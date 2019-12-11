 Сьогодні держоборонзамовлення може завантажити підприємства тільки на 5%, потрібно сприяти експорту, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадянського руху "Сила права".

За його словами, над цим мають працювати Мінекономіки, МЗС і всі наші посольства, військова і зовнішня розвідки.

"До речі, і президенту України потрібно вивчити досвід Сполучених Штатів, де лідер країни є одним з головних лобістів оборонно-промислового комплексу в частині його просування на зовнішні ринки. Крім того, треба пам'ятати, що найкраща реклама української військової техніки і озброєння - використання її власною армією країни", - підкреслив Сенченко.

Він вважає, що сьогодні експорт української зброї стримується не тільки конкуренцією з іншими країнами, а й штучними перешкодами вдома.

"Досі працюють абсурдні процедури, багато з яких залишилися ще з радянських часів. Так, кожен виробник, який знайшов за кордоном покупця для своєї продукції, зобов'язаний отримати згоду Міноборони і Генштабу на її експорт", - розповів Сенченко.

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"Потрібно зрозуміти, що здатність держави профінансувати за рахунок коштів платників податків державне оборонне замовлення значно нижче, ніж реальний потенціал української оборонки - близько 5%", - підкреслив він.

Сенченко зазначив, що держава не має заважати конкуренції в цій сфері.

"Однак це не привід для того, щоб не з'являлися нові підприємства, адже вони з'являються або в тих нішах, що не заповнені (в нішах сучасної зброї, військової техніки), або вони розробляють щось більш якісне або з меншими витратами, ніж у інших державних або приватних виробників", - заявив він.

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