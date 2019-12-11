 Колишніх політв'язнів, які прилетіли до Латвії на реабілітацію, зустріли представники діаспори. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

До Латвії прибули десять бранців Кремля, звільнених у результаті обміну 7 вересня: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Святослав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович, Роман Сущенко. Деякі прилетіли зі своїми близькими, тому загальна кількість прибулих - 17. Трохи пізніше, наприкінці тижня до них має приєднатися Олег Сенцов із дружиною.

Для зустрічі української делегації в терміналі Міжнародного Ризького аеропорту зібралися дипломатичні працівники українського посольства й активісти української громади в Латвії. Зустріч знімав національний латвійський телеканал.

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Прибулі вже розмістилися в НРЦ "Вайварі" і поспілкувалися з лікарем для попереднього складання плану реабілітації.

Планується, що колишні політв'язні не лише пройдуть реабілітацію, але й зустрінуться зі спікером Сейму Латвії Інарою Мурнієце і главою МЗС Едгаром Рінкевичсом. 19 грудня відбудеться спільна велика зустріч звільнених бранців Кремля з українською громадою Латвії.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

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