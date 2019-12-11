 Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Андрій Сенченко, лідер громадського руху "Сила права".
Компанія "Українська бронетехніка" з’явилась уже за часів війни. Спочатку вона почала розробляти і виробляти колісні броньовані машини, а сьогодні ми пропонуємо різні зразки озброєння та військової техніки.
За словами Сенченка, у компанії є "цікава і амбітна пропозиція".
"З огляду на те, що у держави бракує коштів, наша компанія готова під державні гарантії повністю забезпечити одну легку бригаду Десантно-штурмових військ транспортними і бойовими машинами та мінометами, тобто поставити т.зв. бригадний комплект. Небагато виробників української зброї готові працювати в такому режимі – не за гроші, а під державні гарантії", - розповів Сенченко.
Він наголошує, що це дуже амбітне завдання, тому що в нас "кілька десятків бригад у ЗСУ, а рівень забезпеченості сучасною броньованою технікою і озброєнням доволі низький".
"Так, багато є ще радянського, але час є час. І тому, якщо ми за рік-півтора, максимум два, повністю забезпечимо одну бригаду, це буде дуже гарний приклад. Хай таким чином попрацюють й інші виробники. Це буде справжнє змагання", - заявив Сенченко.
Повністю інтерв'ю з Андрієм Сенченком читайте тут.
Тобто, домовилися про капітуляцію, але зарсали, злякалися людей!
Ну-ну...
Зеле можно?
Или ты стесняешься назвать имя того, кому ты здесь ежедневно демонстрируешь приверженность?
Это из Википедии.
Сергей Анато́льевич Сиво́хо (укр. Сергій Анатолійович Сивохо; род. 8 февраля 1969 года, Донецк) - украинский политик, актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист.
Это тоже.
Но все равно спасибо, молчание тоже ответ.
Политическая деятельность может осуществляться в органах исполнительной[источник не указан 221 день] (президент, премьер-министр, член кабинета министров) и законодательной власти (депутаты парламентов различных уровней, городских советов и др.), а также в качестве функционеров политических партий.Поскольку вы уводите разговор в сторону, мне неинтересно.
получив деньги от пукина сразу после коронации )))
но идиоты продолжают верить )))))) скрепы помогают )))
бутусов присутствовал и растрезвонил...
и свежую новость про выплату от газпрома тоже...
все есть на цензоре..)))
https://thebell.io/rublevyj-milliarder-zelenskij-ofshory-kvartiry-i-biznes/
Але тобі цього не зрозуміти
Все это кацапские социальные лифты
Може тому що не має ніяких доказів? Про таке ти не думав?
Вон хоть бы и поляки Онцилл наделают сколько надо, токо плати им деньги.
И весьма кстати вероятно, шо польская Онцилла будет дешевле, чем любой БТР наших заводов.
Проблема в том шо новая бронированная машина стоит дороже, чем Майбах, а в б'ютжеті ямка, поэтому приходится дедушкам с низкими зарплатами на ржавых станках Укроборонпрома ремонтирувать ржавые совеццкие БТРы.
А у що вірите ви? На підставі чого ваша віра з'явилась і чим вона доводиться? Телевізором?