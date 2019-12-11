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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2326) нормандська четвірка (904) Лайчак (37)

 Глава ОБСЄ Лайчак привітав узгоджені кроки на "нормандському саміті"

Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав результати нормандського саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

За словами Лайчака, узгоджені кроки, якщо вони будуть реалізовані, стануть важливим внеском у врегулювання конфлікту на сході України та встановленні миру для людей, які страждають протягом багатьох років.

"Я дуже радий, що подальші кроки передбачають заходи, зокрема прихильність до припинення вогню, розмінування, полегшення обміну полоненими, створення нових зон розмежування уздовж лінії зіткнення і відкриття нових точок входу і виходу - конкретні заходи, які просувалися головою словацької ОБСЄ від самого початку цього року", - сказав він.

Зазначається, що чинний голова ОБСЄ також підтримав рішення лідерів нормандської четвірки знову зустрітися через чотири місяці для подальшого обговорення політичних питань і питань безпеки, у тому числі організацію місцевих виборів.

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Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі відбувся перший із 2016 року саміт у нормандському форматі.

Учасники зустрічі підтримали припинення вогню, обмін у форматі "всіх на всіх" до 31 грудня, допуск Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб, розведення військ на трьох ділянках, розширення мандата СММ ОБСЄ та продовження розмінування.

Наступна зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії запланована на березень 2020 року. За цей час політичні радники лідерів нормандської четвірки мають узгодити кроки з імплементації політичних заходів: ухвалення закону про особливий порядок самоврядування ОРДЛО на постійній основі, інкорпорації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство та підготовки місцевих виборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164660
 
 
 Топ коментарі
 
Ну звичайно! Так лягти під Хуйла як наша бубочка- то ще вміти треба.
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это когда или где??
в твоих эротических снах? )))
просыпайся ))))
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Глава ОБСЄ Лайчак привітав узгоджені кроки на "нормандському саміті" - Цензор.НЕТ 7943 эт точно...

привык со всех сторон...
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На жаль, зеленский не Голда Меир.Думаю,что он и не знает .кто это.
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Ну звичайно! Так лягти під ***** як наша бубочка- то ще вміти треба.
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Вазеліну це не страшно і без додаткового змащування.
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Така сама ковбаса в АТБ зараз коштує 220 грн. кг.
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ПО кидьки нещасні аж сиряться за 5-ть центів,бо Зеля їхнє ху"ло рогатим зробив.Не переживуть!
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это когда или где??
в твоих эротических снах? )))
просыпайся ))))
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У Зебилов без изменений фейки да фотошопы.
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Справжні результати саміту це демонстрація "Сватів" на росії.
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ПО кидькам не зрозуміти-те все пройдений етап-годі в лице плювати,як поросяка,показово брешучи, ******* тихі гроші на гуркоті війни-час вже міцніти тихою єдністю-трохи ціннішим багатством,ніж гроші.
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Просто продавай кацапам сериальчики, выводи все в офшор и не думай о деньгах😁
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Про контору під назвою ОБСЄ достатньо знати одне - з моменту свого створення в 1995 році ця організація не провела НІ ОДНІЄЇ успішної операції по припиненню конфліктів.В деяких випадках,як наприклад в Сухумі під час грузино-абхазького конфлікту,дії ОБСЄ прямо привели до вбивства проросійськими бойовиками сотень мирних жителів і вимушеного переселення близько двохсот тисяч етнічних грузинів.
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