо,походатайствовали перед ВАЗоном и выдали Степаныча рашистам.Ото поржем!Не рой другому яму,а то сам туда попадешь.
 показати весь коментар
 
Эти росиянские убдюдки могут только в сраку Гриценко поцеловать...
 показати весь коментар
 
 
за 12 років жоден бандиський режим ні пасичника, ні януковоча, ні брехлоПОПа, ні ЗЕка не довів злочинні дії Гриценка на посаді міністра оборони, тільки продажна сволота продовжує гавкати відпрацьовуючи бандитські копійки.
 показати весь коментар
 
 
Толик-террорист... Курам на смех! Это примерно то же самое, что обвинять Сеню-Кролика в военных преступлениях, совершенных во время войны в Чечне. Достаточно просто посмотреть на них обоих - один Винни-Пух, а другой тощий задрот. Да еще и в очках оба... Ну просто вылитые террористы...
 показати весь коментар
 
 
порохоботы! вот у толика есть в россии "дело" на него, а на вашего "гетьмана" нет. совпадение? не думаю...
 показати весь коментар
 
На мертвечучку надьку теж була справа, на проросійського фаната клиха теж була справа. І що це доводить?
 показати весь коментар
 
Чому ГПУ не порушує справу проти Жирика?
 показати весь коментар
 
"Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован. В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины". У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 6544

Формулировка в деле из категории "нарочно не придумаешь". Интересно, почём у них шмаль, она судя по всему забористая, я бы прикупил. ))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору