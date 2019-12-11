EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  875  28
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5783) Донбас (12645) операція Об'єднаних сил (1855)

 Ворог застосував біля Луганського і Лебединського 82-мм міномети. За добу - 11 обстрілів, втрат немає, - штаб

10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Широкиного - з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

- неподалік Майорська - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кіндрашівської-Нової - зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів;
- біля Шумів - з РПГ і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 і станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Катеринівки і Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає

"Учора, 10 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не було.

Ворог застосував біля Луганського і Лебединського 82-мм міномети. За добу - 11 обстрілів, втрат немає, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164657
 
 
 Топ коментарі
 
З нашого боку. А нашим відповідати на вогонь давно заборонили.
 показати весь коментар
 
На жаль,зеленский этого не понимает.Он в жизни ничего-то и не перенес,кроме,может,быть,нехватки денег и конфликта со сверстниками.У него,слава богу все живы,здоровы,не болеют.Когда страна встречала на коленях своих героев ,он давал концерты,купался в славе и спокойно спал.Он многих вещей не понимает.У него нет опыта и безумной любви к Украине.Он не справится с теми вызовами,которые стоят перед украинцами.Он зря взялся за это дело.Зеленской уйдет с позором и ганьбой.
 показати весь коментар
 
Там де є козлорилий і рюзьгє мір, там завжди буде війна і горе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У блазня лишилося три тижні: воно вчора пообіцяло всестороннє і повне припинення вогню до кінця цього року.
 показати весь коментар
 
 
З нашого боку. А нашим відповідати на вогонь давно заборонили.
 показати весь коментар
 
 
точно. твои кацапы тебя и обстреливают. А ВСУ добавляют.
 показати весь коментар
 
 
А хто там вчора казав що війна закінчується?

Сергей Панченко 8163944a
Становится тише. Война заканчивается. Это здорово.
10.12.2019 18:29
Ответить Мне нравится
 показати весь коментар
 
 
А он из какой страны РФ то любит?
Он - как дедушка Ленин, который предпочитал очень любить свою родину издалека, из Женевы да Парижа?
Ехал бы "любитель РФ" в Масквабад, с их 4 миллионами таджиков, да и любил бы РФ оттуда.
 показати весь коментар
 
Нормандська зустріч пройшла і ***** демонструє обстрілами на Донбасі реальні, а не паперові домовленості.
 показати весь коментар
 
 
Там де є козлорилий і рюзьгє мір, там завжди буде війна і горе.
 показати весь коментар
 
 
На жаль,зеленский этого не понимает.Он в жизни ничего-то и не перенес,кроме,может,быть,нехватки денег и конфликта со сверстниками.У него,слава богу все живы,здоровы,не болеют.Когда страна встречала на коленях своих героев ,он давал концерты,купался в славе и спокойно спал.Он многих вещей не понимает.У него нет опыта и безумной любви к Украине.Он не справится с теми вызовами,которые стоят перед украинцами.Он зря взялся за это дело.Зеленской уйдет с позором и ганьбой.
 показати весь коментар
 
 
Откуда-то будет у еврея безумная любовь к Неньке? У них в первую голову любовь к"Золотому тельцу",за этим и пруться во власть..А чаяния украинцев, то такэ...
 показати весь коментар
 
Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! рогатим вірити не можливо, від слова-зовсім!! і те що зейло там про щось промекав, зовсім не дає спокою і обстріли будуть... їх не буде тільки в одному випадку, якщо масковія зникне як якесь образованіе...!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сейчас главное развести войска и выполнить все пожелания российского лидера - тогда обстрелы прекратятся. Это очевидно.
Надеюсь пан Зеленский это понимает и делает все как надо.
 показати весь коментар
 
 
Да, главное ОТВЕСТИ наши войска, разминировать и дефортифицировать, как желает паскудный *****. Но это вовсе не обозначает конца военных действий. Это РАЗВОДКА всех нас.
 показати весь коментар
 
 
Щоб ти жив у "російського лідера" разом зі своєю земонікою , придурок .
 показати весь коментар
 
 
надеюсь это сарказм...?
ибо тогда уточните - куда разводить? наши к Польше? или лучше рашкины за Рязань? - ну чтоб наверняка уже!
надеюсь, пан Коцький Зеленский, чтоб понять это, свозит свою семью туда...на выходные
 показати весь коментар
 
Неправильно то, что нигде нет упоминания об ответственности за нарушения режима прекращения огня. Да и неважно, в каком документе был бы этот пункт, агрессор его все равно не станет выполнять, ведь "ИХТАМНЕТ". И Зеля упорно не называет россию страной-агрессором. А это крайне важно для дальнейших событий.
 показати весь коментар
 
 
в том то и дело! что все эти "папірці"декларативные! там нет ни четкого контроля (ОБСЕ это так...штырмочка) ни прописанной ответственности (не в смысле озабоченности...а в смысле санкций хотя бы...а самая действенная - закрыть мгновенно все КПВВ на сутки мало...на неделю!)
 показати весь коментар
 
 
Не буде миру. Не буде. Рашка не бажає відпускати Україну, а наша влада не може піти проти волі народу, бо тоді на неї чекатиме страта.
 показати весь коментар
 
 
и выборы там...и изменение в Конституции... тоже ничего не решат (опять же рашка столько раздала паспортов... что там как почти не было де-факто украинцев, так де-юре (авантюре) и стает все меньше и меньше...вспоминают только когда за хавчиком и пенсиями давятся на КПВВ)
о чем я??? да Вы это и так знаете...и понимаете!!!
 показати весь коментар
 
 
А що , орки зе не слухають ? Це тільки ми можемо терпіти оте жахіття . Що , "красные линии не перешёл" ? А те , що путін перемовлявся з тим , кого сам і всунув сюди - це нічого ? А те , що орків з лднерів амністують і легалізують це нормально ? І , нарешті , газ - знову ху..ло буде шантажувати країну і кожен кацапо-бурят буде хрюкати , що ми без них не зможемо існувати . Результат турпоїзки моніки - ху..о отримало все , що хотіло .
 показати весь коментар
 
 
Небожители в Париже нарешали,а жизнь идет что тот караван своей дорогой.Сирко на скарги крымского хана писал -Если чамбули наших молодикив сбиваются в степу то це не
повод для вийны- Так и выборы в ОРДЛО невозможны.Выборчи участки обстреляют и выборы будут сорваны.
 показати весь коментар
 
 
Тепер у ху..а є привід для вторгнення . Орки будуть стріляти й далі , а наші рано чи пізно будуть відповідати . Коли вибрали зека , я казав , що вибрали війну - співрозмовники тільки посміхалися іронічно . Коли вибрали оце чудо - поставили під загрозу існування держави Україна .
 показати весь коментар
 
 
Поговорили с Путлером, блин?
Не там ищете!!! Закрыть полностью границу с Лугандоном. Прекратить всякие переходы, переезды и переводы денег.
Через месяц они там сами друг друга пережрут.
ЗЫ. Путлер пленных не отдаст. Он уже для себя все решил.
.
 показати весь коментар
 
 
гебнявим вірити не можно, історія нас вже вчить, а деякі цього не бачать, бо місків як у рибок акваріумних...
 показати весь коментар
 
Приднестровье? До сих пор жрут. Наестся не могут.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору