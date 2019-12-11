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 Політика України, Суспільство
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Все про:Медведчук (426) Філарет (247) Епіфаній (202) ПЦУ (485)

 За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній

Оточення почесного патріарха Філарета сіє ворожнечу і ненависть.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз яскраво видно, що патріарх Філарет втратив, скажімо по-світському, ту команду, яку він мав, яку він створив. Потужну команду. Чому? Тому що керівник самостійно не завжди володіє всією ситуацією.

Часто патріарх Філарет, наприклад, приймав певні рішення, і ми, ті, хто оточували його, приходили, переконували, доводили, що він не правий. І він приймав цю думку. З часом. Його важко було переконати одразу в чомусь. У нього є така в характері впертість. Але, можливо, ця впертість і довела його до того, що він так примножив Українську православну церкву Київського патріархату. Тобто патріарх Філарет наполегливий, відданий, якщо він в чомусь переконаний, то він буде йти до кінця. Він молитовник, він постійно звершує богослужіння, скромний в побуті. Але, на жаль, як зараз всі констатують, що будучи скромним у побуті, він не скромний у тому, що стосується владних амбіцій. І це зараз яскраво видно. Але патріарх, можливо, вже розуміє всередині, що вороття не буде, що він залишився практично сам. Але от така риса характеру, його впертість, не дозволяє йому переглянути свої погляди і змиритися з більшістю, з абсолютною більшістю", - розповів Епіфаній.

"Я б сказав, що 98 чи 99 відсотків архієреїв ПЦУ залишилися одностайними щодо його "відходу", всі хочуть зберегти єдність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дякую, що не викинули на вулицю", - Філарет відповів на створення в ПЦУ місії для забезпечення положення почесного патріарха

Весь православний світ споглядав, чи нам це вдасться. І ми зберегли єдність, розколу як такого не відбулося. До цього часу почесний патріарх Філарет є в складі Православної церкви України, його місце на Синоді – кожен може пересвідчитись – і до цього часу очікує на його повернення.

Тобто він зараз самоізолювався в складі Православної церкви України", - резюмував Епіфаній.

"І в зв'язку з повною ліквідацією Київської патріархії було прийняте одностайне рішення Священним синодом, що у зв'язку з тими заслугами, які почесний патріарх Філарет має перед Українською православною церквою, ми пожиттєво залишаємо йому резиденцію на Пушкінській, 36.

Собор Володимирський також пожиттєво залишається за ним, де він має можливість звершувати богослужіння, а також утримання, ті надходження, які від Володимирського собору на рівні пожертв і т.д.

Але для подальшого існування потрібно мати юридичну особу. І тому ми пропонуємо створити патріаршу місію. Але це відбудеться тільки з його згоди.

Ми йдемо на уступки, ми шануємо його, ми проявляємо до нього християнську любов. Почесний патріарх часто декларує, що його хочуть "викинути на вулицю". Це не відповідає дійсності і це – неправда. Ніколи ні в кого навіть не було подібної думки. Але на жаль, те оточення, яке зараз біля нього, сіє ворожнечу, сіє ненависть", - констатував Епіфаній.

Також читайте: Епіфаній: З окремими архієреями УПЦ МП спілкуємося. Їхній перехід до ПЦУ стане сюрпризом

"На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене. Він, можливо, цього не розуміє навіть.

Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один із них на Софійській площі – зібрали один і той самий мітинг спочатку на підтримку "112 каналу", здається, а потім "на захист" Героя України патріарха Філарета. Тут реально видно, що є зовнішнє втручання у ці справи", - резюмував Епіфаній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164666
 
   
 Топ коментарі
 
Вокруг каждого, более-менее значимого лица суетится шобло лизоблюдов, которое кормится от его щедрот, пользуясь его возможностями и авторитетом. Филарет - не исключение... Вот они-то, поняв, что их "хотелки" превышают возможности Филарета, и начали "говно в ступе толочь"... Кое-чего они уже добились - выбили у Епифания "кормное место" ... Однако, "аппетит приходит во время еды"... Да и Филарет не вечен. Помрёт - и всё... Так они решили у "медведчуковцев" выклянчить преференции, на будущее...
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Филарет полжизни был в РПЦ и УПЦ МП... И когда в 90-х года его не выбрал на пост московского патриарха, то от тут же стал "патриотом" и начал создавать себе церковь, что бы главным быть...
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Чем больше таких комментариев, тем больше нет уверенности в завтрашнем дне, не путать с дном, особенности языка. Вера в будущее является основой успеха, а тут ее нет, лишь раскол и не важно у кого большинство.
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Что не так?
Человек всегда срется за бабло и ништяки. Даже если этот человек - в платье, с бородой, размахивает руками и бормочет сказочки.
А какое будущее можид быть если Путин нас настолько ненавидит шо аж ботокс течет то?))
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козел та шо ж ти до людей пхаєшся зі своїми примітивними висерами та з жаргоном тупорилих москалів 60х років? За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8034 ТОБІ ж=шлємазлу=час вже вдавитися За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1314 За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7244
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ти себе вважаєш "людиною", та ще й "християнином"?

нє, ти просто класичний - один зі стада. якраз примітивний, бо все шо відрізняється від твоїх переконань = єретизм, чи як там попи верещать?
йди, хоча б, кілька тисяч попу дай на новий джипок За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4445
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А кто тя, Епифан, так "выстрелил" по служебной лестнице? А? "возлюби ближняка" и "прощай" - это не о тебе? А ты должен первым подавать пример.

\\\\\\\\\скромный в быту\\\\\\\\\\\\
+
\\\\\\\\\\\мы пожизненно оставляем ему резиденцию на Пушкинской, 36. Владимирский собор также пожизненно остается за ним, где он имеет возможность совершать богослужение, а также содержание, те поступления, которые от Владимирского собора на уровне пожертвований и т.д. Источник: https://censor.net.ua/n3164666\\\\\\\\\\

.......... сама "скромность" чо. За спиной Филарета играют пророссийские силы: люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2911

какие вы наглые, попы, один поп высрал даже "Боб дал нам мобильную связь".
Я чуть не обосрался от такой "скромности" попа.
Жгли и преследовали этих бедных ученых, не чураясь присваивать Бобу их изобретения(если тем удавалось чет изобрести то)
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Нажимайте "это не спам", а то "смиренные" заспамили.
кстати - еще 1 довод в пользу того какие они лицемерные. гаденько из под тишка "творят дела Косподнии" За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8651
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І за що це покарання козликам з прізвищами Бо рисів?" За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4165
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Ой, вы таки меня удивляе.те, на свою фамилию то смотрел?

аргументов - 0(ноль), только попоболь За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4182
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Теперь прокремлевские кгбешные попы и их холуи под крышей мыролюбной власти.
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Хто це тобі писав епіфашка таку єресь?Ти ж виставив себе ПО кидьком-тобі чітко сказали:"спасибі,що на вулицю не викинули",а ти смердиш "ліквідували упц","мітинги медведчука","проросійські сили".Весь світ знає,що таке UOC-Українська Православна Церква і хто її утворював,а ти з баригою дьячком МП 2009-го поросенком вирішив рейдернути упц через вселнського патріарха без помісної церкви,автокефалії реальної та визнання іншими помісними церквати,зчинили розкол,обман,єретиканство та внесли диявольщину в упц.
Як покараний небом був твій ПОП з другим терміном,так будеш покараний і ти за ці твої брехливі звинувачення.
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він сам собі "гріхи відпустить" і буде вічно грати на саксофоні Яхве За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 9146

а ми - "горітимемо вічно" За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5432
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крім тебе і подібних тобі тут покидьків немає
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И этот про агентов Кремля начал рассказывать...))) как-то не очень верится.
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Почитай розслідування Глєба Якуніна про зв'язки РПЦ і КГБ. Там багато є чого цікавого...
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Филарет всю свою жизнь создавал независимую ни от кого Церковь Украины!
И это есть Киевский патриархат на сегодня. Эта церковь не подчиняется ни Константинополю, ни Маскве.
Если бы Епифаний с Порошенко его не обманули с ПЦУ, то КП был бы ликвидирован.
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Филарет полжизни был в РПЦ и УПЦ МП... И когда в 90-х года его не выбрал на пост московского патриарха, то от тут же стал "патриотом" и начал создавать себе церковь, что бы главным быть...
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Патріарх Філарет під агентурних псевдом "Антонов" належав до групи верхівки керівництва РПЦ, яка перебувала під контролем КГБ . Так що тут дивуватися нічому.
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ой, типо любой поп априори - не лицемер, лжец и сребролюб то
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Якщо поп московський то за дуже незначним виключенням , а особливо верхівка РПЦ - то так і є. По свої суті практично знищена РПЦ в 1941 була відновлена сталіними вже як філіал спецслужби і такою являється по сьогоднішній день
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я кажу наступне на вереск віропітеків про Тутмаса:
ну береш ти бочку лайна, лиєш туди літр меду, їсиш і смієшся з кацапів шо лайно без меду жеруть

г*споди, але ж можна взагалі лайна не жерти, нє?
чи як наші віруни скавулять: Ой, ми кацапам "віру принесли"....
---- *****, а вони "вас" просили? Чи індіанці іспанців просили? вижили не всі - зараз маємо "атвєтку", наприклад - чо не так?
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Вокруг каждого, более-менее значимого лица суетится шобло лизоблюдов, которое кормится от его щедрот, пользуясь его возможностями и авторитетом. Филарет - не исключение... Вот они-то, поняв, что их "хотелки" превышают возможности Филарета, и начали "говно в ступе толочь"... Кое-чего они уже добились - выбили у Епифания "кормное место" ... Однако, "аппетит приходит во время еды"... Да и Филарет не вечен. Помрёт - и всё... Так они решили у "медведчуковцев" выклянчить преференции, на будущее...
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О ще один підлеглий агента російських спецслужб Порошенка згадав про Мендведчука.
І зовсім забув,а хто дав зелену вулицю на покупку трьох каналів ТБ в Україні куму путіна
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Беззаботный человек нерадением своим губит свою душу. Из-за любви к суетному, земному и временному он лишается наслаждения небесных благ; поставленный от Творца и Бога царем и господином всего, он делается рабом греха из-за мирских страстей (свт. Иоанн Златоуст)
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зачем ты тут цитируешь надписи в общественном сортире Вологды?
т.ворец это Путин?
Боб это Геркулес?
или что там нужно понимать в писанине обдолбанных писцов?
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ну я те сочувствую.
пожалуй, не буду на мову переходить в сраче с тобой, так как ты православный
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Порошенко з подібною риторикою продовжував залишатись панамським патріотом, а не українським... То ж коли Єпіфаній говорить про проросійські сили, я починаю сильно сумніватися в патріотичності самого Єпіфанія...
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ой, б*же, піп може бути патріотом тільки свого майна і рахунку в банку.
це як мусор - туди нормальний не піде.
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церковь- это бизнес и пошли вы все лесом
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В Украине беспрепятственно действуют агенты ФСБ. Фактически вся УПЦ МП-сеть агентов.
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В январе 91 стукнет, и не успокоится никак.
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