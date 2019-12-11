 У ДТП загинув ветеран АТО Юрій Яцен

Про це повідомила в Twitter волонтерка Галина Цегельник, передає Цензор.НЕТ.

"Загинув у ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проєкту "Друг Героя" Яцен Юрій", - написала вона.

Подробиць трагедії Цегельник не уточнила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці. ФОТОрепортаж

Як пише Юлія Сабат у Facebook, Яцен захищав незалежність кілька ротацій поспіль. Він побував у гарячих точках і зазнав важких поранень.

Крім того, він брав участь у спецоперації із затримання "медового терориста" - діда, який приносив на пости українських захисників мед із вибухівкою.

Яцен був родом із села Рогізки Сновського району. Він став кінологом після війни. На Донбасі ветеран знайшов кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.

Дивіться також: Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж