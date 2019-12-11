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 За кордоном
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Все про:Лавров (493) Росія (14099) США (5807) Трамп (1989)

 Трамп застеріг РФ від втручання в американські вибори і закликав вирішити конфлікт з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Москві не слід втручатися у вибори в Штатах і закликав її до вирішення конфлікту з Києвом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

Цю заяву Трамп зробив на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Трамп також закликав Росію вирішити конфлікт з Україною.

Крім того, він висловив прихильність ідеї створення міжнародної організації з контролю за озброєннями. На думку Трампа, до неї мав би, крім США і Росії, входити Китай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео обговорив із Лавровим переговори Зеленського і Путіна, а також вказав, що Крим належить Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164653
 
 
 Топ коментарі
 
Сподобалося,як японці написали про Парижський саміт,що це перша зустріч,відколи раша видає 125 тисяч паспортів на сході України.Якщо перевести-це звучить-Світ зійшов з розуму-окупант видає паспорти за міжнародно-визнаними рубежами іншої країни,а світ дивиться,мов тупий баран на нові ворота і навіть не ме-е-екне.
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Во, как пучит порохоботню!
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Алень,эту кашу заварило кум свыни луценка.Так шо зе теперь прийдется разгребать эту шокотрамповскую грязь
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І для цього Кінь туди літав?! Хтось у це повірить?Тіпа рашистська влада хоче перемоги демократів , щоб ні-ні
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ЗЕбубачка его спасёт, именно для этого ЗЕкловун и втянул Украину в этот грязный скандал..помогает и ***** и Трампу. Ясно тебе ЗЕбил.
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Во, как пучит порохоботню!
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Алень,эту кашу заварило кум свыни луценка.Так шо зе теперь прийдется разгребать эту шокотрамповскую грязь
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Свинобот, не тебе рассуждать о мировой политике! Твое дело рошенки скачать.
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Клоун, каким образом Зе втянул Украину "в этот скандал"?
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Застереження Трампа зрозумілі, також є рішення США щодо ПП2. Все нібито має вигляд послідовних дій для досягнення заявленої мети Трампа. Але одразу впадає в очі, що сьогоднішні санкції проти росії недостатні для вирішення питання припинення окупації частини України. Зрозуміло, що найближчим часом війна буде продовжуватися, можливо це буде ще два роки.
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Сподобалося,як японці написали про Парижський саміт,що це перша зустріч,відколи раша видає 125 тисяч паспортів на сході України.Якщо перевести-це звучить-Світ зійшов з розуму-окупант видає паспорти за міжнародно-визнаними рубежами іншої країни,а світ дивиться,мов тупий баран на нові ворота і навіть не ме-е-екне.
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Так мэээкны ты, ну или иди в окопы! Нехер сидя на диване умничать!
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Из окопа строишь? А чего под амэрыканськым прапором?
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Украина (в лице жителей Донбасса, решивших сбежать от войны в Россию), опять «разочаровала» свою «северную сестру» - россияне ждали массового наплыва «работящих хохляцких рук», а приехали русскоговорящие «люмпены». (Те, что поумнее и не ставящие свое «почти российское происхождение» во главу угла, понимающие, что борщ сытнее и в вкуснее щей, миска побольше и до краев наполнена, а сало в Украине толще, мягче и вкуснее, потому что кукурузными отрубями свиньи откормлены, поехали не в Россию, а в центральне и западные области Украины).
А «новые патриоты России» работать не хотят, так как и на Донбассе себя работой не утруждали, водку жрали, воровали да по митингам пророссийским горло драли - «Россия! Путин!, Независимый Донбасс! ЛНР! ДНР!Новороссия! «Мы всю Украину кормим!», «Хватит «пахать» на «бандер»!!!.
По прибытию в Сибирь, на нефтепромыслы, ( а они ведь надеялись, что их Путин на Арбате, в Москве, поселит), «донецкие» и «луганские» взялись «за старое» - водка да «пьяный базар» о том, что, оказывается, «…в России, на самом деле, еще хуже, чем у нас, даже бабы на обезьян похожи, не то что на Украине - красавицы…».
В результате вспыхнула массовая драка - какая же пьянка у русских без драки?! (даже анекдот такой существует: «Что такое один русский? - Пьяница… Что такое двое русских? - Пьянка… Что такое трое русских? - Пьянка с дракой…» .
Так как «северных братьев» было больше, почти все «беженцы» от «бандеровской хунты» попали в больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
- Здравствуй, «историческая Родина»! Да здравствует нерушимая дружба «воссоединенных» народов «Русскава мира»!
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Московія вигубила козацтво, щоб Україну перетворити у московську наймичку,аби з неї дерти шкіру для московщини,аби її хлібом годувати московське військо,аби з її синів брати рекрута в московське військо, аби за москву проливали кров не так москалі, як головне Українці,аби землі України роздати московським панам, сенаторам і ґенералам, аби весь наш, козачий і некозачий, народ закріпостити й закувати його в ярмо панщини,а тоді вільно разом з народом Європі за великі гроші продавати.Так було завжди,то хіба не час вже українцеві все те змінити?Варто лише обєднатися навколо Держави!Глянь,що показав Париж: Шмеркель,Мудхрон-звичайні бариги-"торгівля понад усе" з вічним ворогом України.Вони всі-НІХТО-30 трильонів зовнішнього боргу перед світовим банком-це банкроти.Чому не покладете на них те,чим на роялі грають?Хочете аби ті борги вони списували за рахунок вашої землі та надр?Забийте на них-будуйте свою державу разом без міжусобиць,окрім лінії розмежування з орками.Разом нас багато-нас не подолати!
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Беда украинцев в том, что, их на протяжении многих веков, предавала своя же верхушка: только поднимаются « паны» их повыше, так и ищут, кому продаться - полякам, туркам, шведам, московитам… (Этим последним, в свое время, было легче - они в лесах отсиделись, и, пока никому нужны не были, «выдрессированные» Золотой Ордой, укрепили свою государственность, ).
А Украину со времен монголо-татарской агрессии все время в войнах мотало, ей не до укрепления государственности было… А первыми их начали предавать, как ни странно… белорусы. Да-да, тут нет ошибки! Ведь территория теперешней Украины, после освобождения от монголо-татар, входила в состав Литовского княжества. А «литвинами» в то время не литовцев называли, а жителей Белоруссии.
Литовцы тогда «жмудью», или «жемайтами», а также «ятвягами», звались, сидели себе в болотах, на хуторах, и о государственности не думали. Белорусы им даже столицу в 20 веке подарили - Вильнюс, который еще в 19 веке был белорусским городом и «Вильно» звался. (Современные литовские «песни» о «славной истории» Литвы, которая «владела землями от Балтики до Черного моря» - «сочинительство сказок», не более. Это все равно, если бы американцы гордились победой при Азенкуре, над французами, на том основании, что частично их предки - выходцы из Англии…).
Доказательство - «Литовский Статут», законодательный кодекс Литовского княжества. (Судя, при сравнивании текста этого законодательного акта с «Русской Правдой» Ярослава Мудрого, это - ее дальнейшее развитие).
Написан не на современном ( и даже не на старолитовском) языке, а на старославянском и человек, хотя-бы поверхностно его знающий по древнеславянским литературным памятникам, и владеющий хотя-бы основами правоведения, свободно читает этот документ в оригинале и понимает его содержание.
Вполне логично, что законодательные акты государства пишутся на языке государственном, или на языке, понятном для большинства населения, (что вполне естественно), так как служат для повседневного употребления жителями страны. То есть, средневековая «Литва» на древнеславянском языке говорила…
Знать Литовского княжества ополячилась и окатоличилась почти поголовно, после Люблинской унии, создавшей Речь Посполиту - Ходкевичи, Сапеги, Чарторыйские, Радзивиллы, и другие, менее знатные, наперегонки ринулись «лизать пятки» полякам и папе римскому, а народ простой, в своей массе соблюдавший православие, бросили на произвол судьбы… Князья Украины - Калиновские, Острожские, Кисели, Вишневецкие, служа Речи Посполитой, держались, хотя-бы, православия, до последнего. Однако, не они решали политику - они в позднем Литовском княжестве и в Речи Посполитой были на «вторых ролях» - «схизматики» (неверные, еретики), по мнению «правоверных католиков»…
«Торговля» Украиной продолжается до сих пор…
«Доборолися! Добалакались!
Досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
Незалежною хоч на мить.
Від кайданів, що волю сковують
Від копит, що у дущу б»ють
Від чужих, що тебе скуповують,
Від своїх, що тебе продають?!»
(Ліна Костенко).
А вот каверзный ВОПРОС, почти «в тему» - «А на беларусской мове», сейчас, в «Беларуси», кто-нибудь, говорит…? Насколько известно автору, большая часть белорусов своего родного языка не знают, а некоторые даже гордятся тем, что его не знают… «Что, вы, «хахлы», за свою «мову» уцепились?!!! У нас, в Белоруссии, все на русском языке говорят, и проблем никаких…».
Только не понимают «сябры» того, что, по международному определению, главным признаком самоопределения и консолидации нации, как таковой, является национальный язык. Спросите в Крыму черноволосого и кареглазого мужчину, кто он по национальности. Ответ будет конкретен - «крымский татарин», «кырымлы». Редко кто ответит - «караим»… А ведь по крови, по сути, это один народ - потомки хазар. Только часть его пришедшие на полуостров монголо-татары, создавшие Крымское ханство, сумели заставить забыть свой родной язык и отречься от веры отцов - иудаизма. Как только это произошло, люди забыли, что они «хазары», а самоидентифицировались, как «татары». Только часть из них , сохранив язык и веру, остались «караимами». То же самое можно сказать о проживавших там греках, славянах, генуэзцах, армянах и других национальностях.
Если это не так, то почему там имеются две, кардинально отличающиеся друг от друга, по антропологическим данным, ветви «татар» - непосредственно «крымские татары», проживающие, по большей части, вдоль побережья, и «ногаи»?
Первые - стройные, с почти европейскими чертами лица, весь исторический период -земледельцы, ремесленники, рыбаки, вторые - невысокие, коренастые, короткорукие и коротконогие, с монголоидными чертами лица., кочевые скотоводы. И те, и другие себя «татарами» именуют, однако «ногаи» категорически утверждают, что они «татары чистокровные», никогда свою кровь ни с какой другой не смешивавшие... Вот вам и цена языка, а также вероисповедования, в самоидентификации нации….
Когда евреи в Палестине, в 1947 году, создавали своё собственное государство - Израиль, они, прекрасно понимая сплачивающую роль единого языка, который превращает массу людей в единый народ, задумались, какой язык должен быть государственным. Ведь они съехались изо всех концов земного шара и, в основном, владели языком своей страны пребывания. Лишь одна группа - «ашкенази», то есть евреи Европы, все владели «идиш» - онемеченым диалектом иврита. Было принято решение - на основе мёртвого церковного «иврита» создать современный разговорный язык. (Это если бы на основе церковнославянского создавать современный разговорный - беларусский, украинский или «масковский»). Первой на возрождённом «иврите» заговорила армия. Сейчас «ивритом» владеют все граждане Израиля…
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Ясно... Ти мене не "здивував"... Відкрию тобі "секрет" - я все це знаю... Оті тексти, що я тут в коментарях викладаю - просто цитати з моєї майбутньої книги "розмишлізмів", яку я почав писать в березні 2014...
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- это не более чем пустые слова, и мы все это понимаем)
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Трамп не честно выиграл выборы при помощи Кембридж Аналитики. Возможно США и РФ при помощи подобных инструментов влияли и на Украинцев. Это должно быть расследовано!
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"Генеральний прокурор Вільям Барр заявив у вівторок, що ФБР діяло "недобросовісно", розпочавши розслідування щодо можливої ​​змови між кампанією Трампа та Рашою, незважаючи на глибокий звіт інспектора, який визнав рішення "упередженим".Це означає,що ФБР таки використало матеріали взяті задовго наперед до початку передвиборчої компанії Трампа,які базувалися на суперечливих джерелах інформації,та ще й сугубо від зацікавленої у процесі сторони.Тобто бумеранг,закинутий демократами 3-и роки тому, вже починае розвертатися проти них!https://www.politico.com/news/2019/12/10/barr-fbi-russia-probe-bad-faith-080754
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Так уже пять лет расследуют. в следующем году начнут новое.
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Kavkaz Center

@newkc14

·5 ч

#Лавров курсирует между #Путиным и #Трампом и приходит в кабинете президента #США как на работу

Трамп предостерег РФ от вмешательства в американские выборы и призвал разрешить конфликт с Украиной - Цензор.НЕТ 5175
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На иаком фоне подобные заявления -это как ..ать в глаза, а говорить, что божья роса
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Хитрый, рыжий, лис. Он ведь знает, что Раша все сделает наоборот, и будет вмешиваться в выборы, и вновь поставят президентом супердержавы, Трампа)))
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