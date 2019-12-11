 Зіштовхнулись у коридорі біля ліфта, ні про що важливе не говорили, - помічник президента Єрмак заперечує, що посол США в ЄС Сондленд озвучував йому умови розблокування військової допомоги

Позицію Єрмака оприлюднило видання Time, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Гордоном (Сондлендом. - Ред.) ніколи не залишалися наодинці", - сказав Єрмак.

Зустріч 1 вересня у Варшаві, під час якої Сондленд, за його словами, нібито поінформував Єрмака про затримку військової допомоги і пообіцяв, що вона буде розблокована, якщо Київ почне розслідування проти Гантера Байдена і визнає, що Україна втручалася в президентські вибори, Єрмак описує зовсім інакше.

"Ми зіштовхнулися віч-на-віч у коридорі поруч з ескалатором, коли я виходив", - сказав він. За словами радника президента України, поруч у той момент були кілька членів американської та української делегацій, а також охоронці та персонал готелю. "І я пам'ятаю - а з пам'яттю у мене все в порядку - що ми говорили про те, як добре минула зустріч. Це все, про що ми говорили", - стверджує Єрмак.

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Ця заява ставить під сумнів єдиний відомий момент, у який американський чиновник (Сондленд) нібито повідомив українському чиновнику (Єрмаку), що розморожування військової допомоги США залежить від розслідування проти Байдена.

Єрмак розповів журналістам, що ніякі посадовці США не просили його дати свідчення.

Адвокат Сондленда заявив, що його клієнт наполягає на правдивості своїх слів і не буде більше давати коментарі.

Нагадаємо, 10 грудня демократи в Палаті представників США висунули обвинувачення президенту Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент - зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу США.

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