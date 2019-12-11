 Кількість жінок у парламенті нового скликання збільшилася на 9%, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Апарату ВРУ.
"Верховна Рада ІХ скликання уже зробила стрімкий ривок стосовно забезпечення гендерної рівності серед народних депутатів. У минулому скликанні було лише 12% жінок. Зараз ми бачимо дзеркальну цифру - 21%. Це серйозний показник, але впевнений, що загалом у політиці жінок ще більше", - зазначив голова ВРУ.
Також він зауважив, що жінки завжди ухвалювали важливі рішення і були учасниками великої політики.
"Близько 20% Комітетів наразі очолюють жінки, і ми бачимо пряму кореляцію із загальною кількістю колег-депутаток. Парламент намагається забезпечувати рівні можливості для жінок та чоловіків. Сподіваюсь, що так буде не лише в минулому та сьогоднішньому, а й у майбутніх скликаннях Верховної Ради", - наголосив Разумков.
Голова Парламенту також зазначив, що тенденції до посилення гендерної рівності будуть відображені у Виборчому кодексі, який було направлено Президентом на доопрацювання.
"Якщо ми рухаємося тим шляхом, який уже пройшло багато європейських країн, то ми маємо прийти принаймні до показника "40 на 60". До того ж часто більш жорстка, принципова, конструктивна позиція спостерігається саме у політичних підходах наших жінок-колег. Мені приємно працювати з ними - це іноді стримує в емоційному плані і додає конструктиву в роботі", - зазначив голова ВРУ.
Сначала с экранов создается общественное мнение (типа мы провели опрос и люди хотят чтобы женщин была половина, а еще лучше большинство, они типа ответственнее и т.п......, а на их профессионализм типа обществу насрать), а потом это общественное мнение "удовлетворяется" типа смотрите наша политсила набрала 9% женщин, в то время как у остальных 8,5% и получают дополнительные проценты от женщин (а их как никак более 50% избирателей) на следующих выборах.
Лично мне насрать кто там будет, для меня главный критерий профессинализм, а когда начинаются установка квот - это уже маразм, это путь к деградации. Раз у ж на то пошло давайте для снижения дискриминации установим квоты. чтобы и среди шахтеров, женщин было не менее половины?! Нет почему то не хотят, хотят только покомандовать так чтобы в тепле и при бабле, а так чтобы напрячься и собственным талантом...ни-ни!!
Кива и Яременко ищут женщин вне парламента.
хотя, кого я спрашиваю...