 Кількість жінок у парламенті нового скликання збільшилася на 9%, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Апарату ВРУ.

"Верховна Рада ІХ скликання уже зробила стрімкий ривок стосовно забезпечення гендерної рівності серед народних депутатів. У минулому скликанні було лише 12% жінок. Зараз ми бачимо дзеркальну цифру - 21%. Це серйозний показник, але впевнений, що загалом у політиці жінок ще більше", - зазначив голова ВРУ.

Також він зауважив, що жінки завжди ухвалювали важливі рішення і були учасниками великої політики.

"Близько 20% Комітетів наразі очолюють жінки, і ми бачимо пряму кореляцію із загальною кількістю колег-депутаток. Парламент намагається забезпечувати рівні можливості для жінок та чоловіків. Сподіваюсь, що так буде не лише в минулому та сьогоднішньому, а й у майбутніх скликаннях Верховної Ради", - наголосив Разумков.

Голова Парламенту також зазначив, що тенденції до посилення гендерної рівності будуть відображені у Виборчому кодексі, який було направлено Президентом на доопрацювання.

"Якщо ми рухаємося тим шляхом, який уже пройшло багато європейських країн, то ми маємо прийти принаймні до показника "40 на 60". До того ж часто більш жорстка, принципова, конструктивна позиція спостерігається саме у політичних підходах наших жінок-колег. Мені приємно працювати з ними - це іноді стримує в емоційному плані і додає конструктиву в роботі", - зазначив голова ВРУ.

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