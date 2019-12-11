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 Політика України
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Все про:Крим (6892) резолюція (208) нормандська четвірка (904) Пристайко (277)

 Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму - додатковий прогрес до нормандського саміту, - Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що вважає ухвалену резолюцію ООН щодо Криму додатковим прогресом до нормандського саміту.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Пристайко висловив вдячність країнам, які підтримали резолюцію під час голосування.

"Додатковий прогрес до нормандського саміту. Генасамблея ООН ухвалила оновлену та посилену резолюцію про мілітаризацію Криму. Ми вдячні кожній державі, яка проголосувала "за". Крим - це Україна. Знову наголосили вчора і в Парижі, і в Нью-Йорку", - написав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалена ГА ООН резолюція щодо Криму "допоможе тримати рівень політичного тиску на Росію", - Єльченко

Як повідомлялося, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму - додатковий прогрес до нормандського саміту, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164662
 
   
 Топ коментарі
 
Резолюція Генасамблеї ООН не доповнення, а є вищим рішенням, ніж Нормандська зустріч. Поки реальним рішенням Нормандського саміту є кулуарні домовленості, демонстрація шантажу росії та демонстрація "Сватів" на росії.
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А що там про особливий статус на постійній основі, це прогрес в який бік???
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Навіщо нам це ?
Будуть великі протести.
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Резолюція Генасамблеї ООН не доповнення, а є вищим рішенням, ніж Нормандська зустріч. Поки реальним рішенням Нормандського саміту є кулуарні домовленості, демонстрація шантажу росії та демонстрація "Сватів" на росії.
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Це вже є та сама ранкова зрада чи ще ні?
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Не подписало 19 стран одна из них Белорусь а не с Лукашенко ли наш голубь обчушивался в Винныце ?
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А що там про особливий статус на постійній основі, це прогрес в який бік???
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Навіщо нам це ?
Будуть великі протести.
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Ніякої основи не буде. Бубочку винесуть вперед ногами.
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Я тоже так думаю.Но не верю,чтобы наперсточники-бубочки что-то не смухлювали после саммита.Что-то вылезет.
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Вже вилажить шантаж росії та "Свати" на російському телебаченні.
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Ну и толку,а раша как плевала так и продоолжает плевать на резолюции
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Також раша плює на Нормандський саміт збільшенням обстрілів української території.
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Думаю, що це не помста. ***** демонструє, що хоче захопити всю Україну. Бо росія досі не в змозі забезпечити сама себе продовольством.
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Шо воно меле? Резолюція захищає унітарність України. "Формула штайнмаєра- пуйла", підписана єрмаком, узгоджена в Парижі, нищить українську незалежність. Це не дипломат, а шизофреник. Ну ось на кого розраховано це лайно? "Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, а федерализации Украины не будет"
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