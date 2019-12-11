 Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це передає "РИА Новости" в середу, 11 грудня.
Соловйов сказав, що йому заборонений в'їзд до України і запропонував Зеленському зробити з ним інтерв'ю.
Російський пропагандист запросив українського президента відвідати окупований Донецьк. За його словами, російський лідер, на відміну від українського, нібито думає про людей, про що говорив під час нормандського саміту.
Також Соловйов оприлюднив у своєму Instagram фото в кросівках - це була своєрідна відповідь на іронічні слова Зеленського про страх забруднити в Україні туфлі бренда Brioni.
"Жодного Бріоні!" - підписав свою фотографію пропагандист.
Раніше Володимир Зеленський на пресконференції після саміту нормандської четвірки в Парижі запросив Соловйова на Донбас.
"У Станиці Луганській, у Петрівському, в Золотому, де ми розводили війська, я приїжджав і говорив з жителями окупованого Донбасу, які працюють... квартира у них на окупованій частині, а працюють вони в школі у нас, в Україні, або навпаки. Ви приїжджайте, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товариш Соловйов (Володимир - російський пропагандист. - Ред.) - весело розповідає в Москві, що відбувається - а я завжди кажу, а ви приїжджайте прямо, що у нас відбувається, подивіться, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного. Я думаю, туфлі Brioni, або що там, не забрудните", - сказав Зеленський.
Президенту страны не стоит пачкаться об разговоры с таким дерьмом
а это клоун,что залез по недосмотру на президентское кресло
😁
Это для лохов «все российское», себя-то эти пропагандоны не обижают
Маленький домик, русская печка,
русские книги и русская свечка.
Странного в этом что здесь такого?
Это дом Соловьев на озере Комо.
(с)
опять же...почему преЗЕдент должен слушать журнашлюшку? еще пари заключи...артист
Там может и поверят 😂
Отличить.
И твои жалкие высеры что де Зеленский ляпнул языком про Соловьева не Бог весть что в очередной раз выдают в тебе кацапа. Зеленский сказал то, что знает каждый украинец: Соловьев - кремлевский пропагандон, который не был на Донбассе и не знает ситуацию там, зато свистит на ТВ и радио об этом.
Так шо на Рашу Тудэй с такими заявами. ➡️
Шо выставили твоего Соловьева в очередной раз шутом? 😁 терпи. Дальше - больше.
Приглашать твой Соловьев может Зеленского только к себе на рф, а Донецк, мокша, это Украина. И не оккупантам там распоряжаться.
Усёк? Вот и отлично .
- Нет уж, лучше вы к нам приезжайте" (с)
Кусок говна - сливной бачок путинизма, военный преступник пытается на этом хайпануть. Думает, что он ровня в дискуссиях и интернет переписках с президентом Украины.
Ему уже на РФ свои же наваляли, до этого. Не так давно был скандал (пару видео на Ютьюбе видела), Ургант там добавил. После песни БГ «Вечерний м...звон» началось.
Короче, сделали из него посмешище ещё до.
Но, видимо, ему мало.
Посмотрите допустим у Рыковцевой опросы на улицах Москвы - "путен россию с колен поднял и во внешней политике успехи огромные".
Путинизм = деградация + психическое помешательство всей страны.
Раша-тв вообще не стоит смотреть имхо
А вот насчёт ютьюба я не согласна. Там просмотров немало, тех же молодых стендаперов, высмеивающих власть в РФ, тоже немало. И их смотрят, потому что новое поколение ТВ не очень. Да они и сами другие.
Смотрела недавно интервью Долгополова (российский комик) Дудю. Он вообще прямым текстом такие вещи задвигает, аж мурашки по коже.
Так что там целое поколение совершенно другое растёт.
Недавно читала анализ по ситуации в Керченском проливе, длиннющий аналитический пост на ФБ, с ссылками и пруфами и пришла в ужас, насколько новости искажали реальность.
Дудь, у нас из беларусов Светлов (NEXTA) собирают миллионы просмотров. Так вот Светлов (политическая тематика, откровенная оппозиция режиму) - вынужденная иммиграция.
Дудь станет более внятным - просто убьют.
Критическая масса неприятия путинизма пока за горизонтом.
Но я знаю Долгополова, ну как комика.
Так вот новое поколение оно не «решительно противостоит режиму путена»
Оно просто другое
У них путен и поклонение ему вызывает не гнев и ярость, а недоумение и смех. Как бы это сказать, этот режим не может за них зацепиться, что ли. Это люди другого мышления уже.
А режим (любой режим) всегда держится на обычных людях.
Тогда же пошли все эти статьи что Украины как государства никогда не было, что украинский придумали в Австрии и прочий бред
держава почала піклуватися інформаційною безпекою лише при Порошенко... вважаю, що в недостатній мірі. потрібна була війна, щоб хоч трохи щось зрозуміти туповатим зкацапленим хАхлам, та й то далеко не всім...
Или егото му,че ще се разбере с агресора, го кара и/или Кукловодите му КГБ като Богдан, Ермак, Коломойски, Портнов!
Вместо да повтаря, ДА КРЕЩИ -- да връщат Крим и че са убили над 13 000 украинци при агресията си вече 6 години!
Истината е:
Массированные обстрелы позиций ВСУ гибридной армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
І ВНЖ італійського у нього також немає, то все казки від ФБК, а сам він величезний патріот на пару з Кисельовим, інфа 146%
шмаркля, учись,. хотя, в 42 года, ежели идиот, то это навсегда...
А щодо "Он президент и он имеет право", то так, право він має, а мізків ні. Запросивши ворожого пропагандиста, блаЗЄнь став з ним на один рівень і надав йому право призначити місце і час зустрічі.
Целый клич был среди них-тама у хАхлов отличные квартиры задаром почти! айда братва!
Обычная тактика Орды- у себя все загадили, перебираются на новое место, отжимая приглянувшееся и выдавливая местное население.
А после Голодомора кто понаехал? Кто в квартиры, в хаты украинцев позаселялся?
А что творится в Крыму? Сколько поперло из Алтая, Бурятии и прочего сраного Замкадья, из всяких рассеянских ******...
кто снимает, а кто и купил уже...
Типова, генетично обумовлена поза всіх російських пропагандонів : ноги трохи зігнуті в колінах, тулуб потужно нагнутий до переду, а рупор Кремля випучений до заду.