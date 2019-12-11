 Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму - додатковий прогрес до нормандського саміту, - Пристайко

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Пристайко висловив вдячність країнам, які підтримали резолюцію під час голосування.

"Додатковий прогрес до нормандського саміту. Генасамблея ООН ухвалила оновлену та посилену резолюцію про мілітаризацію Криму. Ми вдячні кожній державі, яка проголосувала "за". Крим - це Україна. Знову наголосили вчора і в Парижі, і в Нью-Йорку", - написав Пристайко.

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Як повідомлялося, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.





