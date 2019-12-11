 "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть РосЗМІ.

Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту до Вашингтона 10 грудня де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео.

"РФ розраховує, що Зеленський буде слідувати передвиборчим обіцянкам і зупинить війну на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною.

Зі свого боку держсекретар США Майк Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту нагадав Лаврову, що Крим належить Україні.