 Сьогодні держоборонзамовлення може завантажити підприємства тільки на 5%, потрібно сприяти експорту, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадянського руху "Сила права".
За його словами, над цим мають працювати Мінекономіки, МЗС і всі наші посольства, військова і зовнішня розвідки.
"До речі, і президенту України потрібно вивчити досвід Сполучених Штатів, де лідер країни є одним з головних лобістів оборонно-промислового комплексу в частині його просування на зовнішні ринки. Крім того, треба пам'ятати, що найкраща реклама української військової техніки і озброєння - використання її власною армією країни", - підкреслив Сенченко.
Він вважає, що сьогодні експорт української зброї стримується не тільки конкуренцією з іншими країнами, а й штучними перешкодами вдома.
"Досі працюють абсурдні процедури, багато з яких залишилися ще з радянських часів. Так, кожен виробник, який знайшов за кордоном покупця для своєї продукції, зобов'язаний отримати згоду Міноборони і Генштабу на її експорт", - розповів Сенченко.
"Потрібно зрозуміти, що здатність держави профінансувати за рахунок коштів платників податків державне оборонне замовлення значно нижче, ніж реальний потенціал української оборонки - близько 5%", - підкреслив він.
Сенченко зазначив, що держава не має заважати конкуренції в цій сфері.
"Однак це не привід для того, щоб не з'являлися нові підприємства, адже вони з'являються або в тих нішах, що не заповнені (в нішах сучасної зброї, військової техніки), або вони розробляють щось більш якісне або з меншими витратами, ніж у інших державних або приватних виробників", - заявив він.
Повністю інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.
Он че,заплатил?
Достаточно посмотреть на жизнеописание и сразу понятно,что это за чмошник
1977-1983 - навчався на факультеті машинобудування Ленінградського механічного інституту (нині Балтійський державний технічний університет «Воєнмєх») за спеціальністю «Виробництво літальних апаратів (ракетобудування)».1980 - тесляр у складі студентського будзагону на будівництві Байкало-Амурської магістралі СМП-575 тресту «Нижньоангарськтрансбуд».1983-1984, - майстер цеху, 1984 - інженер відділу праці та зарплати, 1984-1986 - заступник секретаря, секретар Комітету комсомолу Сімферопольського заводу «Фіолент».1986-1990 - на виборних посадах в ЛКСМУ Криму.1990-1991 - голова Комітету у справах молоді Кримського облвиконкому.1991-1993 - голова Комітету у справах молоді Ради міністрів Автономної Республіки Крим.1993-1997 - заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ Автономної Республіки Крим. Вперше домігся профіцитного бюджету автономії протягом двох років. З 1994 - державний службовець першого рангу; капітан третього рангу запасу.1997-2000 - член ради директорів (директор по Україні, Росії, Західній Європі) компанії «IFEX Global».2001-2006 - голова наглядової ради ЗАТ «******* інформаційні технології». 2007 року в рейтингу 100 найбільших платників податків - кандидатів у депутати посів 24 місце зовсім трохи поступившись Рінату Ахметову (23 місце).[5]Квітень 2002 - травень 2006 - депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим.2006-2014 - Народний депутат України.
Этот урод продолбил все
А теперь умные речи толкает?
И сразу видно его принцип: Это не предать,это предвидеть
Це при Порошенкові він стояв, а от зараз, за його, блаЗЄнського, каденцію виготовлять: 5х900=4500 танків. І це не жарт.
Подобные процедуры существуют во всех странах идиет. Если бы не они производители бы оружие прямо в ДНР продавали бы или игилу.
https://www.state.gov/u-s-arms-sales-and-defense-trade/
https://www.export.gov/article?id=Defense-Trade-Export-Controls-and-Licenses