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 За кордоном
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Все про:США (5807) Сондленд (16) Єрмак Андрій (60)

 Зіштовхнулись у коридорі біля ліфта, ні про що важливе не говорили, - помічник президента Єрмак заперечує, що посол США в ЄС Сондленд озвучував йому умови розблокування військової допомоги

Слова помічника президента Андрія Єрмака ставлять під сумнів свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда. Ці показання лягли свого часу, серед інших, в основу розслідування про імпічмент Трампа.

Позицію Єрмака оприлюднило видання Time, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Гордоном (Сондлендом. - Ред.) ніколи не залишалися наодинці", - сказав Єрмак.

Зустріч 1 вересня у Варшаві, під час якої Сондленд, за його словами, нібито поінформував Єрмака про затримку військової допомоги і пообіцяв, що вона буде розблокована, якщо Київ почне розслідування проти Гантера Байдена і визнає, що Україна втручалася в президентські вибори, Єрмак описує зовсім інакше.

"Ми зіштовхнулися віч-на-віч у коридорі поруч з ескалатором, коли я виходив", - сказав він. За словами радника президента України, поруч у той момент були кілька членів американської та української делегацій, а також охоронці та персонал готелю. "І я пам'ятаю - а з пам'яттю у мене все в порядку - що ми говорили про те, як добре минула зустріч. Це все, про що ми говорили", - стверджує Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нічого не хотів. Сказав Зеленському чинити правильно", - Трамп у відповідь на звинувачення Сондленда

Ця заява ставить під сумнів єдиний відомий момент, у який американський чиновник (Сондленд) нібито повідомив українському чиновнику (Єрмаку), що розморожування військової допомоги США залежить від розслідування проти Байдена.

Єрмак розповів журналістам, що ніякі посадовці США не просили його дати свідчення.

Адвокат Сондленда заявив, що його клієнт наполягає на правдивості своїх слів і не буде більше давати коментарі.

Нагадаємо, 10 грудня демократи в Палаті представників США висунули обвинувачення президенту Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент - зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відповість на обвинувачення, висунуті конгресменами-демократами, в Сенаті, - речниця Грішем

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164651
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕкловун втянул Украину в этот скандал на радость кремляди. Выбрали клоуна теперь даже с Западом посрались..По ходу клоун специально всё делает что бы толкать Украину в СССР 2.0
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Украина не США - нет слов под присягой , говори что хочешь , анализы друг напишет, и число поставит и заднее и переднее , показания свой личный полиграфист отполиграфит ... А вот что и кому кричал Сурков швыряя бумаги с о словами МЫ ТА НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ...????? Не с Ермаком ли они договаривались???
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1971 року народження?.. В 1991 йому було лише 20. Така що в кгб він не встиг попасти
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его надо на детекторе лжи проверить...но настоящем... а не канала "Г+Г"...
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Украина не США - нет слов под присягой , говори что хочешь , анализы друг напишет, и число поставит и заднее и переднее , показания свой личный полиграфист отполиграфит ... А вот что и кому кричал Сурков швыряя бумаги с о словами МЫ ТА НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ...????? Не с Ермаком ли они договаривались???
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Ну видно договаривались Ермак с Сурковым на гораздо большее, чем получилось в результате. Испугался наш нелох митингов и той "группы поддержки", что дожидалась его под администрацией президента. В России же всегда делают ошибку в отношении Украины, не понимают, что здесь много зависит от позиции и требований граждан, у них же люди не способны на организованный протест.
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ЗЕ з )(уйлом в закритій частині домовилися скасувати закон про мови. Це вже немало.
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Согласен, Тейлор под присягой сказал что Порошенко обвиняют в ситуации в керченском проливе, а лживая Геращенко сказала что речь шла про войну в целом.
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Согласна на ботофермах бывает всякое ...
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Теперь посмотрим,как демократы посадят Сондленда за ложь под присягой... Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи - Цензор.НЕТ 3713
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ЗЕкловун втянул Украину в этот скандал на радость кремляди. Выбрали клоуна теперь даже с Западом посрались..По ходу клоун специально всё делает что бы толкать Украину в СССР 2.0
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Як би там не було - а Макарошка цілувався тільки з фрау та з ****** ... ЗЕ ще не заробив на його ласку
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Ну так "слуга".... А хто з "господ" буде цілуватися зі слугою?😕
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Ти дебіле, це барига втягнув Україну в це гімно, пославши свою придворну моську югика алкаша завести справу про втручання України у вибори США та брехати американцям про Україну. За це барига с компаніюєю своїх сраколизів скоро буде жерти тюремну баланду.
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В очередной раз у параши зеленых нагибают. Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи - Цензор.НЕТ 4400
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Тише, тише, зебильчик. Ну нагибают, что поделать. Судьба у вас такая Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи - Цензор.НЕТ 5121 Как там ручки от крови Гандзюк уже отмыли? Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи - Цензор.НЕТ 7190
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Как за 11,80 работаешь. Шекелей думаешь подкинут еще. А вот хер, зебилСтолкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи - Цензор.НЕТ 9630
Меня так умиляете вы, опять под Богданом работаете на благо Раиссы
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Свиноботы все такие тупорылые? Тут как раз свиноботы нагнули.
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Сондленду остаётся надеяться на охрану, чтоб не выглядеть лжецом.
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Доки Єрамаки з Андрюхами та Сивухами просто ЗЕкоманда ( "ЗЕ друзі" -до пори були в дужках ), а діяння їхні у тіні - то ще так сяк ... А ось коли вони вже в гучних ділах, розбірках, обіцянках та самітах займаються рішаловом -брехаловом- обіцяловом в біду своїй батьківщині - ТО АЛЬО! ЗЕЛЕНІ! ! ПРО СВИНАРЧУКІВ ЩЕ НЕ ЗАБУЛИ???
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Глупости.Никто не будет поручать столь деликатные вопросы человеку,которого лично не знает("I don't know (Gordon Sondland) very well. I have not spoken to him much. This is not a man I know well. He seems like a nice guy though. But I don't know.) из своего окружения,а не то что чужому дыму Сондленду,темь-более ещё и послу США в ЕС.Трамп-не ослина Байден,растрепавший о миллиарде для Украины за "убрать Ген.Прока".50min
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"ЗЕ-кловуни" навалили, за неповний рік, стільки брехні, що тепер, навіть якщо вони будуть стверджувать, що "вода - мокра...", оточуючі будуть сумніваться... Так що, "господін Єрмак", віри тобі немає ні на йоту...
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Такое ощущение, что министра иностранных дел в Украине нет. Везде успевает влезать это чудо от фсб
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Короче Сондленд врет, Тейлор врет. Врут конгрессу под присягой оба. Только Ермак говорит правду журналистам. Не говорил, телефоном с фотками погибших родственников не размахивал. Ну не повезло человеку, всегда вокруг брехуны собираются и выдумывают всякое про помощника величайшего лидера современности.
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Никакой военной помощи фсбшные Семочко-Свиньи и ЗЕленые вонючки не получат. Дырку от бублика, барабан на шею и балалайку в дупу
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Зайшли посцати і в туалеті і випадково зіштовхнулись
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