 У Росії вирішили заочно судити Гриценка

Про це повідомляється на сайті Слідкому РФ, передає Цензор.НЕТ.
"У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації завершено розслідування кримінальної справи стосовно колишнього Міністра оборони України, екскандидата в Президенти України Анатолія Гриценка. Він обвинувачується в скоєнні публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації (ч . 2 ст. 205.2 КК РФ). Гриценко був оголошений в міжнародний розшук і в квітні 2019 року заочно арештований. Зараз він продовжує переховуватися на території України, звідки не може бути екстрадований відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України", - йдеться в повідомленні.
"За даними слідства, 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року Гриценко, перебуваючи на території України, публічно виступив в засобах масової інформації із закликами до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву російських поїздів у прикордонних з Україною регіонах, автомашин у містах Москві і Таганрозі у відповідь на проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки і вбивства представників українського силового блоку. Причетність Гриценка до скоєння злочину підтверджується сукупністю зібраних доказів, в тому числі висновками судових експертиз, результатами оперативно-розшукової діяльності та іншими матеріалами справи. Наразі кримінальну справу щодо обвинуваченню Анатолія Гриценка із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті", - додали в Слідкомі РФ.
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ).
Источник: https://censor.net.ua/f2000002
Министр Гриценко НЕ ЗНАЛ о том, что из ВСУ забиралось и продавалось оружие, имущество?
премию дарвина ему
Цікаво, премія акась таким геніям є?
я вже так мрію, коли ту рашку нахрін підірвуть, най вони палають у вічному полум'ї.
А справи хай порушують... Ярош ще з 2013-го, "у розшуку"... От тільки Інтерпол все наполегливіше "посилає" РФ, у її потугах...
Если он и труба то только резиновая, в простонародье гандоном зовущаяся
До речі, Гриценко, Сєня, Турчинов і інші, проти кого кацапи справи порушили, цілком можуть подавати в Європейський суд з прав людини, це завідомо виграшні справи... Ясно, що кацапи не визнають вироки, але хоча б попіаритися на цьому можна.
Не исключено, что отдыхать за рубежом он больше не отважится.
Нехай би та росія вигоріла вся до тла. Але знаючи сміливість Гриценка, який за п'ять років війни не доїхав до лінії фронту, я припускаю, що відпочивати тепер він буде в себе на фазенді.
От Мазура чому в Польщі затримали? Бо його кацапи хотіли звинуватити у злочині на території Чечні і Інтерпол на це повівся, бо Чечня - територія рашки...
Мій коментар більше стосується поведінки самого Гриценко.
видно Гриценко насолил своему пасынку Разумкову))))
Выдать АнаТОЛИКА и не очем не жалеть!
Они именно так и сказали?! Т.е. фактически признали террористическую деятельность своих спецслужб на территории Украины!
приплатил что ли? чтобы дело завели. чтобы не хуже хотя бы рудьковского
Это как понимать? Они сами признались во всем? Тогда какие претензии к Гриценко?
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Вот и весь бред . Да не скрывается он , а живет спокойно себе и даже в презики баллотируется . И , читая дальше, хрен ему что-то сделаете и тут , и в Европе , и в Америке .
А в Рашу он и не желает проехаться ...
Формулировка в деле из категории "нарочно не придумаешь". Интересно, почём у них шмаль, она судя по всему забористая, я бы прикупил. ))