 За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз яскраво видно, що патріарх Філарет втратив, скажімо по-світському, ту команду, яку він мав, яку він створив. Потужну команду. Чому? Тому що керівник самостійно не завжди володіє всією ситуацією.
Часто патріарх Філарет, наприклад, приймав певні рішення, і ми, ті, хто оточували його, приходили, переконували, доводили, що він не правий. І він приймав цю думку. З часом. Його важко було переконати одразу в чомусь. У нього є така в характері впертість. Але, можливо, ця впертість і довела його до того, що він так примножив Українську православну церкву Київського патріархату. Тобто патріарх Філарет наполегливий, відданий, якщо він в чомусь переконаний, то він буде йти до кінця. Він молитовник, він постійно звершує богослужіння, скромний в побуті. Але, на жаль, як зараз всі констатують, що будучи скромним у побуті, він не скромний у тому, що стосується владних амбіцій. І це зараз яскраво видно. Але патріарх, можливо, вже розуміє всередині, що вороття не буде, що він залишився практично сам. Але от така риса характеру, його впертість, не дозволяє йому переглянути свої погляди і змиритися з більшістю, з абсолютною більшістю", - розповів Епіфаній.
"Я б сказав, що 98 чи 99 відсотків архієреїв ПЦУ залишилися одностайними щодо його "відходу", всі хочуть зберегти єдність.
Весь православний світ споглядав, чи нам це вдасться. І ми зберегли єдність, розколу як такого не відбулося. До цього часу почесний патріарх Філарет є в складі Православної церкви України, його місце на Синоді – кожен може пересвідчитись – і до цього часу очікує на його повернення.
Тобто він зараз самоізолювався в складі Православної церкви України", - резюмував Епіфаній.
"І в зв'язку з повною ліквідацією Київської патріархії було прийняте одностайне рішення Священним синодом, що у зв'язку з тими заслугами, які почесний патріарх Філарет має перед Українською православною церквою, ми пожиттєво залишаємо йому резиденцію на Пушкінській, 36.
Собор Володимирський також пожиттєво залишається за ним, де він має можливість звершувати богослужіння, а також утримання, ті надходження, які від Володимирського собору на рівні пожертв і т.д.
Але для подальшого існування потрібно мати юридичну особу. І тому ми пропонуємо створити патріаршу місію. Але це відбудеться тільки з його згоди.
Ми йдемо на уступки, ми шануємо його, ми проявляємо до нього християнську любов. Почесний патріарх часто декларує, що його хочуть "викинути на вулицю". Це не відповідає дійсності і це – неправда. Ніколи ні в кого навіть не було подібної думки. Але на жаль, те оточення, яке зараз біля нього, сіє ворожнечу, сіє ненависть", - констатував Епіфаній.
"На жаль, за спиною почесного патріарха Філарета, я думаю, що він цього не усвідомлює, грають деякі проросійські сили. Були дослідження, можливо, ви бачили, де явно і відкрито люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене. Він, можливо, цього не розуміє навіть.
Ну якщо проводяться реально мітинги, проплачені проросійськими силами. Один із них на Софійській площі – зібрали один і той самий мітинг спочатку на підтримку "112 каналу", здається, а потім "на захист" Героя України патріарха Філарета. Тут реально видно, що є зовнішнє втручання у ці справи", - резюмував Епіфаній.
Человек всегда срется за бабло и ништяки. Даже если этот человек - в платье, с бородой, размахивает руками и бормочет сказочки.
А какое будущее можид быть если Путин нас настолько ненавидит шо аж ботокс течет то?))
нє, ти просто класичний - один зі стада. якраз примітивний, бо все шо відрізняється від твоїх переконань = єретизм, чи як там попи верещать?
йди, хоча б, кілька тисяч попу дай на новий джипок
\\\\\\\\\скромный в быту\\\\\\\\\\\\
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\\\\\\\\\\\мы пожизненно оставляем ему резиденцию на Пушкинской, 36. Владимирский собор также пожизненно остается за ним, где он имеет возможность совершать богослужение, а также содержание, те поступления, которые от Владимирского собора на уровне пожертвований и т.д. Источник: https://censor.net.ua/n3164666\\\\\\\\\\
.......... сама "скромность" чо.
какие вы наглые, попы, один поп высрал даже "Боб дал нам мобильную связь".
Я чуть не обосрался от такой "скромности" попа.
Жгли и преследовали этих бедных ученых, не чураясь присваивать Бобу их изобретения(если тем удавалось чет изобрести то)
кстати - еще 1 довод в пользу того какие они лицемерные. гаденько из под тишка "творят дела Косподнии"
аргументов - 0(ноль), только попоболь
Як покараний небом був твій ПОП з другим терміном,так будеш покараний і ти за ці твої брехливі звинувачення.
а ми - "горітимемо вічно"
И это есть Киевский патриархат на сегодня. Эта церковь не подчиняется ни Константинополю, ни Маскве.
Если бы Епифаний с Порошенко его не обманули с ПЦУ, то КП был бы ликвидирован.
ну береш ти бочку лайна, лиєш туди літр меду, їсиш і смієшся з кацапів шо лайно без меду жеруть
г*споди, але ж можна взагалі лайна не жерти, нє?
чи як наші віруни скавулять: Ой, ми кацапам "віру принесли"....
---- *****, а вони "вас" просили? Чи індіанці іспанців просили? вижили не всі - зараз маємо "атвєтку", наприклад - чо не так?
І зовсім забув,а хто дав зелену вулицю на покупку трьох каналів ТБ в Україні куму путіна
т.ворец это Путин?
Боб это Геркулес?
или что там нужно понимать в писанине обдолбанных писцов?
пожалуй, не буду на мову переходить в сраче с тобой, так как ты православный
це як мусор - туди нормальний не піде.