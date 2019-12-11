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 Політика України
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Все про:війна (1557) Зеленський (3790) Лавров (493) Донбас (12645) Помпео (169)

 "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що розраховує, що президент України Володимир Зеленський зупинить війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть РосЗМІ.

Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту до Вашингтона 10 грудня де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео.

"РФ розраховує, що Зеленський буде слідувати передвиборчим обіцянкам і зупинить війну на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною.

Зі свого боку держсекретар США Майк Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту нагадав Лаврову, що Крим належить Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164664
 
 
 Топ коментарі
 
Як Зе зупинить війну, якщо це може зробити лише росія?
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Зачем цитировать это животное?
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Звичайно! Зеленський- він як актриса з німецьких фільмів для дорослих. Завжди готовий з будь-якого боку і в будь-якій кількості.
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Какое отношение к бюджету имеет его недвижимость? У него есть фабрика Карла маркса или ленинская кузня, отжатые за копейки у государства? Все, что вы можете ему предъявить- это хриплый голос или номера из квартала. То ли дело порошенко , который завяз в офшора, роттердамах, в котлах и договорняках. Президента можно упрекнуть в неопытности, но никак не в коррупции или работе на рф.
А вы здесь развели незнамо что.

Почему Зе лично принял для себя решени5 и стал президентом? Да потому что задолбало. Потому что подумал, кто , если не я. И я его понимаю.

И все у нас будет классно. Или вы думаете просто так, без воли на то Господа - клоуны становятся президентами? Подумайте в следующий раз , прежде чем писать свои выдумки
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У Порошенка на офшорному рахунку було 3000 доларів. Рошен сплачує податки в бюджет України.
У Зеленського на Кіпрському офшорі 45 000 000 доларів. Він жодного разу не платив податки в Україні.
А презом він став не дякуючи Богу, а завдяки брехні на каналі Г+Г та серіалу про Голобородбка на лісапєті.
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Не смешите мои тапки. У порошенко оффшор по всему миру. Даже на продаже кузни он умудрился не платить налоги.
Про брехню, кто бы говорил- сравнили кино студии квартал и , например, ато за неделю и доллар по десять от порошенко
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Та невже?

Не актуально, а фактично:
1 Президент - блаЗЄнь та профан в сфері держ. управління (сподіваюсь поки що)
2 Оточення - профани, прожжені аферисти та неприховані вороги країни

3 Дії - руйнація незалежності, суверенітету та економіки країни
То як повинно ставитися до т.зв. президента?
А щодо образи т.зв. президента, це лише прояв зневаги. Він то цензор не читає.

А тепер лірика.
Коли в минулому блазень сідав на трон, то не ставав королем а залишався блазнем. Так і зараз, З божої волі чи через його недогляд, блаЗЄнь зайняв посаду президента нашої країни, але так і залишається блазнем. Цілком можливо, що колись він стане Президентом, але на зараз він просто блазень на посаді президента.
Далі
"Которий не замазан ..." - Так це не його заслуга. До травня 2019-го блаЗЄнь не мав ніякого відношення ні до держуправління, ні до бюджету, ні до армії. Але "Короля грає свита", а світа в нього (богдани там різні, козаки) замазані по самі вуха.
Щодо "прекратить войну", то вона зупиняється лише у 2-х випадках - перемога чи поразка. Всі його зусилля "прекратить войну" ведуть до поразки .
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А в чем этот шутка была неправдой, когда еще при Кучме (и после нгего) наши правители подмахивали поочередно то Москве, то Западу?
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Яких обирали, такі і підмахували. Зараз обрали нового підмахальщика.
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Ви так часто у всіх про це запитуєте, що я починаю підозрювати у вас параноїдальну форму головного педикульозу ... 😷
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Ты смотри, конь печальный еще и стебается.
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российский лентач тем временем прикалывается
"РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 6757
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Заживете,після об"эднання з ****** у колінно-локтевій позі.
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Конечно остановит! Только надо создать вам гнидам ордынским столько проблем на вашей засраной территории что б у вас была жопа-вава!
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Не, это не к зерадеру, он такое не умеет. Кстати, что там за "штовханиниа", которую в Париже устроили Баканов и Ермак прямо на глазах Скомороха?
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" в Донбассе", - Лавров"
І на Украине.
Почуйствуйтє особливості вялікорускога нарєчія.
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Кто нибудь может объяснить какой статус путлера в "нормандской четверке" - он кто третейский судья, свидетель, или может потерпевший?
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уже да. вазелин назвал войну "конфликт в Украине" который "надо остановить". фактически он подтвердил слова ***** про "настамнет"
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Ще пів року тому, був стороною конфлікту, загарбником. Коли "велічайших із ******** правителей" просить його вплинути на "повстанців", тим самим визнаючи війну в Україні "громадянським конфліктом", то пуйло перетворюється в одного з посередників, безневинно постраждавших від санкцій
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Так виглядає , що потерпілий ! Губки надуті , всі кругом винуваті , що параша напала на Україну !!! "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 6088
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Не лише Лавров на це розраховує. "Найкращий преЗЕдент Всесвіту" також упевнений, шо йому це вдасться зробити. Бо ж ***** і мРазєя тут ні до чого...

"РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 1193
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Парадокс! В Украине идет гражданская война, но миротворцев в Бамбас не хочет в пускать рашка.
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да, действительно, здоровой человеческой логике не поддается...
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За 100 лярдов баксов, Беня еще и не такое ляпнуть может...
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вони обіцяють припинити збройний конфлікт, якщо ми повернемось в лоно росіскої імперії.
тоді дійсно припиниться війна, бо нами знову керуватимуть з моцкви.
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ї хіба зупинять дрімаючі Юзік, Сівоха і Стефанчук "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 5329
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Зеленський може зупинити війну, тільки припинивши супротив, капітулювавши. Саме на це сподівається лавров
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гордитесь Зебилы уже пропагандоны его приглашают и хвалят -
Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на слова президента Владимира Зеленского, что он в Украине не бывает, но постоянно о ней говорит. Соловьев напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.
Источник: РИА Новости
Детали: Также Соловьев предложил Зеленскому сделать с ним интервью.
Пропагандист Кремля пригласил украинского президента посетить Донецк.
По его словам, российский лидер, в отличие от украинского, думает о людях, о чем говорил во время "нормандского саммита".
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вже в гості напрошується ?
уявіть, якщо зЕ дозволить отій всій кацапобратії їздити в Україну
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Не здивуюся якщо його пустять і зебіл дасть інтервью і скаже свое короне "у меня корона не упадет"а ті відчули що клоун поплив та й ще зебіл почав торугуватми на крові з агрессором і Roshen в Ліпецку можна вважати тему закритой і не актуальной що докоряли пороху навіть після закриття заводу
Новий президент вирішив торгувати медіапродуктом під час війни з Мордором з серіалом слуги народу на рос ТНТ
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Про Лаврова уже сказки пишут?! А может и не сказки, судя по фамилии автора?!Такая книга сущесвует и это не прикол "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 3631 "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 4293
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Зє!біли?
Вам набрехали, що "нужна проста пєрєстать стрєлять".
Вас надурили!
Ви повірили єврейській брехні, що війна триває тому що на нії наживається Порошенко.
Повірили і обрали президентом брехуна-єврея!
Як ви тепер збираєтеся виправити те, що накоїли?
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Слушала на днях прения кандидатов в депутаты Словакии. На вопрос " может ли мадьяр быть президентом Словакии , кандидаты ответили, шо У МАДЬЯР ЕСТЬ СВОЯ СТРАНА , пусть там и становятся президентами. А на словацкой земле булет только словак"
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Єврей може бути президентом лише в Ізраїлі! Українці мають запровадити етнічну квоту пропорційну до складу населення в управлінні країною (до речі саме так зробили і Ізраїлі). Виходячи з кількості жидів - 0,1% в ВР має бути 1/2 депутата-єврея, а про роботу в Кабміні де корумповані жидобільшовики крадуть поколіннями (66% персоналу!!!) аж гай гуде, жиди мають забути назавжди... Вам не соромно жити в піджидковій Україні? "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 8459
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Ля вруша, шойга и ***** будут с интересом наблюдать, как Зе будет пытаться в одностороннем порядке прекратить войну.
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Что там у них стряслось, что Лаврова с поводка спустили?
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Лошадка! Ты кокса обнюхался? Открою тебе страшную тайну, только т-сс!
(тихо!) мы знаем, что на бамбасе ЕСТЬ срусские...😜
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РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну в Донбассе на условиях Путина!?????
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для остановки войны есть только два пути
-капитуляция украины
-капитуляция россии
моника уже выбрал
правку конституции, формулу, и прямой договор на поставку газа(зачетного)
а вы выбрали?
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Перший раз чую, що президенти угоди на кінопрокат підписують.
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Valery Avdasew


Это российско-украинская война. Начала её Россия. И остановить может только Россия. Но последняя ничего не делает, чтобы прекратить войну. Напротив, кремлевские агрессоры продолжают лгать.
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зупинять ж*доліліпука ЛИШЕ сануції та СПІЛЬНИЙ СПРОТИВ пропукінському фашизму ВСЬОГ СВІТОВОГО СУСПІЛЬСТВА. марення про те що "фашист пукін станєт добрим" і зупинеться в своїх забаганках -ДУРНЯ пропагандистська "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 5913
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ОФУЕТЬ! БУБОЧКА и снаряды из раши в гумконоях привозит? Через контролируемую рашей границу😀😀😐
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Чтобы остановить войну - нужно надежно закрыть границу с рашей. Так шо ЛОШАДЬ , убирайте своих с украинской границы
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Моя точка зрения в точность.
Надолбы, ров, колючая проволока, патрули, и очень много злых собак.
Забор такой, чтобы уголовная нечисть в Украину не просочилась "ни тушкой, ни чучелком".
Как между Южной и Северной Кореей.
Лет на 50 минимум, пока это поколение, просившее "Путин, введи", не перемрет.
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Зачем такого красивого человека сравнивать с бледнолицем ублюдком?
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Лошадь упоротая, останавливает войну тот, кто её начал и оккупировал территория
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И начнёт в Крыму, где началось там и должно кончиться, а отвод войска оккупантов должен быть параллельный как на Донбассе, так по километрам( 1 к 1000) и в Крыму,а на эти километры должно заходить Украинское войско.И валтите московиты с украинской Кубани
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А на Кубани нужно сделать украинскую автономию с особым статусом
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НА Донбасе, НА Московии
Чмо мокшанское
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лавров использует частичку "В" чтобы выделить обособленный статус Донбасса претендующего на независимость, но НА Украине, чтобы сказать что в данный момент эта территория управляется из Госдепа США.
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******* запам'ятайте:
Сторона війни одна. І вона не на Банковій і не на Донбасі. Вона в Кремлі. Москва і далі буде нас вбивати. Всіх, без розбору - і всіх тих посіпак ворога, чиїм завданням було нас роззброїти, теж. Треба позбутися ілюзій щодо Московії. Вона була завжди загарбником, окупантом земель України, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Світ, Європа, ОБСЄ, ПАРЄ тільки не хоче цього помічати вони агенти Кремля, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі. Ми тільки самі зможемо себе захисти, ворогів треба знешкоджувати так як Їзраїль любими методами і в любому місці. Слава Україні! Смерть ворогам!
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Так, любими методами і в будь-якому місці. З російськими нацистами і терористами тільки так і треба діяти.
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Ларвата в това време е дал заповед:

Массированные обстрелы позиций ВСУ армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
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Це завдяки новій проросійській владі!!!
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"Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают", - сказал АС Пушкин.

Это относится и к Лаврову, и к ЗЕбобикам.

С покращеннем вас, ЗЕбобики, вот вам "понижение" тарифов:
"Очередное административное повышение цен на ресурсы первой необходимости от режима Зеленского. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрила повышение с 1 января 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии. Ориентировочное подорожание электроэнергии 8-11%. Мы посвятим отдельное сообщение после окончания работы над этим экономической группы. " (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
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Самая большая мокшанская мулька, возмущение тем что Украина сопротивляется на єто направлено все и пропаганда особенно, если б Украина вместо теперешних 30 убитых в месяц мокшан убивала бы 300 за мир бы выступало )(уйло.
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Войну начали: путло-ху*ло, лавров-мудак, шойгу-гандон и прочие рашистские свинособаки. Украинцы защищают свои территории, своих людей, своё достоинство (коего у свинособак никогда не было). Так что, лошадь Лавруха, твое место только в стойле (настоящих лошадей прошу не обижаться).
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Кто правит миром? Украина!)


Всеволод Чаплин
@ChaplinVA
·

Отстранение России от Олимпийских игр на 4 года - результат тонкой и эффективной работы украинских спецслужб.
Это месть Украины за Крым, Донбасс и арест украинских судов в конце 2018 года.
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еще один такой стол с пустотой, то Зе надо будет себя отстаивать, а не мир на Донбассе и не погоня за Порошенко.
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Ая Лично считаю, что путин и его окружение - это банда терористов !!!! ЭТО УБИЦЫ! КОТОРЫЕ БЛАГОДАРЯ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ И ЕЕ РЕСУРСАМ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ БЕЗНАКАЗАННО!!!!
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Не, ху#ло и его банда двойников - это исполнители воли тайного мирового правительства, которое выкачивает все ресурсы из раськи и обогащается благодаря молчаливому согласию расейскага быдло-населения. Хабад рулит миром!
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Может быть по Вашему рецепту лучше предложить Пукину убрать свои войска из территории Украины и заплатить репарации?
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Порошенко також обіцяв за два тижні війну закінчити, та Росія внесла корективи. Те ж саме і з Зеленським. Бо це залежить від могутнього агресора, який напав і стріляє та руйнує, скільки хоче. Віддасте йому Донбас, він нападе на Харків, Одесу, відбере Чорне море. Недаром, один кацап на Донбасі у 1991-році сказав мені: "А зачем Украине Морской флот"? І це все тому, що вибираємо до влади слизняків, які, бачте, бояться кров пролити, хоч гібридною війною і зрадницьким командуванням пролито вже багато народної крові, а воз і нині там.
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Окупант агресор хоче відмити своє тисячолітнє кредо "катсап"-кат головоріз? Не вийде-ху"ло і в Африці-ху"ло!
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Т.е. не ********* должна войну останавливать, а Украина, которая воюет в Ростове и в Воронеже?! "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 7246
Да, зебилы, правда же?!
- "пироста пиристать стрилять, голубьмира, дахаварица пасиридини"...Бууаааа... "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 5317
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Війну "в Донбассе" може закінчити тільки одна людина. І це не Зеленський. Ім"я цієї людини милозвучно лунає в пісні з приспівом "...ла-ла-ла-ла...".
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Точка зору "пересічних" які стверджують що "лише Росія може припинити війну в Україні" абсолютно помилкова. Україна повинна не чекати "милості" ***** і **********, а натомість активно знищувати окупантів і підривати міць ********** всіма доступними засобами. Саме так роблять кацапи! - у нас вибухають склади, гинуть очільники боротьби з кацапами, щодо нас кацапи застосовують всі види диверсій (військові, економічні, інформаційні, дипломатичні, тощо), катують та вбивають захоплених полоненних і викрадають людей з України... Немає такого злочину який не готові здійснити кацапи по відношенню до українців. Нас, безумовно, обмежує ряд законів та договорів, але війна ГІБРИДНА. Тобто ми маємо творити адекватну відповідь запропонованими нам кацапами засобами. Звідси, оккупант ***** звільнив нас від химери "братського народу". І памятати що найкращий спосіб помститися заздрісному кацапу це жити краще за нього і посилати їх всіх на фуй!
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Война с раиссей не есть зло, но спасение
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Вроде бы как в Украине интернет еще не прикрыли....Какой смысл спрашивать воюет-ли РБ или нет?)
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Мапа з розселенням українців по світу

Укладена вона 1920 року Георґом Гасенком у Відні.

"РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 1351

Найбільше українців у той час жило на території ******** України, включно з Кримом та Кубанню. На Кавказі, Кубані, Далекому Сході та в Сибіру частка українців складала 50-90%.

Зелений Клин на Далекому Сході на дві третини складався з українських переселенців, за ними йшли корейці, росіян менше 10%. Поміж 690 тисяч жителів Приморщини 607 тис. складали українці. Це підтверджує Вікіпедія.

За 1821-1915 роки з території Австро-Угорщини та Рос. імперії лише до США емігрувало 7,4 млн громадян, 1,2 млн з яких вказані в документах українцями.

І наостанок: у 1920 році Гасенко оцінював приріст українців у 2% щорічно та очікував, що 1962-го року українців буде рівно 100 мільйонів, французів мало бути 70 млн, росіян - 96 млн.
Назар Токар
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Унылая лошадь из мидовского стойла выгребной ямы-********* покушал несвежего овса и ржет всякую херню. Разве Украина начала эту войну?! Война закончится или когда сдохнет карликовый рашенфюрер-педофил и падёт режим рашизма в засРашке или когда наша армия остановится на развалинах паскудного кремля. А унылой лошади хочется посоветовать, чтобы поменьше валял нечёсанную пьяную машку захерову, последних мозгов лишился, старый идиот
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