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 Політика України, Суспільство
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 Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко

Компанія "Українська бронетехніка" готова забезпечити одну легку бригаду Десантно-штурмових військ транспортними і бойовими машинами і мінометами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадського руху "Сила права".

Компанія "Українська бронетехніка" з’явилась уже за часів війни. Спочатку вона почала розробляти і виробляти колісні броньовані машини, а сьогодні ми пропонуємо різні зразки озброєння та військової техніки.

За словами Сенченка, у компанії є "цікава і амбітна пропозиція".

"З огляду на те, що у держави бракує коштів, наша компанія готова під державні гарантії повністю забезпечити одну легку бригаду Десантно-штурмових військ транспортними і бойовими машинами та мінометами, тобто поставити т.зв. бригадний комплект. Небагато виробників української зброї готові працювати в такому режимі – не за гроші, а під державні гарантії", - розповів Сенченко.

Він наголошує, що це дуже амбітне завдання, тому що в нас "кілька десятків бригад у ЗСУ, а рівень забезпеченості сучасною броньованою технікою і озброєнням доволі низький".

"Так, багато є ще радянського, але час є час. І тому, якщо ми за рік-півтора, максимум два, повністю забезпечимо одну бригаду, це буде дуже гарний приклад. Хай таким чином попрацюють й інші виробники. Це буде справжнє змагання", - заявив Сенченко.

Повністю інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні випустять цивільну версію броньовика "Новатор". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164668
 
   
 Топ коментарі
 
Нафига вы тянете этот фейк везде? Та обосрался ваш зеля... не сдал Украину с потрохами сразу и на том молодец.
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"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались" Источник: https://censor.net.ua/n3164473

Тобто, домовилися про капітуляцію, але зарсали, злякалися людей!
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Зє!білам це не треба.
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Зебилам не треба педиоты. А Сенченко петтингом не занимается если кто не в курсе.
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"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались" Источник: https://censor.net.ua/n3164473

Тобто, домовилися про капітуляцію, але зарсали, злякалися людей!
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Да чёс это всьо, да ещё и кем озвученный, Аваковым, нашли кому верить. В политике, тем более такого масштаба, переговорщики будут сидеть с невозмутимым рожами или улыбаться, даже если им будут плевать в рожу. Не обращайте внимания на фейки.
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Молодец, на одну шалену бджилку наработал, иди в бухгалтерию получи.
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Коли щось про "гнуснава шикаладнава баригу" - віримо будь-якій дурні, а тут "нашлі каму вєріть" бо про бубочку?
Ну-ну... Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 7519
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Как будто Аваков не был министром ни при Порошенко, ни при Зеленском)))Всем хорош, всем властям, как та же Ирка Геращенко)))
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а кому можно верить, скрепа?
Зеле можно?
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"Ты, таварисч, давегяй, но проверяй". Только так можно с политиками, это не боженька, где " верую, ибо нелепо".
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и все же, без словоблудия: если Авакову, политику, верить точно нельзя, то кому точно можно?
Или ты стесняешься назвать имя того, кому ты здесь ежедневно демонстрируешь приверженность?
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Он не политик как таковой. Он-престарелый харьковский бандит, который вообще непонятно как остался в живых, выскочив во власть. Плюс мент (полицейским его назвать нельзя). Политику изначально выдаётся некий кредит доверия вместе с легитимностью. Как только благодаря его действиям кредит и легитимность обновляются, политик уходит (или сам или отрывают от штурвал с кровавыми соплями). Если вы о Зеленском, то кредит он не обнулил. Во всяком случае пока не обнулил.
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Арсе́н Бори́сович Ава́ков (укр. Арсен Борисович Аваков; род. 2 января 1964, Баку, АзССР, СССР) - украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.

Это из Википедии.
Сергей Анато́льевич Сиво́хо (укр. Сергій Анатолійович Сивохо; род. 8 февраля 1969 года, Донецк) - украинский политик, актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист.

Это тоже.
Но все равно спасибо, молчание тоже ответ.
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Я как раз не молчал)))Вы сами то можете дать определение слову политик?
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Поли́тик, полити́ческий дéятель - лицо, занимающееся профессионально политической деятельностью.
Политическая деятельность может осуществляться в органах исполнительной[источник не указан 221 день] (президент, премьер-министр, член кабинета министров) и законодательной власти (депутаты парламентов различных уровней, городских советов и др.), а также в качестве функционеров политических партий.Поскольку вы уводите разговор в сторону, мне неинтересно.
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Слушайте, гуглить я и сам могу)) Вы мне скажите как лично вы понимаете значение этого слова.
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да моника давно обнулило все кредиты..
получив деньги от пукина сразу после коронации )))
но идиоты продолжают верить )))))) скрепы помогают )))
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Правда что ли?)))Таки обнулило?))Так где же бунт, революция, восстание,Майдан и прочее, который его вышвыривает в Ростов?А, понимаю, шоколадник не проплатил, ну то таке, жлобство это характерная черта пороси. Терпите, ылитка, терпите.
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ты способен прочесть ТРИ строчки? или только одну?
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Факт передачи денег от путлера Зеленскому задокументировал лично ты?)))Мельниченко, перелогинься)))
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как вы затрахали примитивы...
бутусов присутствовал и растрезвонил...
и свежую новость про выплату от газпрома тоже...
все есть на цензоре..)))
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Кстати, как паллиатив, могу сказать точно-себе верить можно. Уж сам с собой человек обычно договаривается.
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Домовлятися, це не обов'язково побратися.
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Сенченко - не зєбіл і не прихильник Порошенка. Він - патріот. Український. З Криму, про який Зєлєнскій Парижі не згадав. Сенченко Крим болить. Зєбілів-ні. Тому зєбілам озброювати легку ДШБ не цікаво. Вони війська відводять.
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Я сприйняв Ваш пост, як заперечення. Тому і вніс уточнення про Крим.
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Я щойно сказав, що пуцин-ху*ло. Ви це десь, итали? Це відображено в офіційних документах саміту? Саміт - не базар тут всі офіційні заяви відображено в документах. Тому дайте посилання на офіційний документ.
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Лизнул щоколадный зад? Иди чисть зубы, воняет.
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Нафига вы тянете этот фейк везде? Та обосрался ваш зеля... не сдал Украину с потрохами сразу и на том молодец.
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Вони увірували, що він справді таке зробив! 🤣 Убогі!.
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Злі ви. Недобрі. Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1977 Все так і було. Пуйло, потім, злякалося бубочки і втікло Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 6282
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Нууу, хіба що в об'єктив не влізло. Тепер розумію, чому потрібно було монтаж робити. 😁
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Да....якщо ця влада продовжувтиме переозброювання армії.
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Слово тепер за Зе, генштабом і урядом. Поживемо-побачимо...
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Ще би з ракетами та системами ППО таке виробники зробили
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Ну, что вы, какие гарантии от государства при ТАКОМ руководстве государства? им гарантии нужны правительства страны-агрессора на прокат сериала "Слуга народа", на газпромовском телеканале ТНТ. Бабло им нужно. Как там на счёт торговли на крови, ЗеДятлы?
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А, что не правда, за прокат дебильного сериала в Параше и заработке на крови фигляром? Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2905 ЗеДятел, по мне так лучше кушать горький шоколад, чем, как вы, ЗЕлёное говно. Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 7738

https://thebell.io/rublevyj-milliarder-zelenskij-ofshory-kvartiry-i-biznes/
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Ты только думаешь, что шоколад кушаешь, на самом деле дерьмо жрешь. Один только Севастопольский морской завод чего стоит, кацапы на нем свои корабли ремонтируют.
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та що ти Пороха згадуєш? Ви обрали найкращого, найвидатнішого. Давай, напиши, що про "слугу урода" на ТНТ - це фейк
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Он за это писать не может, ему платят за другое. ЗеДятел, какой с пернатого спрос, тем более с отбитыми мозгами.
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А чим володіє Клопомойський, якого ти обрав президентом? Самих лиш яхт 4 штуки, але ж тебе це не турбувало, чомусь.
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Кромеи порохоботов и зебилов есть много нормальных людей, но тебе с твоим умишком этого не понять.
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Нема прорхоботів. Є українці, патріоти, державники.
Але тобі цього не зрозуміти
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Сенченко почуял выборы? Не исключаю что он связан с ФСБ
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Сколько было крымчан во власти Украины? Что они сделали, ЧТОБЫ УКРАИНЦЫ ПОЧУСТВОВАЛИ СЕБЯ В СВОЕЙ СТРАНЕ? Н И Ч Е Г О
Все это кацапские социальные лифты
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отлично помню его со времён следственной комиссии рады по иловайской трагедии..умнейший и грамотный мужик..кстати рекомендую почитать его выводы по этой бойне..
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На цензорі також колись було велике інтерв'ю з паном Андрієм про перекриття води в Крим в 2014 році.. Часто тут він раніше публікував свої блоги, декілька разів відповідав на поставлене йому в коментарях під блогом питання.
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Сєнченко був пов'язаний з Юлею, а Юлі вся ця зелена мерзота боїться, як вогню. Як боялись Янек і Пєця. Ну нічого, нічого...
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Юля зашкварилась союзом с Петей и вряд ли сможет от этого отмыться
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Може хтось бачив Юлю на мітінгу "Червоних ліній"? Може Юля відмовилась від свого твердження, що всю діяльність Пєці треба провести через аудит? Чому Портнов до Пєці висуває виключно політичні питання, а не корупційні? Може тому, що Портнов працює на Порошенка? Бо ці політичні звинувачення розсипляться в суді і будуть зрештою працювати на самого Пєцю?
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Чому Портнов до Пєці висуває виключно політичні питання, а не корупційні?

Може тому що не має ніяких доказів? Про таке ти не думав?
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Але це зайвий раз доводить, що Янек, Пєця і Зєля - одна і та шобла шахраїв і російських підніжок, російських шпигунів. Не було і не є між ними ніякого суперництва, ніякого реального протистояння. А ворожнеча між ними удавана, постановочна. Природньо Пєця всівсь в корупційні схеми Янека, а Зєля всівсь в корупційні схеми Пєці і ніхто нікого не переслідує. Головне абинеюька. Бо вона не краде і не вписується в цю компанію
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Та понятно, шо за деньги можно новыми БТР хотя пять бригад обеспечить.
Вон хоть бы и поляки Онцилл наделают сколько надо, токо плати им деньги.
И весьма кстати вероятно, шо польская Онцилла будет дешевле, чем любой БТР наших заводов.
Проблема в том шо новая бронированная машина стоит дороже, чем Майбах, а в б'ютжеті ямка, поэтому приходится дедушкам с низкими зарплатами на ржавых станках Укроборонпрома ремонтирувать ржавые совеццкие БТРы.
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А під які гарантії Порох ПВО навколо Києва відновив?
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є якісь документальні підтвердження..?
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У міфах про подвиги Геракла більше документальних підтверджень, ніж у міфах петіних прихильників про петіні закупівлі озброєння для ЗСУ на власні петіні кошти..
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Екзальтована пані , будете вказувати таким тоном що робити - своїм татусеві з матусею, діточкам та чоловікові.. Це , звісно за умови - якщо вони у вас є..
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Трудно доказать дураку,что он дурак,хоть он и из с Днепра Бени Коломоческого
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Є документальні спростування? Ваш Зебіл півроку при посаді, нехай спростує?!
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Є насущна потреба спростовувати петрикову маячню..? Вірте далі у його чесність та щедрість..
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Так, окрім особистої ненависті і намагання звести рахунки любою цінною, навіть із порушенням Закону, Ваш Зебіл більше нічим не зайнятий. То чому ж не мокре мордою у бруд такого ненависного ворога?
А у що вірите ви? На підставі чого ваша віра з'явилась і чим вона доводиться? Телевізором?
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Порошенко стал президентом 7 июня 2014 года,согласно присяге.До этого уже Крым был захвачен и почти половина Донбасса оккупирована.На медальке "За возхват Крыма" указана дата 20 феврапя 2014 года.Медаль сию поучили 800 000 прихлебателей русского мирка вонючего.
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а що на це скаже хомчак-Іловайський?? воно вже зараз почало вже армію деребенити... ((
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Гелетей-Иловайский и Севастопольский , не обижайте мента с фарфоровой челюстью.
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А ЗЕля не может, например как "клятый Порох", достать свои бабосы из кубышки и улучшить обороноспособность страны?
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Це все класно. Із "легкими" бригадами є якісь зрущення. Це і бригада НАцгвардії, тепер ще одну можуть створити, а коли в нас буде танкова бригада по стандартам НАТО? Коли з'являться важкі БМП? і т.п.?
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Для начала єту технику нужно долго обкатывать...
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