 Соцстипендії потрібно верифікувати, а академічні - підвищити, але зменшити відсоток потенційних одержувачів, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла міністерка освіти і науки Ганна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.

Новосад зазначила, що є два типи стипендій - соціальні та академічні. За її словами, соціальні стипендії потрібно верифікувати.

"Ці стипендії мають отримувати саме ті категорії студентів, які їх потребують", - додала вона.

Міністерка освіти вважає, що академічні стипендії мають бути значно вищими, ніж є зараз, але на наступний рік поки збільшення не закладали.

"Коли ж говоримо про академічні стипендії, то, як на мене, це має бути інструментом мотивації найкращих. Вони мають бути набагато вищими, ніж є зараз. На наступний рік поки збільшення не закладали. Але все ж через суттєве збільшення стипендій ми маємо поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно їх може отримувати", - додала вона.