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 Політика України
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Все про:Денісова (397) дискримінація (25) омбудсмен (228) гендерні проблеми (57)

 Статус омбудсмена потрібно підвищити на рівні законодавства, - Денісова

Посилення статусу уповноваженого ВР з прав людини дозволить ефективніше боротися з дискримінацією жінок.

Про це український омбудсмен Людмила Денісова заявила під час панельної дискусії на третьому українському жіночому конгресі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні, безумовно, хотілось би посилити статус Уповноваженого і його можливості. Сьогодні, дякуючи депутатам, вже в другому читанні розглядатиметься законопроєкт, який саме посилює спроможність Офісу Уповноваженого і самого омбудсмена. Якраз в антидискримінаційне законодавство вносяться деякі норми - щоб приєднатись до всіх директив ЄС. І саме Уповноважений зможе робити припис і розглядати більш змістовно, надавати можливість захистити людину, захистити жінку від дискримінаційних дій", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти спрямувало шкільний курс "Основи сім'ї" на антидискримінаційну експертизу і зупинило його викладання

Денісова зауважила, що інституція омбудсмена є головною правозахисною організацією в державі, та нагадала, що нещодавно Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини отримав статус "А" - "як найвищий рівень відповідності Паризьким принципам".

У Києві 10 та 11 грудня триватиме третій Український жіночий конгрес. Упродовж заходу заплановано обговорення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у форматі панельних дискусій.

Очікується, що впродовж Українського жіночого конгресу виступлять також прем'єр-міністр Олексій Гончарук, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, голова Верховного Суду Валентина Данішевська.

Також читайте: Кількість жінок у парламенті нового скликання збільшилася на 9%, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164655
 
 
 Топ коментарі
 
омбуд= защита прав человека, гарантированных константой.... (свобода, неприкосновенность личности, жилища, прав на труд, на...на-на-на...и т.д. и т.п.)
хоть что-то делалось этим типа офисом хоть в каком-то из этой кучи направлений...???- информация видсутня...- вот вывод...((((
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шоб вы чётко понимали,- то чем она пыталась вертеться на глазах,- есть чёткая консульско-посольская и межправительственная работа....

а теперь ответьте мне- а чем она должна была бы заняться..???
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повторюсь- то что за теренами неньки- всё послы -консулы... и только!
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Денисова багато зробила, але є також суттєві недоліки роботи її офісу. Тепер не вона займається звільненням заручників і полонених. Якщо так піде далі, то її посада виявиться непотрібною. Тому їй треба створити свою нову команду, відкинути політичні амбіції та обирати справжніх фахівців у галузі захисту прав людини.
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..да них вона не сделала..- бегала крылами машет, к генералу массковской мелиции токо раз 20 пыталась (где мозг..???), займалась абсолютно не своими должностными обязанностями, а чем х.. попало- нах такие облуды-омбуды рыговские-приспособленцы и не нужны....(((

понты чисто на публику- а вдруг пипл схавает..- кое-кто и хавает...(((
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Так бігати та "крилами махати" теж треба. Але я тому і написав, що для нормальної роботи необхідна справжня команда, бо вже ОП перебрав її головну роботу. Чи можливо в умовах цієї влади створити подібну команду?
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омбуд= защита прав человека, гарантированных константой.... (свобода, неприкосновенность личности, жилища, прав на труд, на...на-на-на...и т.д. и т.п.)
хоть что-то делалось этим типа офисом хоть в каком-то из этой кучи направлений...???- информация видсутня...- вот вывод...((((
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Дійсно, що інформації майже нема. Було відомо лише про її дії щодо захисту Сенцова та деяких іншіх заручників.
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повторюсь- то что за теренами неньки- всё послы -консулы... и только!
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"Текст" її повноважень прописаний в законі.
Захист Конституційних прав громадян НА території України!
В підоРашці вона ніхто а звуть її ніяк. Ця шльондра просто шукає приводи для заняття піаразмом і не більше того!
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шоб вы чётко понимали,- то чем она пыталась вертеться на глазах,- есть чёткая консульско-посольская и межправительственная работа....

а теперь ответьте мне- а чем она должна была бы заняться..???
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в итоге= оценка иё трудов даже не 0.0000, а -------------------
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У неї є чіткі функціональні обов'язки, де прописані усі її дії. Нехай напише послідовний план дій свого офісу та привселюдно продемонструє це. А так я вище написав, що я бачу.
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у неи е...- та тилькы он я выще ткнув еи обв*язки....
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Не Ви і не я повинні її виховувати. Це ті, хто її призначав повинні її контролювати і оприлюднювати звіт щодо її роботи. Але чи в змозі сьогоднішня влада це робити?
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так от и Вы, ия ПОВЫННИ давати ий оцинку...
бо ВОНА повынна захищати наши з вами права...)))
хоть одно кричущее дело (незаконное осуждение-лишение свободы) она подняла..???- может в украине их не бывает- наверное, ДА.....
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вот посмотрите "НОВУЮ" - новая газета, мск- как работают простые Журналисты в мордоре в жутко зажатых беззаконных условиях.... вот это омбуд (гинеиралка там как и наша- для понту позаседать..))
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Як громадяни ми тут і даємо оцінку, але у нас для цього дійсно відсутня повна інформація щодо її роботи. Звичайно, що зараз повно справ, де є порушення людини при їхньому засудженні. Також є сумнівні політичні справи... Ми не чули її думки та не бачили дій її офісу в цьому напрямку.
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та ни в якому немаэ... почитайте новую (там просто уже убито пятеро Журналистов за несколько лет..)
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Питання не в обсягу повноважень обмбудсмена... Тут питання в бажанні влади дотримуваться вимог закону... Якщо порушення прав людини в державі - це СИСТЕМА, то тут і десять омбудсменів, з повноваженнями "намісника Бога", не справляться...
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ну на пожиттевэ вона ще не набрала, а на люстрацию, да и с конфискацией (там токо копнуть..) таки да)
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Так работа-ж не бей лежачего! Живи себе и радуйся! И где они только таких шалав находят, уже третья подряд проститутка...
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Ідіотина, ти хоч знаєш "походження" цього знаку? Це не "сердечко"... Цей знак почала малювать "золота молодь", в епоху Ренесансу, у Флоренції. Так вони помічали будинки, де жили "сракаті" флорентійки, які були "не проти" тілом "поторгувать"... Це зображення пишного заду!!!(зокрема, жіночого...).
Наіть анекдот відповідний, існує, вже ********: "Приходить чоловік у магазин, перед днем святого Валентина. Каже продавчині:
- Дайте мені оту велику червону задницю...
- Це не "задниця", а сердечко...
- Послухайте, я хірург-кардіолог з тридцятилітнім стажем, і я знаю, як виглядить серце!...Дайте мені оту червону жопу!...".
(Тепер зрозуміло, ЧОГО бажають Україні "зєлєбобіки"...).
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