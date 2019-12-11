 "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть РосЗМІ.
Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту до Вашингтона 10 грудня де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео.
"РФ розраховує, що Зеленський буде слідувати передвиборчим обіцянкам і зупинить війну на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною.
Зі свого боку держсекретар США Майк Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту нагадав Лаврову, що Крим належить Україні.
А вы здесь развели незнамо что.
Почему Зе лично принял для себя решени5 и стал президентом? Да потому что задолбало. Потому что подумал, кто , если не я. И я его понимаю.
И все у нас будет классно. Или вы думаете просто так, без воли на то Господа - клоуны становятся президентами? Подумайте в следующий раз , прежде чем писать свои выдумки
У Зеленського на Кіпрському офшорі 45 000 000 доларів. Він жодного разу не платив податки в Україні.
А презом він став не дякуючи Богу, а завдяки брехні на каналі Г+Г та серіалу про Голобородбка на лісапєті.
Про брехню, кто бы говорил- сравнили кино студии квартал и , например, ато за неделю и доллар по десять от порошенко
Не актуально, а фактично:
1 Президент - блаЗЄнь та профан в сфері держ. управління (сподіваюсь поки що)
2 Оточення - профани, прожжені аферисти та неприховані вороги країни
3 Дії - руйнація незалежності, суверенітету та економіки країни
То як повинно ставитися до т.зв. президента?
А щодо образи т.зв. президента, це лише прояв зневаги. Він то цензор не читає.
А тепер лірика.
Коли в минулому блазень сідав на трон, то не ставав королем а залишався блазнем. Так і зараз, З божої волі чи через його недогляд, блаЗЄнь зайняв посаду президента нашої країни, але так і залишається блазнем. Цілком можливо, що колись він стане Президентом, але на зараз він просто блазень на посаді президента.
Далі
"Которий не замазан ..." - Так це не його заслуга. До травня 2019-го блаЗЄнь не мав ніякого відношення ні до держуправління, ні до бюджету, ні до армії. Але "Короля грає свита", а світа в нього (богдани там різні, козаки) замазані по самі вуха.
Щодо "прекратить войну", то вона зупиняється лише у 2-х випадках - перемога чи поразка. Всі його зусилля "прекратить войну" ведуть до поразки .
І на Украине.
Почуйствуйтє особливості вялікорускога нарєчія.
тоді дійсно припиниться війна, бо нами знову керуватимуть з моцкви.
Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на слова президента Владимира Зеленского, что он в Украине не бывает, но постоянно о ней говорит. Соловьев напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.
Источник: РИА Новости
Детали: Также Соловьев предложил Зеленскому сделать с ним интервью.
Пропагандист Кремля пригласил украинского президента посетить Донецк.
По его словам, российский лидер, в отличие от украинского, думает о людях, о чем говорил во время "нормандского саммита".
уявіть, якщо зЕ дозволить отій всій кацапобратії їздити в Україну
Новий президент вирішив торгувати медіапродуктом під час війни з Мордором з серіалом слуги народу на рос ТНТ
Вам набрехали, що "нужна проста пєрєстать стрєлять".
Вас надурили!
Ви повірили єврейській брехні, що війна триває тому що на нії наживається Порошенко.
Повірили і обрали президентом брехуна-єврея!
Як ви тепер збираєтеся виправити те, що накоїли?
(тихо!) мы знаем, что на бамбасе ЕСТЬ срусские...😜
-капитуляция украины
-капитуляция россии
моника уже выбрал
правку конституции, формулу, и прямой договор на поставку газа(зачетного)
а вы выбрали?
Это российско-украинская война. Начала её Россия. И остановить может только Россия. Но последняя ничего не делает, чтобы прекратить войну. Напротив, кремлевские агрессоры продолжают лгать.
Надолбы, ров, колючая проволока, патрули, и очень много злых собак.
Забор такой, чтобы уголовная нечисть в Украину не просочилась "ни тушкой, ни чучелком".
Как между Южной и Северной Кореей.
Лет на 50 минимум, пока это поколение, просившее "Путин, введи", не перемрет.
Чмо мокшанское
Сторона війни одна. І вона не на Банковій і не на Донбасі. Вона в Кремлі. Москва і далі буде нас вбивати. Всіх, без розбору - і всіх тих посіпак ворога, чиїм завданням було нас роззброїти, теж. Треба позбутися ілюзій щодо Московії. Вона була завжди загарбником, окупантом земель України, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Світ, Європа, ОБСЄ, ПАРЄ тільки не хоче цього помічати вони агенти Кремля, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі. Ми тільки самі зможемо себе захисти, ворогів треба знешкоджувати так як Їзраїль любими методами і в любому місці. Слава Україні! Смерть ворогам!
Массированные обстрелы позиций ВСУ армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
Отраду старцам подают", - сказал АС Пушкин.
Это относится и к Лаврову, и к ЗЕбобикам.
С покращеннем вас, ЗЕбобики, вот вам "понижение" тарифов:
"Очередное административное повышение цен на ресурсы первой необходимости от режима Зеленского. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрила повышение с 1 января 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии. Ориентировочное подорожание электроэнергии 8-11%. Мы посвятим отдельное сообщение после окончания работы над этим экономической группы. " (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
Всеволод Чаплин
@ChaplinVA
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Отстранение России от Олимпийских игр на 4 года - результат тонкой и эффективной работы украинских спецслужб.
Это месть Украины за Крым, Донбасс и арест украинских судов в конце 2018 года.
Да, зебилы, правда же?!
- "пироста пиристать стрилять, голубьмира, дахаварица пасиридини"...Бууаааа...
Укладена вона 1920 року Георґом Гасенком у Відні.
Найбільше українців у той час жило на території ******** України, включно з Кримом та Кубанню. На Кавказі, Кубані, Далекому Сході та в Сибіру частка українців складала 50-90%.
Зелений Клин на Далекому Сході на дві третини складався з українських переселенців, за ними йшли корейці, росіян менше 10%. Поміж 690 тисяч жителів Приморщини 607 тис. складали українці. Це підтверджує Вікіпедія.
За 1821-1915 роки з території Австро-Угорщини та Рос. імперії лише до США емігрувало 7,4 млн громадян, 1,2 млн з яких вказані в документах українцями.
І наостанок: у 1920 році Гасенко оцінював приріст українців у 2% щорічно та очікував, що 1962-го року українців буде рівно 100 мільйонів, французів мало бути 70 млн, росіян - 96 млн.
Назар Токар