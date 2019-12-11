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 Політика України
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Все про:Єврокомісія (304) Крим (6892) санкції (2421) Євросоюз (2712)

 Євросоюз і Україна обговорили санкційну політику щодо окупованого РФ Криму

10 грудня в Брюсселі Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної анексії Криму та Севастополя. Це була сьома така зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в повідомленні Європейської служби зовнішніх дій.

ЄС та Україна надали оновлені довідки про свою відповідну політику щодо Криму та Севастополя, зокрема обмежувальні заходи.

Сторони також обговорили безпеку та ситуацію з правами людини на півострові. Крім того, учасники звернули увагу на співробітництво на міжнародних форумах та питання міжнародного права.

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він залишається прихильним повністю реалізовувати свою політику невизнання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами на окупованому Росією півострові, - МЗС

Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішніх дій та Європейської комісії та представників українського уряду.

Як очікується, європейські лідери на саміті в Брюсселі в грудні дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США погодили військовий бюджет на 2020 фінансовий рік (почався 1 жовтня) у розмірі 738 мільярдів доларів, який передбачає санкції щодо "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164665
 
   
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Чавити гадів санкціями і судовими позовами.
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Саммит саммитом, а про санкции забывать не следует.
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Санкції повинні бути не лише по відношенню до Криму, а й повідношенню до всього кацапстану. Тоді з них буде якийсь тотк. А давмюити санкціями лише військову базу немає змісту.
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Щось не чути щоб новиє ліца застосовували санкції проти окупації Криму. Голобородько на екранах запаребріка це і є санкції?
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