 Ворог застосував біля Луганського і Лебединського 82-мм міномети. За добу - 11 обстрілів, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
- біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Широкиного - з автоматичних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:
- неподалік Майорська - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кіндрашівської-Нової - зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів;
- біля Шумів - з РПГ і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 і станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Катеринівки і Новолуганського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
"Учора, 10 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не було.
Сергей Панченко 8163944a
Становится тише. Война заканчивается. Это здорово.
10.12.2019 18:29
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Он - как дедушка Ленин, который предпочитал очень любить свою родину издалека, из Женевы да Парижа?
Ехал бы "любитель РФ" в Масквабад, с их 4 миллионами таджиков, да и любил бы РФ оттуда.
Надеюсь пан Зеленский это понимает и делает все как надо.
ибо тогда уточните - куда разводить? наши к Польше? или лучше рашкины за Рязань? - ну чтоб наверняка уже!
надеюсь, пан
КоцькийЗеленский, чтоб понять это, свозит свою семью туда...на выходные
о чем я??? да Вы это и так знаете...и понимаете!!!
повод для вийны- Так и выборы в ОРДЛО невозможны.Выборчи участки обстреляют и выборы будут сорваны.
Не там ищете!!! Закрыть полностью границу с Лугандоном. Прекратить всякие переходы, переезды и переводы денег.
Через месяц они там сами друг друга пережрут.
ЗЫ. Путлер пленных не отдаст. Он уже для себя все решил.
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