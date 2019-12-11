 Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками візиту до Вашингтона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Що стосується військового бюджету США, то Конгрес, на мою думку, зараз буквально охоплює бажанням зробити все, щоб зруйнувати наші відносини... Але ми звикли до таких нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", - заявив глава МЗС Росії.
Напередодні у вівторок у Конгресі США погодили військовий бюджет на 2020 фінансовий рік (почався 1 жовтня) в розмірі 738 мільярдів доларів, який передбачає санкції щодо "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" для гарантування енергетичної безпеки Європи.
Ерунда эти все ваши газовые потоки. Языку чешут все о них.
Никто не помешает нам пилить бабло.
Ja-ja:
1) В Германии жёстко выступили против действий США против «Северного потока - 2.
2) Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза.
3) В заявлении также указано, что действия США могут негативно сказаться на реализации американских проектов по сжиженному природному газу в Германии.
Інша справа, що населення сьогодні нездатне оплачувати високі таифи. Бо субсидії Гройсмана розбещили людей і вони не удосконалювали своє житло для економії протягом останніх років. Ось тут є проблема. І її треба вирішувати. Але ніхто цього сьогодні не робить.
Завтра відпускна ціна СПГ буде нижча за собівартість мокшанського трубного - і Туреччина змінить думку. До того ж Ердоган не вічний. Та і Штати вміють бути ДУЖЕ наполегливими 😡
Який зв'язок? Туреччина й зараз збільшує закупи катарського ЗПГ та зменшує імпорт росєйського по трубі, але вони стають транзитерами і запускати в Чорне море "лівий" газ як транзитеру їм невигідно. А наполеглива новоявлена бензоколонка США нехай розбереться зі своєю безнадійною торгівельною зарубою з китайцями, там бездонний ринок для імпорту палива...
До того ж вони вміють бути ДУЖЕ наполегливими. І якщо їм буде потрібен прохід танкерів з СПГ через Босфор - вони його отримають, та й турки з цого щось зароблять, щоб "змінили думку".
Коли Штати почали на постійній основі видобувати сланцевий газ і побачили, що його собівартість "на скважині" - аж! 20 доларів, вони відчули смак крові на шиї РФ. Але, як ви правильно наголосили, тоді це не була "президентська" єпархія (не думаю що і стане) і основне, як у "лєпрозорію", джерело доходу. Але часи змінюються. Темпи розвитку цієї галузі у Штатах і у страшному сні не снилися мокшам...
Чтобы оставаться конкурентоспособным, Газпрому придётся постоянно снижать цену, по мере того как "сланцевая революция" будет шагать по планете, и альтернативных поставщиков на рынке будет всё больше. Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной. И тогда своими руками придётся разбирать собственные трубопроводы
затем сдавать в металлолом, а деньги - пропивать
2. Газ все більше на ринкове ціноутворення переходить, коли ціна визначається попитом та пропозицією, і от споживання газу в світі швидко зростає.
3. "Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной." Це надто фантастичний прогноз для найближчих років 20. А далі хто знає, може вартість зеленки та акумуляції так знизиться, що будь-які викопні паливні джерела обскаче по дешевизні, побачимо...