 Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це передає "РИА Новости" в середу, 11 грудня.

Соловйов сказав, що йому заборонений в'їзд до України і запропонував Зеленському зробити з ним інтерв'ю.

Російський пропагандист запросив українського президента відвідати окупований Донецьк. За його словами, російський лідер, на відміну від українського, нібито думає про людей, про що говорив під час нормандського саміту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив кремлівського пропагандиста Соловйова на Донбас: Туфлі Brioni не забрудните

Також Соловйов оприлюднив у своєму Instagram фото в кросівках - це була своєрідна відповідь на іронічні слова Зеленського про страх забруднити в Україні туфлі бренда Brioni.

"Жодного Бріоні!" - підписав свою фотографію пропагандист.

Раніше Володимир Зеленський на пресконференції після саміту нормандської четвірки в Парижі запросив Соловйова на Донбас.

"У Станиці Луганській, у Петрівському, в Золотому, де ми розводили війська, я приїжджав і говорив з жителями окупованого Донбасу, які працюють... квартира у них на окупованій частині, а працюють вони в школі у нас, в Україні, або навпаки. Ви приїжджайте, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товариш Соловйов (Володимир - російський пропагандист. - Ред.) - весело розповідає в Москві, що відбувається - а я завжди кажу, а ви приїжджайте прямо, що у нас відбувається, подивіться, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного. Я думаю, туфлі Brioni, або що там, не забрудните", - сказав Зеленський.