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 Економіка, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:газопровід (224) Лавров (493) Росія (14099) санкції (2421) Північний потік (411) Турецький потік (24)

 Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров

Будівництво російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено у зв'язку із запровадженням санкцій США.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками візиту до Вашингтона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Що стосується військового бюджету США, то Конгрес, на мою думку, зараз буквально охоплює бажанням зробити все, щоб зруйнувати наші відносини... Але ми звикли до таких нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", - заявив глава МЗС Росії.

Також читайте: Санкції ЄС проти РФ буде продовжено на наступні пів року, - глава МЗС Польщі Чапутович

Напередодні у вівторок у Конгресі США погодили військовий бюджет на 2020 фінансовий рік (почався 1 жовтня) в розмірі 738 мільярдів доларів, який передбачає санкції щодо "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164661
 
 
 Топ коментарі
 
Да знаем мы, вы кору с деревьев будете жрать и скажете что полезно для здоровья!
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Санкции не остановили развал СССР, не остановят и развал Х**лостана.
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Потоки нет, а экономику вашу в среднесрочной перспективе - да
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5-ть центів хочеш?Тримай!
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Кацапам на укр сайтах не місце. Чого своєї портянки стісняєшся - в спам .
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Санкции не остановили развал СССР, не остановят и развал Х**лостана.
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И силу Сибири тоже не остановят!! Достраивается небось )))
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Отстаёшь от жизни. Уже достроили и запустили.
Ерунда эти все ваши газовые потоки. Языку чешут все о них.
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и сколько кацап вы денег уже просрали на этом...?
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Какая разница. Вчера просирали, а сегодня получают. При этом нация занята работой. Знаешь анекдот про двух охотников на львов в пустыне, где один нёс на плечах рельсу, а другой телефонную будку?
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Да, да.
Никто не помешает нам пилить бабло.
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Да знаем мы, вы кору с деревьев будете жрать и скажете что полезно для здоровья!
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рогатий, не бикуй, а то дійсно скоро на масковії мор піде!!
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Потоки нет, а экономику вашу в среднесрочной перспективе - да
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Та ничего. В Украине экономики вообще нет, и пофиг.
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ао яяк кінь маскавітський пірья розворушив, роги в нього мабуть ще ростуть...)) ну подивишся, гніда, що зможуть Штати!!!!
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А що вони можуть? "Торгівельну війну виграти дуже легко "- чия цитата?
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у да помню помню- вашим санкциям мистер Рейган труба и шо
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Ничего, раше еще предстоит газ ниже себестоимости продавать.
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Мріяти не шкідливо.
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Газ дешевый до первой серьёзной аварии, которая рано или поздно случится. И это не мечты, а реализация вероятности, хотя существуют и террористы. На предмет вариантов посмотрите норвежский сериал "Оккупация"
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А що думають німецькі бауери? Чи готові до торгової війни із США?
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Чи готові до торгової війни із США?

Ja-ja: Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 8743
1) В Германии жёстко выступили против действий США против «Северного потока - 2.

2) Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза.
3) В заявлении также указано, что действия США могут негативно сказаться на реализации американских проектов по сжиженному природному газу в Германии.
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Понты-основное оружие гопников и кремлядей.
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Час магістральних газопроводів минув. Сьогодні спотовий ринок від багатьох постачальників задає ціну. А у Раші газова труба завжди була більше політичним інструментом, ніж комерційним. Тому всі ці газопроводи сьогодні втрачають свою сенсовість. Раша викинула гроші на вітер. І це добре.
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Ваня! А баба Юля думает по другому. За нашу ГТС ,как черт за грешную душу. Против линии партии прешь, однако!
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Так я безпартійний. В мене одна партія - Україна. І з Юлею я у багатьох речах не згідний. Наприклад я проти зменьшення тарифів на енергоносії. Я за націоналізацію цих напрямків, цих монополістів. Ну і за взяття їх в консесію, наприклад. Багатьма акціонерами. Щоб спекулювати вже нікому не вдавалось.
Інша справа, що населення сьогодні нездатне оплачувати високі таифи. Бо субсидії Гройсмана розбещили людей і вони не удосконалювали своє житло для економії протягом останніх років. Ось тут є проблема. І її треба вирішувати. Але ніхто цього сьогодні не робить.
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Пропонуєш віддати сцарю маасковскаму?
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Інша справа, що українцям треба гнати поганою мілою пройдисвітів Кобалєва і Вітрєнка. Бо ці двоє добре оплачуваних шахраїв не ворушать навіть куєм, щоб можливо було відносно безболісно відмовитись від нашого магістрального газопровода російського газу. Ні власного терміналу LNG, ні механізму перекидання катарського зрідженого газу, ні відповідних мереж, бо магістральний газопровід без російського транзиту ні для чого непридатний, ця пара мерзотників не підготовує.
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до чтого тут Коболєв - Туреччина відмовилася пропускати LNG-танкери через Босфор
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Світ змінюється...
Завтра відпускна ціна СПГ буде нижча за собівартість мокшанського трубного - і Туреччина змінить думку. До того ж Ердоган не вічний. Та і Штати вміють бути ДУЖЕ наполегливими 😡
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"відпускна ціна СПГ буде нижча за собівартість мокшанського трубного - і Туреччина змінить думку"

Який зв'язок? Туреччина й зараз збільшує закупи катарського ЗПГ та зменшує імпорт росєйського по трубі, але вони стають транзитерами і запускати в Чорне море "лівий" газ як транзитеру їм невигідно. А наполеглива новоявлена бензоколонка США нехай розбереться зі своєю безнадійною торгівельною зарубою з китайцями, там бездонний ринок для імпорту палива...
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Не думаю що Штати цікавить чиясь думка з приводу "що їм робити".
До того ж вони вміють бути ДУЖЕ наполегливими. І якщо їм буде потрібен прохід танкерів з СПГ через Босфор - вони його отримають, та й турки з цого щось зароблять, щоб "змінили думку".
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Суть в тому, що штати нетто-експортером газу зробились недавно, тоді як найбільшим в світі його споживачем є давно і споживання продовжує рости. Тому тенденції росту його експорту з США "вилами по воді писані" в довгостроковій перспективі, а ріст цін невигідний їхній власній промисловості. Також в них немає національних монопольок в жодному сегменті газової промисловості, це не як в постсовку, де газ "президентський бізнес", отже й не першочергової ваги питання для держдепу. Так що хотілки чиїсь треба співставляти з реальністю. Чому вони досі не тисли на турків в питанні пропуску газовозів? Хоча мене більше цікавить чому "українська" влада навіть не заїкаїться висувати претензії в цьому питанні...
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Ви самі відповідаєте на свої ж питання.
Коли Штати почали на постійній основі видобувати сланцевий газ і побачили, що його собівартість "на скважині" - аж! 20 доларів, вони відчули смак крові на шиї РФ. Але, як ви правильно наголосили, тоді це не була "президентська" єпархія (не думаю що і стане) і основне, як у "лєпрозорію", джерело доходу. Але часи змінюються. Темпи розвитку цієї галузі у Штатах і у страшному сні не снилися мокшам...
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Чого нас має хвилювати що там мокшам чи америкосам "снилось"? Найнижча для нас вартість буде в газу видобутого в Україні, оце повинно турбувати.
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Допоки газ з мокшандії є політичною складовою, а не економічною - буде хвилювати. А нас турбувати повинно саме питання розвитку української газодобувної галузі і перекриття вентилів для мокшанського газу НАЗАВЖДИ.
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Если у тебя дома есть водопровод, то демонтируй его и носи воду ведрами. из водовозки. Чуть дороже, но удобнее ведь)) Это наглядная разница между СПГ, и магистралью. И вообще, США, в прошлом году, купили 4 танкера СПГ с Ямала. Он дешевле американского, а там деньги считать умеют
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А если из водопровода течет отравленная жижа, а не вода?
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Принаймні можна було б запустити якийсь пілотний проект перекиду спотового газу з Польщі, або з Литви. Щоб можна було швидко переобладнати газові мережі на нехай дорожчий, але не російський газ. По прозорим цінам. Але тоді вже мільони зарплатні у цих двох пройдисвітів будуть у минулому.
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Треба свій видобуток збільшувати, а не в розвиток інших країн інвестувати.
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А там взагалі кінь не валявсь. Команда зеленого чмиря зарубила конкурс на розробку українського газу на Чорноморському шельфі. Цей конкурс виграла американська компанія, акціонером якої є колишній росіянин і опозиціонер, а тепер українець - Ілья Пономарьов. Тепер треба чекати ще два роки, пока буде новий конкурс. На чиї інтереси працює команда зеленого шибздика?
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Значит, украинская газопроводная сеть стоит ноль? Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 806
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Що було бачили,що буде побачим. Не кажи гоп коник.
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Санкції зуеинять ці газогони, але зроблять їх не дуже конкурентними з постачанням зрідженого газу.
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Дохла коняка,чомусь не радіє новим санкціям,які тільки на пользу))Американці молодці,вони роблять так,щоб росіянці втрачали грощі.
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Кто же вас лошар остановит? Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 6568 А что то должно случиться
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Бл, как его риторика напоминает конвульсии позднего совка при андропове! Сдохните, сволочи!
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Эх, лавруха, вот так твой друг чуркин лгал , лгал- да в один день взял и сдох. А ведь ты постарше его будешь, да и куришь как лошадь
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Любой крейсер якорем может случайно повредить трубу, любой траулер, любая медуза своим натруженным щупальцем, не говоря о дронах и торпедах.
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А ще може якийсь шахід завітати на компресорну станцію в гості. І в Україні також.
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Ай ВЕЙ такі ДА, Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 5745 Але санкції ЗРОБЛЯТЬ смердячий пукінський газ таким дорогим що його НІХТО не купуватиме Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 4077
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Ну и пусть потоки не остановятся. В будущем это ещё больший позор для России...
Чтобы оставаться конкурентоспособным, Газпрому придётся постоянно снижать цену, по мере того как "сланцевая революция" будет шагать по планете, и альтернативных поставщиков на рынке будет всё больше. Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной. И тогда своими руками придётся разбирать собственные трубопроводы затем сдавать в металлолом, а деньги - пропивать
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1. Сланцева революція "шагати" може, але газ за собівартістю видобутку даватиме дорожчий, тому власники великих родовищ у вигіднішому становищі.
2. Газ все більше на ринкове ціноутворення переходить, коли ціна визначається попитом та пропозицією, і от споживання газу в світі швидко зростає.
3. "Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной." Це надто фантастичний прогноз для найближчих років 20. А далі хто знає, може вартість зеленки та акумуляції так знизиться, що будь-які викопні паливні джерела обскаче по дешевизні, побачимо...
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Мдяааа... Пацієнт вже зовсім з катушок з'їхав. Доведеться робити йому лоботомію . А не допоможе то мабуть і приспати, аби це жівотноє так не мучилося 😷
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а лаврухіна доча так само зі штатами воює ?
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Хорошая новость, учитывая, что это животное всегда брешет.
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Нічого цей кінь не зупинить. Це всеодно,що на вітер...
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Да пусть ржет и мы с него поржем от души!
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