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 Політика України
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Все про:ВР (5375) жінки (186) гендерні проблеми (57) Разумков Дмитро (320)

 Кількість жінок у парламенті нового скликання збільшилася на 9%, - Разумков

Голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив, що Верховна Рада України ІХ скликання зробила стрімкий ривок щодо гендерної рівності, адже 21% парламентаріїв становлять жінки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Апарату ВРУ.

"Верховна Рада ІХ скликання уже зробила стрімкий ривок стосовно забезпечення гендерної рівності серед народних депутатів. У минулому скликанні було лише 12% жінок. Зараз ми бачимо дзеркальну цифру - 21%. Це серйозний показник, але впевнений, що загалом у політиці жінок ще більше", - зазначив голова ВРУ.

Також він зауважив, що жінки завжди ухвалювали важливі рішення і були учасниками великої політики.

"Близько 20% Комітетів наразі очолюють жінки, і ми бачимо пряму кореляцію із загальною кількістю колег-депутаток. Парламент намагається забезпечувати рівні можливості для жінок та чоловіків. Сподіваюсь, що так буде не лише в минулому та сьогоднішньому, а й у майбутніх скликаннях Верховної Ради", - наголосив Разумков.

Голова Парламенту також зазначив, що тенденції до посилення гендерної рівності будуть відображені у Виборчому кодексі, який було направлено Президентом на доопрацювання.

"Якщо ми рухаємося тим шляхом, який уже пройшло багато європейських країн, то ми маємо прийти принаймні до показника "40 на 60". До того ж часто більш жорстка, принципова, конструктивна позиція спостерігається саме у політичних підходах наших жінок-колег. Мені приємно працювати з ними - це іноді стримує в емоційному плані і додає конструктиву в роботі", - зазначив голова ВРУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164649
 
 
 Топ коментарі
 
Маразм какой-то... Какая разница, какого пола депутат - мужчина или женщина ? Главное, чтобы он работал на благо нашей страны, а все остальное - пол, вероисповедание, национальность - это все вторично. Что им эти проценты дают ? Или это как лайки в соцсетях для малолеток ?
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Этот рыгосос забыл сказать что количество фотографов, домохозяек, насильников, изращенцев вообще выросло на 90%!!
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Может лучше повышать качество а не количество депутатов?
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Хабалку Верещук можно за женщину не считать!
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Скинул бы фото жинки 3 тисячолиття, да время позднее ужо...
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Ти там, таво.. перестань як Ківі.. Ну ти мене зрозумів ..😃
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Интересно узнать ваши симпатии относительно женской части парламента. Я серьёзно.
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Ну, побалайте-побалакайте ще трошки ! Количество женщин в парламенте нового созыва увеличилось на 9%, - Разумков - Цензор.НЕТ 3194
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Может лучше повышать качество а не количество депутатов?
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Маразм какой-то... Какая разница, какого пола депутат - мужчина или женщина ? Главное, чтобы он работал на благо нашей страны, а все остальное - пол, вероисповедание, национальность - это все вторично. Что им эти проценты дают ? Или это как лайки в соцсетях для малолеток ?
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Им эти проценты дают лояльность дополнительного электората.
Сначала с экранов создается общественное мнение (типа мы провели опрос и люди хотят чтобы женщин была половина, а еще лучше большинство, они типа ответственнее и т.п......, а на их профессионализм типа обществу насрать), а потом это общественное мнение "удовлетворяется" типа смотрите наша политсила набрала 9% женщин, в то время как у остальных 8,5% и получают дополнительные проценты от женщин (а их как никак более 50% избирателей) на следующих выборах.
Лично мне насрать кто там будет, для меня главный критерий профессинализм, а когда начинаются установка квот - это уже маразм, это путь к деградации. Раз у ж на то пошло давайте для снижения дискриминации установим квоты. чтобы и среди шахтеров, женщин было не менее половины?! Нет почему то не хотят, хотят только покомандовать так чтобы в тепле и при бабле, а так чтобы напрячься и собственным талантом...ни-ни!!
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Там еще государство деньги доплачивает партии за количество женщин... очевидно для оплаты услуг Кількість жінок у парламенті нового скликання збільшилася на 9%, - Разумков - Цензор.НЕТ 8346... потому как если баб в партии много мужики всем из своего кармана заплатить не могут.
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Этот рыгосос забыл сказать что количество фотографов, домохозяек, насильников, изращенцев вообще выросло на 90%!!
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Уксус тоже бывает 9 процентной концентрации - так себе не очень концентрированный , но посильнее чем 6-ти
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Сказать нечего слугам да и не умеют вот и ляпают шо попало абы засветится.Пустозвоны.
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Евреев в парламенте все равно больше, чем женщин. Хотя, если определять таких как Разумков не по полу, а по гендеру, тогда поровну.
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можно розпочинати зйомки порносеріалу
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На верхушке власти 100% идогендерастов, что является украинофобией и натуралофобией.
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нужно 50 на 50 в проц чтоб мордюги друг другу не чистили, ато вот ревность при новых лицах повышена
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А качество женщин выросло тоже ?
Кива и Яременко ищут женщин вне парламента.
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йо..., теток ему мало. с пустоголовьіми шо делать?

хотя, кого я спрашиваю...
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