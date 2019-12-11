 Трамп застеріг РФ від втручання в американські вибори і закликав вирішити конфлікт з Україною

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

Цю заяву Трамп зробив на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Трамп також закликав Росію вирішити конфлікт з Україною.

Крім того, він висловив прихильність ідеї створення міжнародної організації з контролю за озброєннями. На думку Трампа, до неї мав би, крім США і Росії, входити Китай.

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