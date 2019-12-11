 Соцстипендії потрібно верифікувати, а академічні - підвищити, але зменшити відсоток потенційних одержувачів, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла міністерка освіти і науки Ганна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.
Новосад зазначила, що є два типи стипендій - соціальні та академічні. За її словами, соціальні стипендії потрібно верифікувати.
"Ці стипендії мають отримувати саме ті категорії студентів, які їх потребують", - додала вона.
Міністерка освіти вважає, що академічні стипендії мають бути значно вищими, ніж є зараз, але на наступний рік поки збільшення не закладали.
"Коли ж говоримо про академічні стипендії, то, як на мене, це має бути інструментом мотивації найкращих. Вони мають бути набагато вищими, ніж є зараз. На наступний рік поки збільшення не закладали. Але все ж через суттєве збільшення стипендій ми маємо поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно їх може отримувати", - додала вона.
мозг можно поломать, итить.
стипендии всегда давались не за бедственное положение (это не субсидия) а за хорошие оценки и значит хорошие знания! и это тоже был стимул!
а вот академические - повышенные ....или именные...вот тут присматривайтесь как хотите...
если нуждающийся..., но умом не блещет, то может заняться чем-то попроще?
щя на многих стройках реально дефицит кадров.
и харе плодить йолопов за госденьгу. их и так плодицо за деньги папок и мамок дофига.
Как то барыги умели заработать и для себя и остальных прокормить, а эти неучи только урезают.
Светлана,у меня внучка учится в пед. (англ.испан). Сейчас сдает сесию (впервые). С анг. у неё все ОК(даже репетиторством зарабатывает) по исп.в основном 5ки (5ти балльная система).
На группу всего две стипендии из 13ти. Конкурс сами понимаете. За стимул не стоит говорить...
Преподы,как она их называет, сознательно,не стесняясь, занижают оценки...Не удивлюсь если СТИПЕНДИАНТЫ уже назначены....