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Все про:діаспора (150) Латвія (262) політв'язні (1096)

 Колишніх політв'язнів, які прилетіли до Латвії на реабілітацію, зустріли представники діаспори. ФОТО

10 колишніх бранців Кремля прибули до реабілітаційного центру "Вайвара" в Юрмалі. В аеропорту їх зустрічали представники діаспори і дипломати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

До Латвії прибули десять бранців Кремля, звільнених у результаті обміну 7 вересня: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Святослав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович, Роман Сущенко. Деякі прилетіли зі своїми близькими, тому загальна кількість прибулих - 17. Трохи пізніше, наприкінці тижня до них має приєднатися Олег Сенцов із дружиною.

Колишніх політвязнів, які прилетіли до Латвії на реабілітацію, зустріли представники діаспори 01

Для зустрічі української делегації в терміналі Міжнародного Ризького аеропорту зібралися дипломатичні працівники українського посольства й активісти української громади в Латвії. Зустріч знімав національний латвійський телеканал.

Колишніх політвязнів, які прилетіли до Латвії на реабілітацію, зустріли представники діаспори 02Колишніх політвязнів, які прилетіли до Латвії на реабілітацію, зустріли представники діаспори 03Колишніх політвязнів, які прилетіли до Латвії на реабілітацію, зустріли представники діаспори 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гриб, Сущенко та ще 8 колишніх політв'язнів Кремля вирушили на реабілітацію в Латвію. ВIДЕО

Прибулі вже розмістилися в НРЦ "Вайварі" і поспілкувалися з лікарем для попереднього складання плану реабілітації.

Планується, що колишні політв'язні не лише пройдуть реабілітацію, але й зустрінуться зі спікером Сейму Латвії Інарою Мурнієце і главою МЗС Едгаром Рінкевичсом. 19 грудня відбудеться спільна велика зустріч звільнених бранців Кремля з українською громадою Латвії.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164654
 
   
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А сексуальноозабоченного зачем взяли?
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и это точно. зачем этот малохольный неадекватный сопливый прыщавый ГРИБ там нужен? что его примазали к патриотам. узникам по настоящему кремля? везде тягают его со всеми ребятами...ну кто он такой что со всеми на одном уровне получает всё то что дарят и дают помощь патриотам.. он же неадекватный....ему в дурку нужно или просто пусть сам по себе. но не в компании этих ребят.ой вижу что будет скоро в депутатах..хахахаха горе нам с ними...((
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Денег некуда девать? Пида....сы.Лучше бы переселенцам с детьми жилье дали.
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