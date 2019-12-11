 Статус омбудсмена потрібно підвищити на рівні законодавства, - Денісова

Про це український омбудсмен Людмила Денісова заявила під час панельної дискусії на третьому українському жіночому конгресі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На сьогодні, безумовно, хотілось би посилити статус Уповноваженого і його можливості. Сьогодні, дякуючи депутатам, вже в другому читанні розглядатиметься законопроєкт, який саме посилює спроможність Офісу Уповноваженого і самого омбудсмена. Якраз в антидискримінаційне законодавство вносяться деякі норми - щоб приєднатись до всіх директив ЄС. І саме Уповноважений зможе робити припис і розглядати більш змістовно, надавати можливість захистити людину, захистити жінку від дискримінаційних дій", - зазначила вона.
Денісова зауважила, що інституція омбудсмена є головною правозахисною організацією в державі, та нагадала, що нещодавно Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини отримав статус "А" - "як найвищий рівень відповідності Паризьким принципам".
У Києві 10 та 11 грудня триватиме третій Український жіночий конгрес. Упродовж заходу заплановано обговорення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у форматі панельних дискусій.
Очікується, що впродовж Українського жіночого конгресу виступлять також прем'єр-міністр Олексій Гончарук, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, голова Верховного Суду Валентина Данішевська.
понты чисто на публику- а вдруг пипл схавает..- кое-кто и хавает...(((
хоть что-то делалось этим типа офисом хоть в каком-то из этой кучи направлений...???- информация видсутня...- вот вывод...((((
Захист Конституційних прав громадян НА території України!
В підоРашці вона ніхто а звуть її ніяк. Ця шльондра просто шукає приводи для заняття піаразмом і не більше того!
а теперь ответьте мне- а чем она должна была бы заняться..???
бо ВОНА повынна захищати наши з вами права...)))
хоть одно кричущее дело (незаконное осуждение-лишение свободы) она подняла..???- может в украине их не бывает- наверное, ДА.....
Наіть анекдот відповідний, існує, вже ********: "Приходить чоловік у магазин, перед днем святого Валентина. Каже продавчині:
- Дайте мені оту велику червону задницю...
- Це не "задниця", а сердечко...
- Послухайте, я хірург-кардіолог з тридцятилітнім стажем, і я знаю, як виглядить серце!...Дайте мені оту червону жопу!...".
(Тепер зрозуміло, ЧОГО бажають Україні "зєлєбобіки"...).