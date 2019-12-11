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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (591) Міноборони (2947) Сенченко (42) Українська бронетехніка (2)

 Військова прийомка не має встановлювати рівень зарплати фахівців в оборонній сфері, - Сенченко

В оборонному секторі України є цікаві розробки в різних напрямах, які вже поставляються на експорт. Але багатьох зразків досі немає в українській армії - заважає бюрократія і відсутність зрозумілої військово-технічної політики.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадянського руху "Сила права".

За його словами, існуючу систему інакше, як круговою безвідповідальністю назвати неможливо.

"На мій погляд, проєктами нових зразків озброєння повинні займатися спеціальні менеджери Міноборони. Оскільки нинішня безвідповідальність знову затягує все в трясовину", - підкреслив Сенченко.

Інша проблема – контроль ціноутворення замість справжніх конкурентних процедур.

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"У нас військова прийомка, яка повинна бути зосереджена, насамперед, на питаннях якості і надійності зброї та військової техніки, в реальності на 90% займається економічними питаннями. Тобто розрахунком вартості, кожною операцією. Доходить до того, що прийомка встановлює обмеження щодо рівня зарплатні для програміста, який працює над системою керування ракетою", - розповів він.

Сенченко зазначає, якщо порахувати, скільки витрачається коштів держави і виробників на збірку і перевірку так званих розрахунково-калькуляційних матеріалів, то виявиться, що зміна цієї системи може призвести до істотного зниження витрат держави і витрат виробника.

"Потрібно позбавлятися абсурдної системи, яка диктує, скільки конструктор повинен отримувати грошей. Це має визначати ринок, а не нормативи військової прийомки. Ну не може такого бути!", - підкреслив він.

Повністю інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164670
 
   
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это снова от Портонова, а на него случайно не завели по заявлению Чорновол или уже закрыли? Такие как этот кацап и нужен для таких вот дел от нелоха….чужими руками и по сценарию любительницы перепостов.
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Так на Богдана от Кличко МЕСЯЦ рогом упирались,не открывали! Открыли.
А тут ниоткого на 5 Президанта за час!
Да, демократические процедуры реформирования Порошенко сломаны через колено, и система с радостью и азартом возвращаеться к позвоночными и $+€ решениям времен Янека 2012 - 2013 годов.
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А я оборудовал удочки зимние, и собрался на подлёдную рыбалку... А тут потепление и дожди... Лёд растаял... И рыбалка "накрылась"... (Пусть сначала, хоть материал для предъявления обвинения, соберут, "расследователи"... Я уже молчу об обвинительном приговоре...).
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Вже і новиє ліца у керма, а нових розробок катма.
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Как было так шо Ирак вышвырнул корабли с БТР-4?
+ ко всему они стояли не на .... грубо говоря, кирпичах, а на колесах которые спустили и пришли в негодность + аккумуляторы тоже пошли в утиль.
Че, кто ответил? Вот пока реально сажать за это не будут, то вся болтовня сенченков = "сила трандалогии"
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Вояк просто "жаба давит", что изобретатель больше них получать хочет... В "совке" ведь как было? Кто "на контроле" - тот и имеет больше, потому что "решательная роль" им принадлежит... У нас много хороших "задумок" было, таким образом, погублено... В 60-е годы один агроном, еврей, предложил систему капельного орошения. В Москве сказали: "Дорого... У нас воды и так хватит...". Аральского озера уже нет... Амударья и Сырдарья, в нижнем течении, в "ручейки" превратились... А агроном уехал в Израиль и там, на песке, выращивают массу культурных растений, и в Россию поставляют чеснок, клубнику и даже картошку....
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Система капельного полива имеет кучу недостатков, сталкивался лично, она требует жесткую фильтрацию воды и постоянное обслуживание, в общем это не рационально в условиях нашего климата, низкие температуры и очень высокая влажность способствуют развитию грибковых заболеваний, а значит по мимо воды требуется огромное количество фунгицидов, что делает продукты более токсичными. В Израиле с грибками проще.
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Ты в Средней Азии бывал? Я там жил... И какая там влажность и температура, знаю... А тебе известно, что люди, на побережье Чёрного и Азовского морей, в Украине, занимающиеся выращиванием садово-огородной продукции на своих приусадебных участках и дачах, массово стали внедрять эту систему?
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На юге Украины температура выше, там 6-я климатическая зона, там без полива сохнет все, большая часть Украины находится в 5-й климатической зоне, тут и подходы должны быть разные. На даче проверить пару сотен капельниц не проблема, а вот в масштабах сложнее, забиваются капельницы, не вру.
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А "ничего", что не только на юре Украины, но и в Сумской и Черниговской областях начали арахис выращивать, актинидию ("киви"), персики?
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Персики давно оклиматизировались, актинидия не даст таких плодов, ей не хватает нашего лета, может какой-то сорт и есть, но все равно риск огромен. Плюс идет речь о глобальном потеплении, но это один градус пока, до 6 зоны еще далеко. Пока вишни,черешни, сливы, яблочки и груши наше богатство, не ценим этого... а зря.
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Я не понял - ты хочешь мне что-то разъяснить, или тупо "поставить своё сверху"? То, что у нас персики "оклиматизировались" - я и без тебя знаю. Лианой актинидии полигамы (самой крупной и самой теплолюбивой), у моего товарища заплетена вся северная стена дома, уже лет двадцать. (К твоему сведению, актинидии аргута, коломикта и полигама прекрасно растут на Дальнем Востоке... А там морозы посильнее наших. Кроме того, они любят повышенную влажность. А это как раз условия Северной Украины... Съезди в Харьков, в Краснокутский дендропарк, полюбуйся... ).
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мешает бюрократия и отсутствие понятной военно-технической политики Источник: https://censor.net.ua/n3164670
Печалька, ене ж?

Янелох може допомогти з бюрократами (шоу його профіль), а от зрозумілу військово-технічну політику від нього очікувати не варто (тут думати треба, а нічим).
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