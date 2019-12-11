EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  8007  89
Все про:Зеленський (3790) пропаганда (1283) Донбас (12645) Соловйов (29)

 Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька

Російський пропагандист Володимир Соловйов відповів на запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Донбас. Коментар прозвучав у його програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це передає "РИА Новости" в середу, 11 грудня.

Соловйов сказав, що йому заборонений в'їзд до України і запропонував Зеленському зробити з ним інтерв'ю.

Російський пропагандист запросив українського президента відвідати окупований Донецьк. За його словами, російський лідер, на відміну від українського, нібито думає про людей, про що говорив під час нормандського саміту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив кремлівського пропагандиста Соловйова на Донбас: Туфлі Brioni не забрудните

Також Соловйов оприлюднив у своєму Instagram фото в кросівках - це була своєрідна відповідь на іронічні слова Зеленського про страх забруднити в Україні туфлі бренда Brioni.

"Жодного Бріоні!" - підписав свою фотографію пропагандист.

Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька 01

Раніше Володимир Зеленський на пресконференції після саміту нормандської четвірки в Парижі запросив Соловйова на Донбас.

"У Станиці Луганській, у Петрівському, в Золотому, де ми розводили війська, я приїжджав і говорив з жителями окупованого Донбасу, які працюють... квартира у них на окупованій частині, а працюють вони в школі у нас, в Україні, або навпаки. Ви приїжджайте, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товариш Соловйов (Володимир - російський пропагандист. - Ред.) - весело розповідає в Москві, що відбувається - а я завжди кажу, а ви приїжджайте прямо, що у нас відбувається, подивіться, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного. Я думаю, туфлі Brioni, або що там, не забрудните", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164663
 
 
 Топ коментарі
 
Вісті із-за поребріка: "Это саратовчанин Антон Филатов, ветеран армии РФ, вернулся с войны на Донбассе. Без ножки".
Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 523

 показати весь коментар
 
Зеля не может не трепать языком - кловун это навсегда
 показати весь коментар
 
Так жалко выглядит этот Соловьев при этом
Ему уже на РФ свои же наваляли, до этого. Не так давно был скандал (пару видео на Ютьюбе видела), Ургант там добавил. После песни БГ «Вечерний м...звон» началось.

Короче, сделали из него посмешище ещё до.

Но, видимо, ему мало.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зе не вздумай балобонить с этим чудом. его место на .....
 показати весь коментар
 
 
Зеля не может не трепать языком - кловун это навсегда
 показати весь коментар
 
 
Все равно на тебя, мокшанский зомби, коллега лалалалки
 показати весь коментар
 
 
Ну раз такие крайности, если ты не любишь клоуна, то ."лижешь шоколадный зад.", тогда уж признайтесь честно, что вам нравится клоунский зад!!!
 показати весь коментар
 
 
Тебе даже не хватает ума понять, что кроме порохоботов и зебилов есть нормальные люди.
 показати весь коментар
 
ЗЕ НЕ ДЕЛАЙ ЧЕСТИ этой соловьиной помойке.Это кгбшный недогебельс
 показати весь коментар
 
"Никакого Бриони!"______________приезжай в Украину - мы тебе белые лапти купим!
 показати весь коментар
 
 
Вісті із-за поребріка: "Это саратовчанин Антон Филатов, ветеран армии РФ, вернулся с войны на Донбассе. Без ножки".
Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 523

 показати весь коментар
 
 
это теперь вторую брионю будет на член свой одевать...
 показати весь коментар
 
 
Этим ублюдкам только дай повод, они развезут .авна на годы .
Президенту страны не стоит пачкаться об разговоры с таким дерьмом
 показати весь коментар
 
 
то ж президенту
а это клоун,что залез по недосмотру на президентское кресло
 показати весь коментар
 
 
Зе только упомянул мимолетом туфли Соловьева и обана уже на след день Соловьев уже помчался переобуваться

😁
 показати весь коментар
 
 
Натягнув туфлі фабрики "Большевичка". Мабуть з "Мосфільму" привезли.
 показати весь коментар
 
 
😁 да сейчас
Это для лохов «все российское», себя-то эти пропагандоны не обижают

Маленький домик, русская печка,
русские книги и русская свечка.
Странного в этом что здесь такого?
Это дом Соловьев на озере Комо.
(с)
 показати весь коментар
 
 
Дятел Соловьиный помёт пригласил в Донецк.Смешно.Полупустой город,пешеходы на улице редкость.Автомобильных пробок не бывает,поскольку уехало треть населения.Что там смотреть?на шахту Засядько миллиардера Фимы Звягильского с тустым пузом?Лучше поехать в Хорватию и посмотреть как люди живут после распада Югославии.Дятел кремля.Езжай в Архангельск,там банда Путлера готовит Всемирную мусорную свалку из Московской области.Идиот
 показати весь коментар
 
 
"ни запачкаете", - сказал Зеленский.Источник:https://censor.net.ua/n3164663 Бубочка двоєшник.
 показати весь коментар
 
 
зацепи говно...пол месяца вонять будет...
опять же...почему преЗЕдент должен слушать журнашлюшку? еще пари заключи...артист
 показати весь коментар
 
 
Что и требовалось доказать: фильтруй базар кловун. Зеля все никак из этой роли не выйдет, безмозгло брякнул языком своим без костей невесть что и его опустили в г*го
 показати весь коментар
 
 
Мокша, о том как "Соловьев мощно мокнул Зеленского в говно» рассказывай на форуме Раша Тудэй.
Там может и поверят 😂
 показати весь коментар
 
 
Забыл с тобой, мокшанская ботвица, посоветоваться. А если не макнул, так пусть и едет, покажет, что там живут его лепшие братушки и что он крутой перец))
 показати весь коментар
 
 
После деоккупации от вас, кацапни, обязательно поедет
 показати весь коментар
 
 
Не наводи тень на плетень, ботва макшанская. Твоя ориентация всем тут предельно понятна, и потому ты всегда в спаме
 показати весь коментар
 
 
Кацап, если тебя привлекли какать на Зеленского, то это не значит, что тебя от местного порохобота не отличить.
Отличить.

И твои жалкие высеры что де Зеленский ляпнул языком про Соловьева не Бог весть что в очередной раз выдают в тебе кацапа. Зеленский сказал то, что знает каждый украинец: Соловьев - кремлевский пропагандон, который не был на Донбассе и не знает ситуацию там, зато свистит на ТВ и радио об этом.

Так шо на Рашу Тудэй с такими заявами. ➡️
 показати весь коментар
 
 
Кто Соловьев я без тебя и зели знаю, ботва запоребриковая. И не тебе, какунья, говорить тут про то, кого к чему привлекли. Зеля макнул себя сам, когда пригласил пропагандона, но молчит в тряпочку, когда его пригласили зеркально. Хотел показать, что тот без тестикул, а оказалось, что сам без них.
 показати весь коментар
 
 
Ой как кацапня взбеленилась

Шо выставили твоего Соловьева в очередной раз шутом? 😁 терпи. Дальше - больше.

Приглашать твой Соловьев может Зеленского только к себе на рф, а Донецк, мокша, это Украина. И не оккупантам там распоряжаться.

Усёк? Вот и отлично .
 показати весь коментар
 
Вот пусть Зеля в эту Донецкую "Украину" и поедет, попугайка мокшанская. А если трепло и тестикул нету, то и болтать нечего было.
 показати весь коментар
 
 
"- Приезжайте к нам на Колыму.
- Нет уж, лучше вы к нам приезжайте" (с)
 показати весь коментар
 
 
Зеленский говорил про открытость и прозрачность Украины, про незыблемость демократического курса развития.
Кусок говна - сливной бачок путинизма, военный преступник пытается на этом хайпануть. Думает, что он ровня в дискуссиях и интернет переписках с президентом Украины.
 показати весь коментар
 
 
Так жалко выглядит этот Соловьев при этом
Ему уже на РФ свои же наваляли, до этого. Не так давно был скандал (пару видео на Ютьюбе видела), Ургант там добавил. После песни БГ «Вечерний м...звон» началось.

Короче, сделали из него посмешище ещё до.

Но, видимо, ему мало.
 показати весь коментар
 
 
Они все там такие. У нас, кстати, такого .овна тоже хватает
 показати весь коментар
 
 
Да-да, Украина по свободе слова (есть такой международный рейтинг) в 2019 на 113-м месте. Раша - на 149-м.
 показати весь коментар
 
 
Дык, в рашке за посты в инете сажают, свобода слова!
 показати весь коментар
 
 
К сожалению аудитория "дождя, свободы, эхо, прогрессивных блогеров" слишком мала в сравнении с электоратом говноканалов.
Посмотрите допустим у Рыковцевой опросы на улицах Москвы - "путен россию с колен поднял и во внешней политике успехи огромные".
Путинизм = деградация + психическое помешательство всей страны.
 показати весь коментар
 
 
Я не смотрю ТВ вообще, кто такая Рыковцева не знаю 🙈
Раша-тв вообще не стоит смотреть имхо

А вот насчёт ютьюба я не согласна. Там просмотров немало, тех же молодых стендаперов, высмеивающих власть в РФ, тоже немало. И их смотрят, потому что новое поколение ТВ не очень. Да они и сами другие.

Смотрела недавно интервью Долгополова (российский комик) Дудю. Он вообще прямым текстом такие вещи задвигает, аж мурашки по коже.

Так что там целое поколение совершенно другое растёт.
 показати весь коментар
 
 
Это не ТВ - Радио Свобода, одна из ведущих. Youtube
 показати весь коментар
 
 
А ок, я стараюсь больше читать новости, а не смотреть.
Недавно читала анализ по ситуации в Керченском проливе, длиннющий аналитический пост на ФБ, с ссылками и пруфами и пришла в ужас, насколько новости искажали реальность.
 показати весь коментар
 
 
Но вы сами сказали про "новое поколение" - им ближе формат получения информации с визуальными раздражителями.
Дудь, у нас из беларусов Светлов (NEXTA) собирают миллионы просмотров. Так вот Светлов (политическая тематика, откровенная оппозиция режиму) - вынужденная иммиграция.
Дудь станет более внятным - просто убьют.
Критическая масса неприятия путинизма пока за горизонтом.
 показати весь коментар
 
 
Я Дудя почти не смотрю,вернее, вообще не смотрю
Но я знаю Долгополова, ну как комика.

Так вот новое поколение оно не «решительно противостоит режиму путена»
Оно просто другое
У них путен и поклонение ему вызывает не гнев и ярость, а недоумение и смех. Как бы это сказать, этот режим не может за них зацепиться, что ли. Это люди другого мышления уже.

А режим (любой режим) всегда держится на обычных людях.
 показати весь коментар
 
Да, просто проигнорировать теперь. И всё
 показати весь коментар
 
 
Неужели вы хоть на секунду подумали, что Зеленский вступит в палемику?
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, что нет . Но, думаю, что кто-то из команды поведется. Что тоже не камильфо
 показати весь коментар
 
 
Поведется - хороший тест будет на разжижение мозга.
 показати весь коментар
 
 
А чого Янелоху боятися? Там його лекторат. Він їм компенсацію, федералізацію. Для донецьких він національний герой, яких знищує Україну, як незалежну державу. Не здивуюсь, якщо втілиться ще один кацапський проект, і бубочка "прийме виклик" і попхається к "нашимлюдям"
 показати весь коментар
 
 
По большому счёту именно Соловьев и Киселев были назначены главными пропагандонами кремлевского рейха еще до Майдана,а это означает что нападение готовили еще при Витьке не сидевшем 2 раза.А письмо которое зачитал 4 марта 2014 года на СовБезе ООН Чуркин о вводе войск плешивого в качестве "помощи" доказывает хронологию событий так,что вторжение в Украину готовили намного раньше.Ситуация сложилась так,что плешивый думал крымский сценарий пройдет и в Донбассе.Но тут вмешался простой люд Украины, прямо с Майдана уйдя в тапочках и кроссовках защищать страну.Есть такая профессия,Родину защищать
 показати весь коментар
 
 
С 2004 после Оранжевой революции начался поток антиукраинской пропаганды в яры
Тогда же пошли все эти статьи что Украины как государства никогда не было, что украинский придумали в Австрии и прочий бред
 показати весь коментар
 
 
Це правда...десь з першого Майдану. Україну поливають брудом на рашистських зомбі-каналах з 2004 року. Постійно...про Україну тільки негатив, приниження, висміювання... хАхлятсько-малороська ЗеБільна більшість все це споживала без жодних сумнівів, та й зараз дивилась би з задоволенням та хрюканням, якби хоч трохи не зачистили інформаційний простір.
держава почала піклуватися інформаційною безпекою лише при Порошенко... вважаю, що в недостатній мірі. потрібна була війна, щоб хоч трохи щось зрозуміти туповатим зкацапленим хАхлам, та й то далеко не всім...
 показати весь коментар
 
 
Тот самый случай, когда можно сказать про рабсеянина-зассал. Ибо отделался невнятным бредом и убогой фоточкой.
 показати весь коментар
 
 
С рашей лучше не связываться и не обсуждать
 показати весь коментар
 
 
Защо изобщо комуникира Зе с убийците на украинци!

Или егото му,че ще се разбере с агресора, го кара и/или Кукловодите му КГБ като Богдан, Ермак, Коломойски, Портнов!
Вместо да повтаря, ДА КРЕЩИ -- да връщат Крим и че са убили над 13 000 украинци при агресията си вече 6 години!

Истината е:

Массированные обстрелы позиций ВСУ гибридной армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
 показати весь коментар
 
 
Украинский президент еще побивает в Донецке и не раз, а вот соловьиний помет никогда, ни в Киеве , ни в Донецке.
 показати весь коментар
 
 
...а винницковский-шапиро,типа "соловьёва" и далее запускает проплаченные ФСБ РФ "трели"..Действительно беспринципнейшая мразь...
 показати весь коментар
 
 
шмаркля - мудак и идиот, ежели опускается до общения с рашистскими сливными бачками и ублюдками-пропагандонами.
 показати весь коментар
 
 
На фоне общения с рашистскими пропагандонами, как они с Бодей улыбоны давят, очень показательно выглядит, как слуги уродов общаются с украинскими журналистами!
 показати весь коментар
 
 
Як не смішно, але своїм запрошенням цей рашистський пропагондон "спалив контору" . За версією ***** "ихтамнет", а тут така підстава від придворного шута 😃
 показати весь коментар
 
 
а шо этот еврейский певец русскаго мира под названием соловьиный помет решил что донецк этотуже рашка? не рано ли а изя? а чего ты л зельца на озеро Комо в Италию не приглашаешь?
 показати весь коментар
 
 
А також ніякої нерухмості в Італії
І ВНЖ італійського у нього також немає, то все казки від ФБК, а сам він величезний патріот на пару з Кисельовим, інфа 146%
 показати весь коментар
 
 
рашистские сливные бачки и пропагандоны максимум должны нюхать подмышки охраны, а не открывать рот при появлении украинских Президентов.

шмаркля, учись,. хотя, в 42 года, ежели идиот, то это навсегда...

Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 443
 показати весь коментар
 
 
Зеленской, как президент Украины пригласил кремлевского пропагандиста Соловьева посетить территорию своей страны - Донбасс. Он президент и он имеет право, его выбрала Украина. Кто такой кремлевский пропагандист Соловьев и какое он имеет отношение к Украине и Донецку. Почему он приглашает на оккупированную территорию Украины, в роли кого он выступает, в роли пропагандиста оккупантов. И как может какой-то безмозглый кремлевский пропагандист приглашать президента Украины в его страну, пусть даже оккупированную. И не стоит каждый раз России напоминать, что она оккупант и ее пропагандисты обычные бандиты. После всего этого цивилизованный мир не может нормально относиться к кремлевскому пропагандисту Соловьеву и к самой России.
 показати весь коментар
 
Не плутай виборців з країною Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 3993
А щодо "Он президент и он имеет право", то так, право він має, а мізків ні. Запросивши ворожого пропагандиста, блаЗЄнь став з ним на один рівень і надав йому право призначити місце і час зустрічі.
 показати весь коментар
 
 
В Луганске осталось меньше половины местных - уехали кто в россию, кто на подконтрольную территорию - в Украину. На их место приехали какие-то чурки из раши, так что возвращать местное население не получится - оно уже не местное
 показати весь коментар
 
 
кацапо-ордынские чурки, развязав войну, за копейки скупили отличные квартиры в Луганске и в Донецке, о которых в своей рассеянской перди не смели и мечтать...
Целый клич был среди них-тама у хАхлов отличные квартиры задаром почти! айда братва!
Обычная тактика Орды- у себя все загадили, перебираются на новое место, отжимая приглянувшееся и выдавливая местное население.
А после Голодомора кто понаехал? Кто в квартиры, в хаты украинцев позаселялся?

А что творится в Крыму? Сколько поперло из Алтая, Бурятии и прочего сраного Замкадья, из всяких рассеянских ******...
 показати весь коментар
 
это правда, у нас большинство квартир в доме занято уже людьми совершенно незнакомыми...
кто снимает, а кто и купил уже...
 показати весь коментар
 
 
Ну норм,че...Запутинского пропагандона Соловьева,который льет грязь на Украину-приглашает в гости клоун,временно исполняющий роль президента страны.Конченые оба.
 показати весь коментар
 
 
А чо, блаЗЄнь, слабо? Тільки хлопців для охорони не бери, вони не винні що ти блазень. Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 6244
 показати весь коментар
 
 
Так Зеленский на свою территорию приглашает "соловья кремлёвского", а "соловей" какое отношение имеет в Донецку? Это что - уже Россия?...
 показати весь коментар
 
 
Запросивши ворожого пропагандиста, блаЗЄнь став з ним на один рівень і надав йому право призначити місце і час зустрічі."Соловей кремлёвский" не запрошення у відповідь надіслав же.
 показати весь коментар
 
 
Пропагандист перетроллил клоуна, так что опять зашквар
 показати весь коментар
 
 
О, начался батл по троллингу между пропагандоном кремля и ставленником кремля. Пусть поговорят, может кто-нибудь из них что-то лишнее ляпнет, а нам будет лишняя информация.
 показати весь коментар
 
Зеленский Соловьёва упомянул, как собирательный образ этого мудачья, а тот уже королевский памперс на себя натягивать начал!
 показати весь коментар
 
 
Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 872

Типова, генетично обумовлена поза всіх російських пропагандонів : ноги трохи зігнуті в колінах, тулуб потужно нагнутий до переду, а рупор Кремля випучений до заду.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору